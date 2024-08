Bahnstrecke Zürich-Winterthur ist wieder eingeschränkt befahrbar

Am Freitagvormittag war die Strecke zwischen Effretikon ZH und Winterthur zunächst vollständig unterbrochen. Laut SBB hat eine S-Bahn am Freitagmorgen eine Fahrleitung beschädigt. Ein nachfolgender Güterzug hat diese dann heruntergerissen. (sda)

Von den Einschränkungen sind sowohl S-Bahnen als auch Fernverkehrsverbindungen zwischen Zürich und St. Gallen betroffen, wie es in der Störungsmeldung der SBB am Freitagnachmittag hiess.

Der See Bled in Slowenien mit der berühmten Insel.

Bund warnt vor Gewitter – so könnte das Wetter den 1. August vermiesen

In der laufenden Woche zeigt sich das Wetter in der Schweiz von seiner heissesten Seite. So wurde gestern Dienstag die bisher höchste Temperatur des Jahres in Sitten gemessen. Pünktlich zum 1. August dürfte das Wetter nun aber wieder kippen.

Nach einem heissen Wochenstart, in dem Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius erreicht wurden, kehren wieder Regen und Gewitter ein. Am Mittwochabend kann es laut Wetterprognosen entlang der Alpennordseite, im Ostwallis und in der Nordostschweiz zu vereinzelten Gewittern kommen. Gewitter im Mittelland sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.