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Partners Group unterteilt Sicav-Fonds wegen hoher Rücknahmebegehren

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Partners Group hat eine neue Strategie angekündigt.Bild: www.imago-images.de

Partners Group passt Fonds-Struktur nach hohen Rücknahmebegehren an

02.10.2026, 10:3502.10.2026, 10:35

Der Zuger Privatmarktspezialist Partners Group gibt einem seiner Anlagefonds, die im Sommer von Rücknahmestopps betroffen waren, nun eine neue Struktur. Die Investoren sollen damit grössere Flexibilität für einen allfälligen Rückzug erhalten.

Der Private-Equity-Fonds «Global Value Sicav» werde künftig in zwei Teilportfolios unter einem Dachfonds aufgeteilt, heisst es in einer Mitteilung von Partners Group vom Freitag. Eines der Teilportfolios ziele auf Kapitalwachstum und langfristigen Wertzuwachs ab, während das andere Teilportfolio aus einem ausschüttenden Fonds bestehe.

Hohe Rücknahmebegehren

Der Global Value Sicav gehört zu den sogenannten Evergreen-Fonds, für welche Partners Group Anfang Juni 2026 einen Rücknahme-Stopp verfügt hatte. Im zweiten Quartal hatte der Fonds Rücknahmebegehren von Anlegern über 9,8 Prozent des Nettoanlagewerts (NAV) erlebt. Bei solchen Fonds sind Rücknahmen allerdings auf 5 Prozent des NAV pro Quartal beschränkt.

Derzeit beläuft sich der NAV des Global Value Sicav laut der Angaben auf rund 6,6 Milliarden Euro. Bei den Investoren in den Evergreen-Fonds ohne feste Laufzeit handelt es sich mehrheitlich um private Anleger.

Aktienkurs nicht erholt

Die Einschränkung der Rücknahmen bei den Evergreen-Fonds hatte im Juni zu einem markanten Absacken der Aktien von Partners Group geführt, von dem sich der Aktienkurs bis heute nicht erholt hat. Auf Jahressicht stehen Partners-Group-Titel um fast 40 Prozent im Minus.

Partners Group ist dabei nicht alleine: Vor allem in der ersten Jahreshälfte hatten diverse Firmen der Privatmarktbranche wegen verweigerter Rücknahmen von Fonds negative Schlagzeilen gemacht. (sda/awp)

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