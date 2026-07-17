In der Nacht auf den Freitag wurde in Gstaad (BE) dieses eindrückliche Bild aufgenommen. Bild: keystone

Extremwetter

Nach stürmischer Nacht: Hier folgen am Freitag bereits die nächsten heftigen Unwetter

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Die Schweiz hat eine stürmische Nacht hinter sich. Bei der Berner Kantonspolizei gingen insgesamt 36 Meldungen ein, im Kanton Zürich rückte die Feuerwehr zu 268 Einsätzen aus, wie «Schutz und Rettung» Zürich auf der Plattform X mitteilte. In der Region Frauenfeld sorgten die Unwetter für rund 100 Schadensmeldungen und in Süddeutschland wurde eine Person von einem umstürzenden Baum erschlagen.

In der Schweiz wurde im Wallis am meisten Niederschlag gemessen. In Salanfe an der Grenze zu Frankreich fielen in der Nacht 67 Millimeter Niederschlag. Auch im Kanton Bern kam es zu massiven Regenfällen, in Gstaad wurden fast 50 Millimeter gemessen. Hinzu kamen starke Winde, in Bouveret (VS) wurden Böenspitzen von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen, in Luzern kam es zu Windstärken von bis zu 89,6 Kilometern pro Stunde.

Video: watson/watson

Die Zeit der Gewitter ist für die Schweiz damit aber noch nicht ausgestanden. Auch für den Freitag hat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz für weite Teile der Schweiz Gewitterwarnungen ausgesprochen.

Hier sind am Freitag weitere Unwetter angesagt

Erste kleinere Regenzellen treffen am Freitagvormittag bereits das Berner Oberland und den Kanton Graubünden. Heftigere Gewitterzellen werden dann aber für den Freitagabend ab 16 Uhr im Flachland erwartet.

Demnach ziehen laut aktueller Prognosen aus der Westschweiz gleich mehrere Gewitter von Fribourg über Bern in Richtung Osten. Für Bern sind stärkere Gewitter ab 17 Uhr, bei Solothurn ab 18 Uhr, in Zürich ab 19 Uhr und in der Ostschweiz ab 20 Uhr angesagt.

Nachdem die erste Welle Gewitter um 20 Uhr bereits in Richtung Osten abgezogen ist, trifft laut aktueller Prognosen eine weitere Gewitterzelle die Kantone Bern und Solothurn. Bild: meteoschweiz

Weitere Gewitter dürften am Samstag und in den Alpen auch noch am Sonntag folgen.

Deutlicher Temperaturrückgang

Am Wochenende erleben wir dann einen regelrechten Temperatursturz. Während diese Woche Maximaltemperaturen von bis zu 35 Grad gemessen wurden, erreichen diese in der Deutschschweiz am Sonntag nur noch gerade 22 Grad, wie die Prognosen von MeteoSchweiz zeigen.

Auch die Nächte kühlen ab: Auf Montag werden Temperaturminima von 12 Grad erwartet. Etwas wärmer wird es in der Westschweiz, hier winken immerhin 25 bis 27 Grad, im Süden steigen die Temperaturen am Wochenende und nächste Woche bereits wieder auf 29 bis 30 Grad.

(leo mit Material der sda)