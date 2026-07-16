«Extremes Gewitter»: Meteoschweiz warnt im Raum Zürich vor Unwetter

Das Unwetter, auf MeteoSchweiz abgebildet. Bild: MeteoSchweiz

«Extremes Gewitter»: MeteoSchweiz warnt im Grossraum Zürich vor Unwetter

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Im Raum Zürich besteht am Donnerstagabend erhebliche Gewittergefahr. Laut MeteoSchweiz muss in Frauenfeld, Stein am Rhein, Winterthur, Zürich und Baden mit starken Gewittern, Hagel, heftigen Regenfällen und Blitzeinschlägen gerechnet werden. Es wurde die Gefahrenstufe 4 ausgerufen. Möglich seien zudem Überflutungen, plötzlich ansteigende Bäche, Rutschungen an steilen Hängen sowie abgebrochene Äste oder umstürzende Bäume.

Die Wetterplattform warnt während des Sturms vor offenen Flächen, Gewässern, Bäumen, Masten und anderen exponierten Stellen. Wer die Möglichkeit hat, soll sich in einem sicheren Gebäude aufhalten. Wer sich bei Blitzschlag im Freien befindet, soll mit geschlossenen Füssen in die Hocke gehen, möglichst wenig Bodenkontakt haben und sich nicht hinlegen. (val)

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