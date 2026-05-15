Cute News
Und hier: Wundervolle Geschöpfe, die von der Wildtier-Kamera ertappt wurden 😍
Cute News, everyone!
So eine Wildtierkamera ist schon was Feines. Falls du aber keine hast oder nicht gerade an einem Ort wohnst, wo du mit ihr beispielsweise Bären erspähen könntest, macht das aber nichts: Wir haben für dich im Internet ein paar der spannendsten und lustigsten Aufnahmen gesammelt.
Genau so schauen wir gleich zusammen die heutigen Cute News an.
Viel Spass!
Waf if?
Was Waschbes nun mal so tun, wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein.
Noch besser wird es, wenn sie das Vogelhäuschen finden ...
Uuuuund: geplündert!
Schöne, neugierige Fuxe.
Warum wir den Kindern beibringen sollten, das Spielzeug im Garten wieder einzusammeln.
... sonst mopst es die Eiche.
Kojote-Welpen in Kalifornien beim Zanken erwischt!
Entschuldige?! …
... Ich frühstücke hier!
Und hier: ein bekannter Klassiker aus dem Netz
... aber immer wieder gut.
Spannende Aufnahmen eines grösseren Wolfsrudels im Schnee:
Elch nimmt anderen Elch huckepack, oder so. ❤❤❤
Falls dein Kind fragen sollte, und du keine ehrliche Antwort geben willst.
Ein äusserst entzückendes Familienfoto!
Mama-Bär mit ihren Bärenkinder:
Nicht sicher, ob Bär oder Mensch in Kostüm, so wie der dasteht.
Passend dazu in der Slideshow: Bären treffen auf Wildtierkameras
Unten geh's weiter ...
Kennen wir aus dem Fotoautomaten: Und jetzt noch ein Verrücktes!
(Zunge der Woche!)
Tibetfüchse schauen gerne etwas deppert drein – im besten und herzigsten Sinne natürlich.
Sie weiss eben, wie sie mit der Kamera flirten muss. Ein wahres Model!
Dieser Weisskopfseeadler hingegen ist sich bislang nicht sicher, was er von diesem seltsamen Ding halten soll.
Und jetzt alle: JÖÖÖÖÖÖ!
Diese Augen!
Wie hübsch kann man eigentlich sitzen? So majestätisch!
Wie du (hoffentlich) gerade Cute News schaust:
Hihi. Jetzt bist du wieder wach!
Auch ein Klassiker bei Schnappschüssen:
Mist, geblinzelt!
Ein Küsschen zum Abschied, und ...
... wir müssen weiter! Tschüssi!
Mehr davon? Aber immer gerne:
(sim/cmu)
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen, gelegentlich gibt es coole Specials. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.