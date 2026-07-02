meist klar17°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Stadtzürcher Parlament fordert ein Freibad für Witikon

KEYPIX - 18.06.2026, Brandenburg, Forst/Lausitz: Roberto Rambach, Fachangestellter für Bäderbetriebe der Stadt Forst und ehrenamtlicher Rettungsschwimmer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), springt zum ...
Das Stadtzürcher Parlament hat am Mittwoch ein Postulat für ein Naturfreibad in Witikon überwiesen.Bild: keystone

Stadtzürcher Parlament fordert ein Freibad für Witikon

02.07.2026, 01:2502.07.2026, 01:25

Das höchstgelegene Quartier Zürichs soll ein eigenes Freibad erhalten: Das Stadtzürcher Parlament hat am Mittwoch ein Postulat für ein Naturfreibad in Witikon überwiesen. Der Stadtrat zeigte sich wohlwollend, wollte aber nichts versprechen.

Die Witiker Bevölkerung träume seit Jahrzehnten von einem Freibad im Quartier, heisst es in der Motion von Urs Riklin und Ex-Gemeinderat Balz Bürgisser (beide Grüne). In den 1970er-Jahren sei dieser Traum fast in Erfüllung gegangen: 1976 wurde ein Projektwettbewerb für ein Freibad durchgeführt. 1977 wurde das Siegerprojekt erkoren. 1979 liess der Stadtrat das Projekt aber im Zuge allgemeiner Sparmassnahmen fallen.

Nun soll ein Wasserspeicher in der Nähe des Sportzentrums erstellt werden, «welcher als Naturfreibad angelegt wird und der von der Bevölkerung zum Baden genutzt werden kann». Das darin gespeicherte Wasser soll zugleich zur Bewässerung der Rasenspielfelder des Sportzentrums dienen. Das Naturfreibad soll überwiegend mit Regenwasser und mit Quellwasser gespiesen werden.

Die Badedichte in Zürich sei zwar hoch, sagte Urs Riklin am Mittwoch. Doch in Witikon soll die Bevölkerung stark wachsen. «Da wir mit weiteren Hitzetagen rechnen müssen, wäre ein Bad dort sinnvoll», sagte er.

Nicht auf Kosten anderer Sportarten

Eine Badi brauche viel Platz, sagte Sabine Koch (FDP). Diese solle nicht auf Kosten anderer Sportarten entstehen. Leidtragende wären in dem Fall Fussball und American Football, sagte sie.

Einigen war die Forderung zu konkret. Mischa Schiwow (AL) wollte nur ein Freibad im Text des Vorstosses haben. Wie genau dieses gespiesen werden soll und wo es hinkommt, sollte offen bleiben.

Stadtrat Balthasar Glättli (Grüne) fand das Anliegen sinnvoll. Um 21 Prozent soll die Bevölkerung in Witikon bis 2050 wachsen. Die Bäder seien beliebt, 2 Millionen Besuche zählten die Zürcher Freibäder pro Jahr, sagte er. Aber er wolle ehrlich sein: «Wir können in zwei Jahren keinen Kredit dafür vorlegen». Es gebe einfach genug andere Projekte, die derzeit geplant werden müssen. Aber der Stadtrat wäre bereit das Bad umsetzen, ein Postulat statt der verbindlichen Motion fand er jedoch sinnvoller.

Riklin lehnte die Textänderung ab, es sollte keinen «weiteren Chemietümpel» geben. Er akzeptierte aber «schweren Herzens» die Umwandlung in ein Postulat. Der Rat nahm dieses schliesslich mit 77 zu 38 Stimmen an. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken
1 / 14
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken

Die Dunkelziffer bei erfolgreichen Ransomware-Attacken ist extrem hoch. In dieser Bildstrecke erfährst du, was dahintersteckt.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unwetter-Chaos in der Schweiz: Autos stecken fest, Konzert unterbrochen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Jugendlicher Judenangreifer glaubte nach Tat ins Paradies zu kommen
Der Jugendliche, der 2024 in Zürich einen orthodoxen Juden beinahe getötet haben soll, hoffte offenbar darauf, von der Polizei erschossen zu werden und so ins Paradies zu gelangen. Dies hat der Richter am Mittwoch aus den Untersuchungsakten zitiert. Der Beschuldigte selbst beantwortete sämtliche Fragen zur Sache mit «keine Aussage».
Zur Story