In diesen Hort gingen die 3 verletzten Buben. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Ungewöhnliches Urteil: 15 Jahre Haft für Kinderhort-Attentäter von Oerlikon

Ein 23-jähriger Student aus China verletzte drei Buben schwer. Der Psychiater hält ihn für schuldunfähig. Das Gericht hat ihn zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Andreas Maurer Folge mir

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Der 23-jährige Student aus China plante seine Tat mit ChatGPT. Er wies die künstliche Intelligenz an, sich in die Rolle eines Richters zu versetzen. Wie würde dieser einen Täter bestrafen, der einen Buben auf dem Heimweg von der Schule ersticht? Das sei ein «abscheuliches Verbrechen», lautete die Antwort. Eine lebenslange Freiheitsstrafe sei möglich.

Am chinesischen Nationalfeiertag, dem 1. Oktober 2024, setzte er seinen Plan um. Zuvor verbreitete er wirre chinesisch-nationalistische Botschaften. In Zürich-Oerlikon stach er von hinten auf drei fünfjährige Buben ein.

Eine Betreuerin packte den Täter von hinten und hielt ihn fest. Da warf er das Messer weg und ergab sich. Mit ihrer lauten Stimme habe sie ihn aus seinem Wahn geholt, sagte er vor Gericht. Eine eindringliche männliche Stimme in seinem Kopf habe ihm damals befohlen, Kinder umzubringen.

Gerichtspsychiater Elmar Habermeyer hält seine Schilderung für glaubhaft: Die Stimme habe seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben. Der Verteidiger verlangt deshalb einen Freispruch. Normalerweise folgt das Gericht den Schlussfolgerungen des Gutachters.

Staatsanwalt Hanno Wieser hält die Stimme dagegen für eine nachträgliche Ausrede. Der Beschuldigte habe sie erst auf Nachfrage des Psychiaters erwähnt. Der Ankläger fordert wegen mehrfachen versuchten Mordes 15 Jahre Freiheitsstrafe und eine 15-jährige Landesverweisung.

Die vorsitzende Richterin Corina Semadeni (Alternative Linke) verkündet das Urteil zuerst in Kurzform. Der Beschuldigte:

…ist des mehrfachen versuchten Mordes schuldig.

…wird bestraft mit 15 Jahren Freiheitsstrafe. Sie wird vollzogen.

Das Gericht ordnet eine ambulante Therapie an.

Er erhält einen Landesverweis für 15 Jahre.

Er muss den verletzten Buben je Schmerzensgeld von 30'000 bis 38'000 Franken zahlen. Er hat ihnen bereits je 6000 Franken überwiesen. Hinzu kommen Schadenersatz und Prozessentschädigungen.

Danach begründet die Richterin das Urteil. Der Chinese steht regungslos da und lauscht den Worten der Dolmetscherin.

Der Tatablauf sei unbestritten, stellt die Richterin fest. Auch wer nur vermindert schuldfähig ist, könne wegen versuchten Mordes verurteilt werden. Sie erklärt, warum die Mordqualifikation erfüllt sei. Eine Tat sei besonders verwerflich, wenn ein Täter sich damit besondere Geltung verschaffen wolle. Er habe skrupellos gehandelt, weil er völlig emotionslos auf die Opfer einstach. Zudem waren die Opfer Kinder – «die am schützenswertesten Mitglieder unserer Gesellschaft». Hinzu komme die minutiöse Planung, um grösstmögliches Leid zu verursachen.

Das Gericht überlegte, ob der Beschuldigte vermindert oder nicht schuldfähig ist. Der Gerichtspsychiater stufte ihn als schuldunfähig ein. Das Gutachten sei lege artis erstellt – also nach den Regeln der ärztlichen Kunst, stellt die Richterin fest.

Doch das Gericht beurteilt die Aussagen des Beschuldigten anders als der Psychiater. Es erkennt darin Widersprüche. Denn der Mann habe die Stimmen erst spät erwähnt und zuerst in einem anderen Zusammenhang: als er sich in der Haft selbst verletzte. Er erwähnte die Stimme in der Befragung durch den Staatsanwalt nicht. Er konnte die Stimme auch nicht überzeugend beschreiben, wie sie klang oder in welcher Sprache er sie hörte. Erst auf Nachfrage des Psychiaters äusserte er sich dazu. «Er konnte uns diese Stimme nicht glaubhaft darlegen», sagt die Richterin.

Hinzu komme das selektive Gedächtnis: An Details der Tat konnte er sich nicht erinnern, aber an andere Details schon. Das Gericht glaubt ihm, dass er an einer Psychose litt. Aber es glaubt nicht, dass die Schizophrenie ihn willenlos machte. «Er konnte nicht glaubhaft darlegen, dass die Stimmen derart drängend waren, dass er sich ihnen nicht mehr entziehen konnte und deshalb diese schreckliche Tat begangen hat», sagt die Richterin.

Das Gericht hält ihn für schuldfähig, wenn auch nur schwer vermindert. Das Strafmass für Mord beträgt zehn Jahre bis lebenslänglich. Die Richterin fragt: «Was kann man sich Schlimmeres vorstellen als das, was hier geschehen ist?» Und sie antwortet sich selbst: «Er versuchte, drei kleine Opfer zu töten, die schutz- und wehrlos waren.» Zudem sei die Tat vor langer Hand geplant gewesen. «Schlimmer wäre nur gewesen, wenn eines oder mehrere Kinder gestorben wären», sagt die Richterin. Ihre Stimme stockt. Die Kinder überlebten, weil sie Glück hatten und eine Betreuerin und die Sanität sofort eingriffen.

Das Gericht hält die von der Staatsanwaltschaft beantragten 15 Jahre aus folgenden Gründen für angemessen: Die Schuldfähigkeit ist eingeschränkt, er ist geständig und zeigt Reue.

Im Gefängnis wird der Verurteilte eine Therapie absolvieren müssen. Eine Behandlung in einer geschlossenen Psychiatrie hatte der Gutachter nicht für nötig gehalten.

Der Verteidiger kündigt noch im Saal Berufung an.

++Update folgt++ (schweizheute.ch)