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19 wahre Bilder, die unsere digitale Gesellschaft auf den Punkt bringen

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Bild: Shutterstock

19 Memes, die zeigen, wie absurd unser digitales Leben eigentlich ist

08.08.2026, 06:1208.08.2026, 08:34

Wie sich die Zeiten geändert haben

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bild: reddit

«Menschen im Jahr 1999, die das Internet als Flucht vor der Realität nutzen.»

«Menschen im Jahr 2026, die die Realität als Flucht vor dem Internet nutzen.»

Leider ziemlich treffend

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bild: @Ishita_Sharma42

Neulich im Gerichtssaal

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bild: zdf

Eine wahre Geschichte

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bild: @Ishita_Sharma42

Auch wahr

Die Evolution der Telefonkabine.
Die Evolution der Telefonkabine.bild: @messeduppcs

Was aus LinkedIn wurde

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bild: reddit

Realität: «Ich habe meinen Führerschein gemacht.»

LinkedIn: «Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, bekannt geben zu dürfen, dass ich unter den fünf besten Bewerbern ausgewählt wurde, die an der professionellsten und angesehensten Prüfung teilgenommen haben, welche die Fertigkeiten zum Bedienen kraftstoffbasierter Fahrzeuge bewertet. 🚀

Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was das nächste Kapitel bereithält, und ich kann meine Dankbarkeit gegenüber dem Verkehrsministerium, Google, der NASA und meinen Nachbarn, die mich während dieser herausfordernden Reise unterstützt haben, gar nicht zum Ausdruck bringen. 🙏»

#GrowthMindset #Leadership #CareerUpdate #Grateful #NextChapter

Wenn du bei deinem Mobilfunk- oder Internetprovider anrufst

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bild: @BAMFBasarkon

Jeder Zalando-Kunde kennt es nur zu gut

Yes, but
by u/No_Valuable7868 in SneakersIndia

Wenn du im Online-Shop noch etwas völlig Unnötiges kaufst, nur um die 5 Franken Versandkosten zu sparen

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bild: Respectful Memes

Wenn du die geniale Idee hattest, einfach mal zu Hause zu bleiben, um Geld zu sparen …

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bild: @WholesomeMeme

Wenn du glücklicher Besitzer eines neuen, smarten Autos bist

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bild: @Jules1Youtube

Es ist 2026 und du versuchst dein supermodernes Auto ohne Nutzerkonto zu bedienen (Ton einschalten)

¯\_(ツ)_/¯

A cartoon by Natalie Horberg.

[image or embed]

— The New Yorker (@newyorker.com) 13. Juni 2026 um 20:00

«Denk dran: Es ist verboten, beim Fahren das Handy zu benutzen. Nutze stattdessen das riesige iPad, das im Auto eingebaut ist.»

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bild: @TheTranscript_

2026 in einem Bild erklärt

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bild: @Captionella
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Die prekäre Situation auf meinem Smartphone in einem Meme erklärt

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bild: @NoContextHumans

Und zum Schluss: Was an Pop-up-Werbung auf Webseiten am meisten nervt

Grössenvergleich: Reiskorn, der kleinste Computer aller Zeiten und der winzige X-Button, um die Werbung zu schliessen.
Grössenvergleich: Reiskorn, der kleinste Computer aller Zeiten und der winzige X-Button, um die Werbung zu schliessen.bild: @WildComputers

(oli)

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62 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Linda Diaz
08.08.2026 06:35registriert Januar 2020
Alles sehr, sehr traurig und alles sehr, sehr wahr! Wir merken gar nicht wie wir uns immer wie mehr von der Realität entfernen!

Ich bin unendlich dankbar, dass ich meine Kindheit in einer Zeit verbringen konnte, als es den ganzen Mist noch nicht gab🤗
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SD1980
08.08.2026 07:33registriert August 2018
Beim LinkedIn-Kommentar fehlt noch: Dank der Ausbildung konnte ich mich fachlich und menschlich weiterentwickeln.
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Mallory1507
08.08.2026 09:01registriert August 2024
Das letzte Bild ist sowas von Fake.

NIE UND NIMMER ist der "Close Add"-Button so groß
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