Ein Bauarbeiter ausserhalb von Paris: Frankreich ist besonders stark von der Hitzewelle betroffen. Bild: keystone

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Schweiz erlebte Tropennacht +++ diese Temperaturen erwarten uns heute

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Schicke uns deinen Input 9:27 Bund erlässt diverse Warnungen wegen Hitze und Trockenheit



Für alle Regionen im Alpennordraum herrscht mindestens die Gefahrenstufe 3, im Flachland gar die Stufe 4.





In der ganzen Schweiz gilt zudem grosse Gefahr vor Waldbränden. Die höchste Gefahrenstufe wurde bisher für Teile des Wallis ausgesprochen. In mehreren Gemeinden und Kantonen herrschen Feuerverbote in Waldesnähe, im Kanton Graubünden gilt gar ein absolutes Feuerverbot. (leo) Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz hat vor einigen Tagen Hitzewarnungen ausgesprochen. Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht zudem auch verbreitete Waldbrandgefahr. Das ist der aktuelle Stand:Für alle Regionen im Alpennordraum herrscht mindestens die Gefahrenstufe 3, im Flachland gar die Stufe 4.In der ganzen Schweiz gilt zudem grosse Gefahr vor Waldbränden. Die höchste Gefahrenstufe wurde bisher für Teile des Wallis ausgesprochen. In mehreren Gemeinden und Kantonen herrschen Feuerverbote in Waldesnähe, im Kanton Graubünden gilt gar ein absolutes Feuerverbot. (leo) 9:18 Was uns heute erwartet

Auch heute ist es abgesehen von Schleier- und über den Bergen Quellwolken sonnig und sehr heiss. Hitzegewitter gibt es nur vereinzelt und besonders im Süden.

Aussichten und Messwerte -> https://t.co/2lv0pkxXAz (me) pic.twitter.com/hftNOoMbSD — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) June 26, 2026 Auch am Freitag erreichen die Höchsttemperaturen an vielen Orten der Schweiz deutlich über 30 und mancherorts gar über 35 Grad. Das sind die Aussichten am heute: 9:11 Die Schweiz erlebte weit verbreitet eine Tropennacht



Dieser Wert wurde gemäss den Daten des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) um 6.30 Uhr gemessen. Kurz nach Mitternacht war es an der dortigen Messstation noch 29,8 Grad heiss.



Unter anderen sanken die Nachttemperaturen auch in Vevey VD, Bouveret VS, Lägern ZH, Uetliberg ZH und Pully VD nicht unter 24 Grad. In Bern/Zollikofen lagen die niedrigsten Temperaturen in der Nacht mit 20,7 Grad weniger stark über der 20-Grad-Grenze für die Deklarierung einer Tropennacht, während Zürich/Affoltern mit einer gemessenen Temperatur von 18,3 Grad darunter lag.



Meteoschweiz sagt bis Montag erneut Hitzetage voraus. Bis dahin würden sich die Anzahl der Hitzetage des aktuellen Jahrs in Basel auf 19 summiert haben. (leo/sda) Die Schweiz hat in der Nacht auf Freitag vielerorts erneut eine Tropennacht hinter sich. Spitzenwerte verzeichnete nach den Höchsttemperaturen am Tag die Region Basel. Bei der dortigen Messstation St. Chrischona sank das Thermometer nicht unter 25,6 Grad.Dieser Wert wurde gemäss den Daten des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) um 6.30 Uhr gemessen. Kurz nach Mitternacht war es an der dortigen Messstation noch 29,8 Grad heiss.Unter anderen sanken die Nachttemperaturen auch in Vevey VD, Bouveret VS, Lägern ZH, Uetliberg ZH und Pully VD nicht unter 24 Grad. In Bern/Zollikofen lagen die niedrigsten Temperaturen in der Nacht mit 20,7 Grad weniger stark über der 20-Grad-Grenze für die Deklarierung einer Tropennacht, während Zürich/Affoltern mit einer gemessenen Temperatur von 18,3 Grad darunter lag.Meteoschweiz sagt bis Montag erneut Hitzetage voraus. Bis dahin würden sich die Anzahl der Hitzetage des aktuellen Jahrs in Basel auf 19 summiert haben. (leo/sda) 9:09 Hitzerekorde vom Donnerstag

Mittlerweile haben mit Buchs/Aarau, Beznau und Würenlingen weitere Stationen den «37er»-Club betreten. Im Falle von Buchs sprechen wir sogar von einem Allzeitrekord (seit Messstart 1959). Umfassendes Update folgt später..

Messwerte -> https://t.co/BzYQ0Jh7Xo (me) pic.twitter.com/jl1mHjOdHl — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) June 25, 2026

Die Rekordwerte wurden schliesslich am Donnerstagnachmittag gemessen. Nach Basel-Binningen lagen die Temperaturen am zweithöchsten an der Messstation Würenlingen im Aargau mit 37.8 Grad. In Beznau AG betrugen sie 37,5 Grad und in Buchs / Aarau 37,2 Grad. Dies ist gar ein Allzeitrekord, wie Meteonews weiter mitteilte.



Am Freitag und Samstag erwarten die Wetterdienste weitere Hitzerekorde. Gemäss aktuellen Vorhersagen dürfte es vielerorts nochmals heisser werden. Auch die Waldbrandgefahr und die Trockenheit wird durch die anhaltende Hitze weiter vorangetrieben. In mehreren Kantonen wurden Feuerverbote erlassen. In Luzern ordneten die Behörden am Donnerstag zudem ein Verbot für die Wasserentnahme für Bewässerungszwecke an. Ein solches gilt bereits für Bäche und Weiher im Kanton St. Gallen. (sda/leo) Am Donnerstag erreichte die Temperatur in Basel-Binningen 38 Grad. Über 37 Grad gab es an gleich drei weiteren Messestellen. Das sind die höchsten je in der Schweiz im Juni registrierten Werte. Vorangegangen war eine sehr laue Nacht. Besonders tropisch war es im Tessin. Dort sanken die Temperaturen gemäss dem privaten Wetterdienst Meteonews Schweiz zum Teil nur knapp unter 25 Grad - und das bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent.Die Rekordwerte wurden schliesslich am Donnerstagnachmittag gemessen. Nach Basel-Binningen lagen die Temperaturen am zweithöchsten an der Messstation Würenlingen im Aargau mit 37.8 Grad. In Beznau AG betrugen sie 37,5 Grad und in Buchs / Aarau 37,2 Grad. Dies ist gar ein Allzeitrekord, wie Meteonews weiter mitteilte.Am Freitag und Samstag erwarten die Wetterdienste weitere Hitzerekorde. Gemäss aktuellen Vorhersagen dürfte es vielerorts nochmals heisser werden. Auch die Waldbrandgefahr und die Trockenheit wird durch die anhaltende Hitze weiter vorangetrieben. In mehreren Kantonen wurden Feuerverbote erlassen. In Luzern ordneten die Behörden am Donnerstag zudem ein Verbot für die Wasserentnahme für Bewässerungszwecke an. Ein solches gilt bereits für Bäche und Weiher im Kanton St. Gallen. (sda/leo) 9:07 In Teilen Graubündens gilt absolutes Feuerverbot





Waldbrände wie dieser bei Leuk aus dem Jahrhundertsommer 2003 gilt es zu verhindern.



Das absolute Feuerverbot gilt gemäss einer Mitteilung vom Freitag ab 12 Uhr. Betroffen sind das Churer Rheintal sowie die Regionen Prättigau, Schanfigg, Surselva und Heinzenberg/Domleschg. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den kommenden Tagen weitere Regionen von einem Feuerverbot betroffen sein werden», schreibt das Amt für Wald und Naturgefahren. Die Wetterprognosen würden weiterhin sehr hohe Temperaturen und nur vereinzelte Gewitter voraussagen.



In den betroffenen Gebieten sind sämtliche Feueraktivitäten im Freien untersagt. Davon ausgenommen ist der Siedlungsraum. Die Gemeinden könnten dort aber weitergehende Bestimmungen erlassen.



Das kantonale Amt schreibt zur aktuellen Situation: «Das trockene und warme Sommerwetter sowie windreiche Tage haben in den letzten Wochen die Waldböden und das Unterholz stark ausgetrocknet.» Zudem liege die Niederschlagsbilanz der ersten Jahreshälfte deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Feuer können bei diesen Bedingungen sehr leicht entstehen und sich rasant ausbreiten.



Im Kanton Glarus gilt seit Donnerstag ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Das teilte der Kanton am Donnerstag mit. Ausserdem sei das Abbrennen von Feuerwerk im ganzen Kanton untersagt. (leo/sda) Aufgrund der anhaltenden hochsommerlichen Temperaturen und der aussergewöhnlichen Trockenheit hat das Amt für Wald und Naturgefahren in mehreren Regionen Graubündens ein absolutes Feuerverbot im Freien erlassen. Im Kanton Glarus gilt ausserdem ein Feuerverbot im Wald.Das absolute Feuerverbot gilt gemäss einer Mitteilung vom Freitag ab 12 Uhr. Betroffen sind das Churer Rheintal sowie die Regionen Prättigau, Schanfigg, Surselva und Heinzenberg/Domleschg. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den kommenden Tagen weitere Regionen von einem Feuerverbot betroffen sein werden», schreibt das Amt für Wald und Naturgefahren. Die Wetterprognosen würden weiterhin sehr hohe Temperaturen und nur vereinzelte Gewitter voraussagen.In den betroffenen Gebieten sind sämtliche Feueraktivitäten im Freien untersagt. Davon ausgenommen ist der Siedlungsraum. Die Gemeinden könnten dort aber weitergehende Bestimmungen erlassen.Das kantonale Amt schreibt zur aktuellen Situation: «Das trockene und warme Sommerwetter sowie windreiche Tage haben in den letzten Wochen die Waldböden und das Unterholz stark ausgetrocknet.» Zudem liege die Niederschlagsbilanz der ersten Jahreshälfte deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Feuer können bei diesen Bedingungen sehr leicht entstehen und sich rasant ausbreiten.Im Kanton Glarus gilt seit Donnerstag ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Das teilte der Kanton am Donnerstag mit. Ausserdem sei das Abbrennen von Feuerwerk im ganzen Kanton untersagt. (leo/sda)

Die Schweiz steuert auf den Höhepunkt zu

Die Hitzewelle, welche Mitteleuropa fest im Griff hat, erreicht in der Schweiz am Wochenende ihren Höhepunkt. Während in den letzten Tagen bereits einige Juni-Rekorde purzelten, dürften in den nächsten Tagen gar Allzeit-Rekorde gebrochen werden.

Das wirkt sich auch auf die bereits ausgeprägte Trockenheit aus. Die trockene Witterung und die aussergewöhnlichen Temperaturen haben die Wasserstände der Schweizer Fliessgewässer weiter sinken lassen. Mittlerweile werden nur noch bei denjenigen Flüssen und Bächen, die von der Gletscherschmelze beeinflusst werden, normale Pegel verzeichnet.

Bei den Seen sieht die Lage etwas besser aus. Zwar weisen der Boden-, der Walen- sowie der Zugersee für die Jahreszeit sehr tiefe Wasserstände auf, dafür bewegen sich die Pegel der übrigen grossen Seen grösstenteils im Bereich der saisonalen Normalwerte. (leo)