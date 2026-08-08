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19 Memes, die zeigen, wie absurd unser digitales Leben eigentlich ist

Mehr «Digital»

Wie sich die Zeiten geändert haben

«Menschen im Jahr 1999, die das Internet als Flucht vor der Realität nutzen.»



«Menschen im Jahr 2026, die die Realität als Flucht vor dem Internet nutzen.»



Leider ziemlich treffend

Neulich im Gerichtssaal

bild: zdf

Eine wahre Geschichte

Auch wahr

Die Evolution der Telefonkabine. bild: @messeduppcs

Was aus LinkedIn wurde

Realität: «Ich habe meinen Führerschein gemacht.»



LinkedIn: «Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, bekannt geben zu dürfen, dass ich unter den fünf besten Bewerbern ausgewählt wurde, die an der professionellsten und angesehensten Prüfung teilgenommen haben, welche die Fertigkeiten zum Bedienen kraftstoffbasierter Fahrzeuge bewertet. 🚀



Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was das nächste Kapitel bereithält, und ich kann meine Dankbarkeit gegenüber dem Verkehrsministerium, Google, der NASA und meinen Nachbarn, die mich während dieser herausfordernden Reise unterstützt haben, gar nicht zum Ausdruck bringen. 🙏»



#GrowthMindset #Leadership #CareerUpdate #Grateful #NextChapter

Wenn du bei deinem Mobilfunk- oder Internetprovider anrufst

Jeder Zalando-Kunde kennt es nur zu gut

Wenn du im Online-Shop noch etwas völlig Unnötiges kaufst, nur um die 5 Franken Versandkosten zu sparen

Wenn du die geniale Idee hattest, einfach mal zu Hause zu bleiben, um Geld zu sparen …

Wenn du glücklicher Besitzer eines neuen, smarten Autos bist

Es ist 2026 und du versuchst dein supermodernes Auto ohne Nutzerkonto zu bedienen (Ton einschalten)

¯\_(ツ)_/¯

«Denk dran: Es ist verboten, beim Fahren das Handy zu benutzen. Nutze stattdessen das riesige iPad, das im Auto eingebaut ist.»

Menschen, die sich auf ChatGPT und Co. verlassen

Unternehmen, wann immer sie Kündigungen vornehmen wollen

2026 in einem Bild erklärt

Was Ergonomen empfehlen VS. wie ich nach 30 Minuten im Büro wirklich sitze

Die prekäre Situation auf meinem Smartphone in einem Meme erklärt

Und zum Schluss: Was an Pop-up-Werbung auf Webseiten am meisten nervt

Grössenvergleich: Reiskorn, der kleinste Computer aller Zeiten und der winzige X-Button, um die Werbung zu schliessen. bild: @WildComputers

(oli)

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