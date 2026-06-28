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Abwasser in der Limmat: Dort solltest du am Sonntag nicht schwimmen

Ein Mann aus Zuerich mit zwei Freunden aus Spanien nimmt das Schlauchboot aus der Limmat, fotografiert am Freitag, 19. Juni 2026 in Dietikon. Seit Donnerstag gibt der Bund Hitzewarnungen der Stufen 3 ...
Böötlen oder Baden ist in Teilen der Limmat am Sonntag nicht zu empfehlen: Grund ist nicht vollständig gereinigtes Abwasser. Bild: keystone

Abwasser in der Limmat: Hier solltest du am Sonntag nicht schwimmen

28.06.2026, 10:5828.06.2026, 11:44

Während einer beispiellosen Hitzewelle in der Schweiz gibt es schlechte Nachrichten für Zürcherinnen und Zürcher. Wegen eines Stromausfalls trat aus der Kläranlage Werdhölzli in der Nacht auf Sonntag nicht vollständig gereinigtes Abwasser in die Limmat. Das schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Verschmutzungen des Wassers könnten nicht ausgeschlossen werden. Darum rät die Stadtpolizei Zürich am Sonntag vom Baden oder Böötlen im Flussabschnitt zwischen der Werdinsel und dem Kraftwerk Dietikon ab.

Symptome: Übelkeit, Erbrechen und Durchfall

Tobias Nussbaum, Mediensprecher von Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) spricht gegenüber watson von einem «bedauerlichen Vorfall.» Dass es zu einem Stromausfall gekomen ist, sei «sehr aussergewöhnlich». Der Grund für den Stromausfall werde aktuell untersucht.

Zwischen 3 Uhr und 4.15 Uhr nachts habe lediglich die erste, mechanische Stufe der Reinigung funktioniert, also das Herausfiltern sichtbarer Rückstände. Alle weiteren Stufen, wie das Herausfiltern von Bakterien, hätten nicht stattgefunden.

Die Konzentration von Bakterien dürfte zwar tief sein, sagt Nussbaum. Dennoch könnten beim Trinken des teilweise verunreinigten Wassers Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Fieber auftreten. Bei Hautkontakt allein drohe allerdings keine Gefahr.

Biological treatment at the wastewater treatment plant Werdhoelzli in Zurich, Switzerland, on July 5, 2017, where ERZ Disposal and Recycling Zurich purifies the wastewater of the city of Zurich and th ...
Bei der Kläranlage Werdhölzli ist es zu einem «aussergewöhnlichen» Vorfall gekommen. Bild: KEYSTONE

In Absprache mit der Wasserpolizei und der Aufsichtsbehörde sei vorsichtshalber eine Badewarnung für den Sonntag ausgesprochen worden.

Die Konzentration der Verunreinigung nehme derweil immer mehr ab. Unterhalb von Dietikon sei die Konzentration aufgrund von Zuflüssen unbedenklich, sagt Nussbaum.

«Inzwischen haben wir wieder eine vollständige Reinigungsleistung», so Nussbaum. Der Vorfall werde genau untersucht.

(hah)

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