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Gericht in Bülach verurteilt gewalttätigen Mann zu Freiheitsstrafe

Schwangere Frau mehrfach attackiert: Gericht in Bülach verurteilt Mann zu Freiheitsstrafe

14.07.2026, 06:4014.07.2026, 11:33

Ein 31-jähriger Mann hat seine schwangere Partnerin mehrfach geschlagen, gewürgt und sexuell genötigt. Das Bezirksgericht Bülach verurteilte ihn am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, wovon er 6 Monate absitzen muss.

Nur wenn er sich in den nächsten drei Jahren etwas zu Schulden kommen lässt, muss er auch die übrigen 24 Monate ins Gefängnis. Von einer Landesverweisung sah das Gericht ab. «Sie müssen gewaltig an sich arbeiten», sage der Richter bei der Urteilseröffnung zum Beschuldigten.

Zwischen September 2022 und März 2024 verübte der Beschuldigte laut Anklageschrift eine Reihe schwerer Übergriffe an seiner damaligen Partnerin. Unter anderem habe er sie gewürgt, bis sie bewusstlos war, ihr eine Rippe gebrochen und sie zum Oralverkehr gezwungen. Erstellt sei dies durch Aussagen der Schwester der Geschädigten und Spitalberichte, sagte der Richter.

Das Bezirksgericht Bülach sprach den Beschuldigte wegen versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung, mehrfacher Körperverletzung und mehrfacher Tätlichkeiten schuldig. Laut eines vom Gericht beantragten psychologischen Gutachtens war der Mann voll schuldfähig. (dab/sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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ursus3000
14.07.2026 07:17registriert Juni 2015
"Davon sollen sechs Monate vollzogen werden"
Ist ja lächerlich
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Panikmache und Doppelmoral
14.07.2026 08:19registriert Mai 2026
Lächerlich. Aber anscheinend möchte man Minimalstrafen, sodass der Täter bald weitere Frauen würgen kann. Es erinnert an die ganzen Islamisten, die immer alle 'polizeibekannt' sind. Aber bevor etwas geschieht, müssen Menschen sterben.
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Klangtherapie
14.07.2026 07:45registriert Dezember 2017
Ein Lernprogramm gegen häusliche Gewalt absolvieren. Momol das wirds mega bringen.
Ich hoffe für die Frau und das Kind das sie bereits weit weg sind und er nicht auch noch auf die Idee kommt ein Besuchsrecht für das Kind zu erwirken.
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