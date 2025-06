Sonne, Hitze, Sommer: Diese Woche herrscht optimales Badewetter Bild: KEYSTONE

Sonne und blauer Himmel: Hoch Yvonne bringt für den Rest der Woche den Sommer zurück

Nach dem Gewitter-Intermezzo vom Sonntag wird es ab Montag wieder zunehmend sommerlich. Und so bleibt es dank Hoch Yvonne bis und mit Wochenende.

Die Gewitterbilanz vom Sonntag beinhaltet praktisch die ganze Sommerwetter-Palette: Sturm- und Orkanböen bis 140 km/h (in Neuenburg) oder 127 km/h (in Grenchen), 12'700 Blitze schweizweit, davon gut 2000 allein im Aargau, Starkregen und Hagel von West bis Ost. Zwei Personen wurden verletzt, in Neuenburg musste ein Festival abgebrochen werden.

Doch nach letzten Gewittern und Regengüssen am Montagmorgen breitet sich von Westen her langsam ein neues Hoch bis nach Mitteleuropa aus.

Schon am Montagnachmittag wird es im Flachland zunehmend sonnig, entlang der Voralpen bleiben die Wolken noch etwas länger. Dank der Bise wird es zumindest zum Start der neuen Schönwetterlage noch nicht ganz so heiss, am Montag rechnen die Meteorologen von Meteonews mit 22 bis 24 Grad. Wer es heisser mag, muss ins Tessin, wo die Temperaturen auf 32 Grad klettern.

Ab Dienstag jeden Tag Badewetter

Ab Dienstag wird es wettertechnisch etwas eintönig. Bis mindestens am Sonntag – laut Meteonews womöglich auch noch länger – wird das Wetter von einem stabilen Hoch bestimmt. Mit anderen Worten: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen jeden Tag. Sie steigen täglich an und erreichen am Donnerstag um die 30 Grad. Mit anziehender Bise fallen sie am Freitag auf rund 27 bis 28 Grad, bevor sie erneut auf um die 30 Grad ansteigen.

Bild: Meteonews

Gewitter nur im Süden in Sicht

Trotz der Schwankungen herrscht die ganze Woche optimales Badewetter. Und auch Wanderausflüge lohnen sich jetzt. Die Nullgradgrenze liegt täglich über 4000 Metern, die Winde auf den Gipfeln sind schwach bis mässig.

Die einzigen Gewitter, die in Sicht sind, könnten am Freitagnachmittag und -abend im Süden aufziehen. Ansonsten bleibt es bei harmlosen Quellwolken oder Schleierwolken. (vro)