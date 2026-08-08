19 Memes, die zeigen, wie absurd unser digitales Leben eigentlich ist
Wie sich die Zeiten geändert haben
«Menschen im Jahr 1999, die das Internet als Flucht vor der Realität nutzen.»
«Menschen im Jahr 2026, die die Realität als Flucht vor dem Internet nutzen.»
Leider ziemlich treffend
Neulich im Gerichtssaal
Eine wahre Geschichte
Auch wahr
Was aus LinkedIn wurde
Realität: «Ich habe meinen Führerschein gemacht.»
LinkedIn: «Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, bekannt geben zu dürfen, dass ich unter den fünf besten Bewerbern ausgewählt wurde, die an der professionellsten und angesehensten Prüfung teilgenommen haben, welche die Fertigkeiten zum Bedienen kraftstoffbasierter Fahrzeuge bewertet. 🚀
Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was das nächste Kapitel bereithält, und ich kann meine Dankbarkeit gegenüber dem Verkehrsministerium, Google, der NASA und meinen Nachbarn, die mich während dieser herausfordernden Reise unterstützt haben, gar nicht zum Ausdruck bringen. 🙏»
#GrowthMindset #Leadership #CareerUpdate #Grateful #NextChapter
Wenn du bei deinem Mobilfunk- oder Internetprovider anrufst
Jeder Zalando-Kunde kennt es nur zu gut
Wenn du im Online-Shop noch etwas völlig Unnötiges kaufst, nur um die 5 Franken Versandkosten zu sparen
Wenn du die geniale Idee hattest, einfach mal zu Hause zu bleiben, um Geld zu sparen …
Wenn du glücklicher Besitzer eines neuen, smarten Autos bist
Es ist 2026 und du versuchst dein supermodernes Auto ohne Nutzerkonto zu bedienen (Ton einschalten)
enshittification is undefeated pic.twitter.com/7cggBzgm1Z— eternal classic (@eternalclassic_) July 8, 2026
¯\_(ツ)_/¯
A cartoon by Natalie Horberg.— The New Yorker (@newyorker.com) 13. Juni 2026 um 20:00
[image or embed]
«Denk dran: Es ist verboten, beim Fahren das Handy zu benutzen. Nutze stattdessen das riesige iPad, das im Auto eingebaut ist.»
Menschen, die sich auf ChatGPT und Co. verlassen
Unternehmen, wann immer sie Kündigungen vornehmen wollen
2026 in einem Bild erklärt
Was Ergonomen empfehlen VS. wie ich nach 30 Minuten im Büro wirklich sitze
Die prekäre Situation auf meinem Smartphone in einem Meme erklärt
Und zum Schluss: Was an Pop-up-Werbung auf Webseiten am meisten nervt
(oli)