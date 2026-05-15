Jetzt wird's tierisch wild! Bild: reddit/watson

Cute News

Und hier: Wundervolle Geschöpfe, die von der Wildtier-Kamera ertappt wurden 😍

Mehr «Spass»

Cute News, everyone!

So eine Wildtierkamera ist schon was Feines. Falls du aber keine hast oder nicht gerade an einem Ort wohnst, wo du mit ihr beispielsweise Bären erspähen könntest, macht das aber nichts: Wir haben für dich im Internet ein paar der spannendsten und lustigsten Aufnahmen gesammelt.

Genau so schauen wir gleich zusammen die heutigen Cute News an.

Viel Spass!

Waf if?

Was Waschbes nun mal so tun, wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein.

Noch besser wird es, wenn sie das Vogelhäuschen finden ...

Uuuuund: geplündert!

Schöne, neugierige Fuxe.

Warum wir den Kindern beibringen sollten, das Spielzeug im Garten wieder einzusammeln.

... sonst mopst es die Eiche.

Kojote-Welpen in Kalifornien beim Zanken erwischt!

Bild: reddit

Entschuldige?! …

... Ich frühstücke hier!

Bild: reddit

Und hier: ein bekannter Klassiker aus dem Netz

... aber immer wieder gut.

Spannende Aufnahmen eines grösseren Wolfsrudels im Schnee:

Elch nimmt anderen Elch huckepack, oder so. ❤❤❤

Falls dein Kind fragen sollte, und du keine ehrliche Antwort geben willst.

Ein äusserst entzückendes Familienfoto!

Mama-Bär mit ihren Bärenkinder:

Nicht sicher, ob Bär oder Mensch in Kostüm, so wie der dasteht.

Passend dazu in der Slideshow: Bären treffen auf Wildtierkameras

Unten geh's weiter ...

1 / 10 Bären treffen auf Wildtierkameras Diese neugierigen Tiere werden deinen Tag retten. Los geht's! quelle: instagram

Kennen wir aus dem Fotoautomaten: Und jetzt noch ein Verrücktes!

(Zunge der Woche!)

Tibetfüchse schauen gerne etwas deppert drein – im besten und herzigsten Sinne natürlich.

Sie weiss eben, wie sie mit der Kamera flirten muss. Ein wahres Model!

Dieser Weisskopfseeadler hingegen ist sich bislang nicht sicher, was er von diesem seltsamen Ding halten soll.

Bild: reddit

Und jetzt alle: JÖÖÖÖÖÖ!

Diese Augen!

Bild: x/Trail_Cams

Wie hübsch kann man eigentlich sitzen? So majestätisch!

Wie du (hoffentlich) gerade Cute News schaust:

Bild: x

Hihi. Jetzt bist du wieder wach!

Auch ein Klassiker bei Schnappschüssen:

Mist, geblinzelt!

Bild: x/trail_cams

Ein Küsschen zum Abschied, und ...

... wir müssen weiter! Tschüssi!

Mehr davon? Aber immer gerne:

(sim/cmu)

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!