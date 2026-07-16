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Taucher bergen Billettautomaten aus der Aare in Bern

Taucher bergen Billettautomaten aus der Aare in Bern – niemand weiss, woher er kommt

16.07.2026, 13:4816.07.2026, 13:48

Zwei Hobbytaucher haben am Mittwoch beim Berner Marzilibad einen Billettautomaten aus der Aare geborgen. Wie er in den Fluss gelangte, ist rätselhaft.

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Im Berner Marzilibad wurde ein Billettautomat gefunden.Bild: keystone

Es handelt sich um ein mobiles Modell, das in einem Bus verbaut gewesen sein muss. Bernmobil habe solche Modelle korrekt entsorgt, sagte Sprecher Rolf Meyer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Man vermisse auch keine Automaten, sagte er der «Berner Zeitung». Es müsse sich um ein vor fünfzehn Jahren ausrangiertes Exemplar handeln. Weitere Nachforschungen werde man nicht betreiben.

Zuerst über den Fund berichtet hatten die Berner Tamedia-Zeitungen. Die beiden Hobbytaucher hatten demnach den Automaten wenige Tage zuvor unabhängig voneinander bei Tauchgängen im Flussbett entdeckt und am Mittwoch in einer rund halbstündigen Aktion geborgen.

Am Bergungsort zeigte sich das Gerät leicht verbeult, aber optisch in einem vergleichsweise sauberen Zustand. Es dürfte daher erst seit wenigen Tagen im Wasser gelegen haben.

Die beiden Taucher suchen regelmässig in der Aare nach verloren gegangenen Gegenständen. Einer von ihnen betreibt ein eigenes Fluss-Fundbüro. Einige Fundstücke waren 2025 in einer Ausstellung im Alpinen Museum der Schweiz in Bern zu sehen.

Neben Velos oder Mofas fördern die beiden Taucher meist Alltagsgegenstände wie Sonnenbrillen, Uhren und Mobiltelefone zutage. (dab/sda)

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