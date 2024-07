Schon wieder Badeunfälle in der Limmat – Jugendlicher tot geborgen

Am Sonntagmorgen kreiste in Zürich ein Helikopter beim Oberen Letten über die Limmat. Am späteren Vormittag konnte dann ein 15-Jähriger durch eine Bademeisterin gefunden, aber nur noch tot aus der Limmat geborgen werden. Mehr Glück hatte ein anderer Mann.

Bereits fünf Menschen verloren dieses Jahr in der Limmat ihr Leben. archivbild: watson

Bereits vier Tote wurden in diesem Jahr aus der Limmat gezogen, einer bei Wettingen, der Rest auf Zürcher Gebiet. Nun kommt in Zürich ein fünfter Todesfall dazu.

Verschwunden war der Jugendliche bereits am Samstag. Kurz nach 21.30 Uhr erreichte die Polizei eine Meldung, dass ein junger Mann vom Drahtschmidlisteg ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht sei. Die alarmierte Stadtpolizei schickte unverzüglich mehrere Patrouillen zur Suche des 15-Jährigen an die Limmat los. Mehrere Tauchgänge blieben jedoch erfolglos.

Auch die Suche am Sonntagmorgen verlieft zunächst ohne Ergebnis. Zur Unterstützung war inzwischen ein Helikopter beigezogen worden. Erst am späteren Vormittag konnte der Jugendliche durch eine Bademeisterin gefunden aber leider nur noch tot aus der Limmat geborgen werden.

29-Jähriger hatte Glück

Ein anderer Mann hatte gemäss der Kantonspolizei Zürich Glück. Am Samstag, kurz nach 20 Uhr, meldeten mehrere Anrufende bei der Stadtpolizei Zürich, dass ein Mann in der Limmat treibe und um Hilfe rufe. Sofort fuhren mehrere Patrouillen an die Limmat, um nach dem Mann zu suchen. Glücklicherweise konnte der der 29-Jährige durch Helfende und durch eine Streifenwagenbesatzung leicht verletzt aus der Limmat geborgen werden.

Weshalb kommt es immer wieder zu tragischen Badeunfällen? «Die Situation kann sich von einer Stunde auf die andere ändern», sagte Martin Kömeter, Vizepräsident der SLRG Sektion Höngg kürzlich gegenüber diesem Portal. «Es muss nicht einmal in Zürich geregnet haben.» Regne es am oberen Zürichsee oder im Glarnerland, dann kämen die Wassermassen um einige Stunden verzögert in die Limmat. Dies unterschätzten viele.

Ebenfalls oft unterschätzt werde die Dynamik, die eine höhere Wassermasse mit sich bringe. «Der Wasserpegel steigt nur um wenige Zentimeter, was Laien oft gar nicht auffällt. Die Geschwindigkeit des Wassers kann schnell auf das Doppelte oder sogar Dreifache ansteigen, was für Schwimmer und Gummiboote extrem gefährlich ist.» Kömeter empfiehlt daher, Fliessgewässer aktuell zu meiden.

Fehlende Ortskenntnisse und Alkohol

Ein weiterer Grund für das Unterschätzen des Flusses seien fehlende Orts- und Fachkenntnisse. Viele würden die örtlichen Gegebenheiten - etwa Strömungen, Hindernisse und andere Gefahren - nicht gut genug kennen. Diese könnten sich je nach Pegel stark verändern.

Hinzu komme der Alkoholkonsum. Er habe bei der Einstiegsstelle zur Limmat beim Höngger Wehr festgestellt, dass etwa 80 Prozent der Böötler sichtbar Alkohol an Bord gehabt hätten. «Dadurch schätzt man die Lage schlechter ein, ist unaufmerksamer, dafür aber mutiger und man reagiert langsamer und unkontrollierter. Zudem kühlt ein Körper unter Alkoholeinfluss viel schneller ab.»

Zwei tote Personen im Zugersee und Ägerisee

Nicht nur in der Limmat ist an diesem Wochenende ein Mensch beim Baden ums Leben gekommen. Am Samstagnachmittag wurde ein Mann aus dem Ägerisee geborgen - sämtliche Reanimationsmassnahmen waren erfolglos. Knapp zwei Stunden später wurde in Hünenberg See eine tote Frau im Zugersee gefunden.

