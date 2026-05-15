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Cute News: Lustige Tiere, die von der Wildtier-Kamera ertappt wurden

Die lustigsten Bilder von der Wildtierkamera: Cute News
Jetzt wird's tierisch wild!Bild: reddit/watson
Cute News

Und hier: Wundervolle Geschöpfe, die von der Wildtier-Kamera ertappt wurden 😍

15.05.2026, 04:3815.05.2026, 04:38

Cute News, everyone!

So eine Wildtierkamera ist schon was Feines. Falls du aber keine hast oder nicht gerade an einem Ort wohnst, wo du mit ihr beispielsweise Bären erspähen könntest, macht das aber nichts: Wir haben für dich im Internet ein paar der spannendsten und lustigsten Aufnahmen gesammelt.

Genau so schauen wir gleich zusammen die heutigen Cute News an.

Cute News: Lustige Bilder aus der Wildtierkamera
Bild: reddit

Viel Spass!

Waf if?

Cute News: Wildtierkamera
Bild: reddit

Was Waschbes nun mal so tun, wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein.

Lustige Bilder der Wildtierkamera (Cute News)
Bild: reddit

Noch besser wird es, wenn sie das Vogelhäuschen finden ...

Had a problem with raccoons getting into my bird feeder at night, so I made the pole longer hoping they couldn’t reach it. Still didn’t stop them.
by u/Houseleft in trailcam

Uuuuund: geplündert!

Schöne, neugierige Fuxe.

Wildtierkamera
Bild: reddit

Warum wir den Kindern beibringen sollten, das Spielzeug im Garten wieder einzusammeln.

Wildtierkamera: Eichhörnchen
Bild: pinterest

... sonst mopst es die Eiche.

Kojote-Welpen in Kalifornien beim Zanken erwischt!

Lustige Kojoten in der Wildtierkamera
Bild: reddit
Lustige Kojoten in der Wildtierkamera
Bild: reddit

Entschuldige?! …

Lustiger Bilder von der Wildtierkamera
Bild: reddit

... Ich frühstücke hier!

Lustiger Bilder von der Wildtierkamera
Bild: reddit

Und hier: ein bekannter Klassiker aus dem Netz

Die lustigsten Bilder der Wildtierkamera
Bild: reddit

... aber immer wieder gut.

Spannende Aufnahmen eines grösseren Wolfsrudels im Schnee:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Elch nimmt anderen Elch huckepack, oder so. ❤❤❤

Lustige Bilder aus der Wildtierkamera: Elch
Bild: reddit

Falls dein Kind fragen sollte, und du keine ehrliche Antwort geben willst.

Ein äusserst entzückendes Familienfoto!

Lustige Bilder aus der Wildtierkamera
Bild: x/trail_cams

Mama-Bär mit ihren Bärenkinder:

Die lustigsten Bilder von der Wildtierkamera
Bild: reddit

Nicht sicher, ob Bär oder Mensch in Kostüm, so wie der dasteht.

Die lustigsten Bilder aus der Wildtierkamera (Cute News): Bär
Bild: reddit

Passend dazu in der Slideshow: Bären treffen auf Wildtierkameras

Unten geh's weiter ...

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Bären treffen auf Wildtierkameras

Diese neugierigen Tiere werden deinen Tag retten. Los geht's!
quelle: instagram
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Kennen wir aus dem Fotoautomaten: Und jetzt noch ein Verrücktes!

Lustige Tiere von der Wildtierkamera erwischt
Bild: instagram

(Zunge der Woche!)

Tibetfüchse schauen gerne etwas deppert drein – im besten und herzigsten Sinne natürlich.

Die lustigsten Bilder von der Wildtierkamera: Tibetfuchs
Bild: reddit

Sie weiss eben, wie sie mit der Kamera flirten muss. Ein wahres Model!

Schöne Tiere aus der Wildtierkamera
Bild: reddit

Dieser Weisskopfseeadler hingegen ist sich bislang nicht sicher, was er von diesem seltsamen Ding halten soll.

Die lustigsten Tiere in der Wildtierkamera
Bild: reddit

Und jetzt alle: JÖÖÖÖÖÖ!

Baby Foxes
by u/Additional_Peach_387 in trailcam

Diese Augen!

Lustige Bilder aus der Wildtierkamera
Bild: x/Trail_Cams
Lustige Bilder aus der Wildtierkamera
Bild: x/Trail_Cams

Wie hübsch kann man eigentlich sitzen? So majestätisch!

Die lustigsten und schönsten Wildtierkamera-Bilder: Cute News mit Fuchs
Bild: x/trail_cams

Wie du (hoffentlich) gerade Cute News schaust:

cute news tier truthahn wildtierkamera https://x.com/Trail_Cams/status/1727728499253760397/photo/1
Bild: x/trail_cams
Surprise
Bild: x

Hihi. Jetzt bist du wieder wach!

Auch ein Klassiker bei Schnappschüssen:

Cute News: Wildtierkamera
Bild: x/trail_cams

Mist, geblinzelt!

Cute News: Wildtierkamera
Bild: x/trail_cams

Ein Küsschen zum Abschied, und ...

Die lustigsten Tiere aus der Wildtierkamera
Bild: reddit

... wir müssen weiter! Tschüssi!

Cute news: Lustige Bilder von der Wildtierkamera
Bild: reddit

Mehr davon? Aber immer gerne:

Cute News
Comedy-Gold: Tiere, die Wildtierkameras entdecken

(sim/cmu)

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Und auf einmal hiess es: HÄKELN! ALLE!
Urplötzlich war Häkeln und Stricken nicht die Sache von Grosis, sondern topmodisches Zeugs für sexy junge Leute. Hey ... es war eine andere Zeit.
War es nicht Oscar Wilde, der einmal sagte: «Mode ist eine Form der Hässlichkeit, die so unerträglich ist, dass wir sie alle sechs Monate ändern müssen»? Wir wissen auch nicht wirklich, weshalb. Doch irgendwann einmal Ende der Sechzigerjahre und Anfang der Siebzigerjahre wurde beschlossen, dass wir alle anfangen sollten, unsere eigene Freizeitkleidung zu stricken und zu häkeln.
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