Lustige Bilder und GIFs von Tieren, die dich zum lachen bringen



Aufgepasst! Herzige Tiere gibt's heute nur mit eurer Unterstützung!

Cute news everyone!

Leute es ist so: Aus zeitlichen Gründen fällt die aktuelle Cute News etwas kürzer aus, als ihr euch das gewohnt seid. Das macht aber gar nichts, denn wir machen daraus einfach eine User-Cute-News.

In den vergangenen Editionen habt ihr ja bewiesen, dass eure Smartphones und Laptops voller (selbstgemachter) Fotos von herzigen und lustigen Tieren sind.

Also schauen wir uns doch kurz an, was ich für euch habe und danach seid ihr dran!

Als erstes wäre da dieser aufmerksamkeitsbedürftige Doggo. gif: Imgur

Lustigste Ratte ever? gif: Imgur

Was ist das für eine neue Teufelei? gif: Imgur

Jööö-Flash in 3, 2, 1 ... gif: Imgur

Und gleich noch eine Schnee-Fuxe: gif: Imgur

Weiter geht's mit diesem Kinder-Happy-Hippo: gif: Imgur

Wenn man sich seine eigenen Extensions machen kann. gif: imgur

Schneller als jeder Superheld. gif: Imgur

Ente mit Hut für zwischendurch. gif: Imgur

Der Beweis, dass auch Schnecken herzig sein können: gif: gfycat

Von Kaninchen muss ich euch erst gar nicht überzeugen: gif: imgur

Und Baby-Ziegen sind auch superherzig: gif: Imgur

So, das war es leider schon von mir. Nun seid ihr gefordert. In der Vergangenheit habt ihr ja schon bewiesen, dass ihr ordentlich kommentieren könnt. Der bisherige Rekord bei den Cute News liegt bei 301 Kommentaren. 😉

Ich nominiere von den User*innen für den Anfang schon mal:

hakuna matata aka Closchli

Märzespriggeli mit Pappnäsli

Ale Ice

muesli87

honesty_is_the_key

Eine Spezialnomination gibt's für The oder ich. Du musst mindestens ein Bild oder GIF posten, auf dem weder ein Flund noch eine Flede zu sehen ist.

Als Vorschuss für alle gibt es noch ein Endlos-GIF. gif: Imgur

So, jetzt könnt ihr loslegen:

