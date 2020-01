Spass

Errätst du das Ende dieser 13 unerwarteten GIFs?



Errätst du den Ausgang dieser 13 überraschenden GIFs?

Du denkst, du hast ein Auge dafür, wie die Dinge so laufen? Dann sind wir mal gespannt, ob du auch erahnen kannst, wie diese 13 GIFs enden.

Das Prinzip funktioniert wie folgt:

Schau dir das oberste GIF an (das nicht kaputt ist, sondern bewusst mittendrin aufhört – zum Wiederholen einfach nochmals draufklicken), entscheide bei der Umfrage, wie das GIF wohl enden wird, und schau dir dann die Auflösung an. Oder du schaust dir die Lösung direkt an und kannst getrost sagen: «Pff, hätt' ich eh gewusst».

Umfrage Welcher Rubrik könnte dieses GIF zugehörig sein? Schmerz

Welt der Wunder

Hund, Katze, Maus

Umfrage Was geschieht als Nächstes? Ein Missgeschick

Ein Glückimunglück

Ein Kunststück

Umfrage Hier mal ganz simpel: Win.

Fail.

Umfrage Wem gehört wohl die Hauptrolle im restlichen Verlauf des GIFs? Einem unbekannten Fremden

Einem unerwarteten Gegenstand

Einer Unmenge Liebe

Umfrage Wer gewinnt den Punkt? Mr. Orange

Mr. Brown

Umfrage Dieses GIF endet ... ... im Wasser.

... in Bewunderung.

... im Wasser und in Bewunderung.

Umfrage Was denkst du? Der Ball landet im Ziel.

Der Ball schafft es nicht ins Ziel.

Umfrage Wer gewinnt? Mensch

Stein

Umfrage Welcher Ausdruck aus dem Sportvokabular könnte auf dieses GIF zutreffen? Bodycheck

Seitenwechsel

Schwalbe

Umfrage Wie sieht die Kopie wohl aus? Wie Wasser.

Von Funken und Spektakel begleitet.

Phallus-förmig.

Umfrage Wie viele Autos nehmen Schaden? 0

3

6

Umfrage Was könnte diesem Welpen zum Verhängnis werden? Gravitation

Gleichgewicht

Geschlechtstrieb

Umfrage Dieser junge Mann ... ... springt spektakulär übers Kamel.

... scheitert am Kamel.

(jdk)

