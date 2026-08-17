Der Vorfall ereignete sich in Magliaso TI. Bild: google maps

64-jährige Zürcherin ertrinkt in Pool in Magliaso TI

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Eine 64-jährige Schweizerin aus dem Kanton Zürich ist am Montagnachmittag in Magliaso TI in einem Pool ertrunken. Die Frau wurde bewusstlos aufgefunden und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag kurz vor 15.00 Uhr in einer Ferienresidenz an der Via Bosconi. Eine 64-jährige Schweizerin sei dort aus noch ungeklärten Gründen bewusstlos im Pool aufgefunden worden, teilte die Kantonspolizei mit.

Badegäste hätten sofort mit Reanimationsmassnahmen begonnen. Trotz der fortgesetzten Wiederbelebungsversuche durch die Rettungskräfte des Grünen Kreuzes Lugano verstarb die Frau noch vor Ort.

Die genauen Gründe für den Ertrinkungsfall seien Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung. Neben der Kantonspolizei standen auch die Polizei Malcantone Ovest und das Grüne Kreuz Lugano im Einsatz. (sda)