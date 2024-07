Polizeirapport

37-Jähriger nach Schlauchbootunfall bei Rheinau ZH tot geborgen

Ein 37-Jähriger ist nach einem Schlauchbootunfall bei Rheinau ZH tot geborgen worden. Der Deutsche galt seit dem Unfall letzte Woche als vermisst.

Am Sonntag wurde eine leblose Person im Rhein bei Rheinau gefunden, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Dabei handelte es sich um den 37-Jährigen, der am Dienstag gegen 21.30 Uhr zusammen mit einer 28-Jährigen über das Stauwehr gespült worden war.

Die 28-Jährige war von einem Passanten gerettet worden. Den 37-Jährigen hatten die Einsatzkräfte trotz mehreren Rega-Flügen und einem Einsatz, der bis Mitternacht dauerte, nicht gefunden. (sda)