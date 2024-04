Zürcher «Nachtruhe»-Initiative erreicht über 6000 Unterschriften

Hinter der Initiative stehen mehrere Fluglärmorganisationen, darunter Fair in Air. (sda)

Die Unterschriften werden am kommenden Montag beim Regierungsrat eingereicht, wie die Initianten am Freitag mitteilten. Die «Nachtruhe»-Initiative fordert eine strikte Nachtruhe von sieben Stunden, von 23 Uhr bis 6 Uhr. Heute finden regelmässig noch Flugbewegungen zum Verspätungsabbau nach 23 Uhr statt.

