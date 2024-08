Gericht verlängert Nachlassstundung für GZO Spital Wetzikon

Eine solche Lösung wäre vor allem für jene Anleihegläubiger ein gutes Geschäft, welche die an der Börse gehandelte Anleihe während der Krise im Frühjahr kauften. Die Anleihen wurden damals teilweise für weniger als 40 Prozent des Nennwerts gehandelt. Sie konnten also beispielsweise für weniger als 4000 Franken Anleihen im Wert von 10'000 Franken erwerben.

Die «GZO Creditor Group» hat dabei andere Vorstellungen bezüglich Sanierung als die Spital-Verantwortlichen. Sie will an der Versammlung beantragen, dass die Laufzeit der Anleihe bis Juni 2027 verlängert wird. Der Zinssatz, den das Spital bezahlen muss, soll dabei halbjährlich von derzeit 1,87 Prozent bis auf 4,87 Prozent erhöht werden.

In Schieflage geriet das Spital wegen der Fälligkeit einer Anleihe von 170 Millionen Franken im Juni dieses Jahres. Eine Gruppe von Anleihengläubigern forderte daraufhin die Einberufung einer Gläubiger-Versammlung. Diese Versammlung wird nun am 25. Oktober stattfinden.

Das Gericht begründete den Entscheid damit, dass die Sanierungschancen für das Spital Wetzikon gut sind, wie das GZO Spital Wetzikon am Montag mitteilte. Ende Oktober will das Unternehmen ein Sanierungskonzept vorlegen.

