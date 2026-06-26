Du willst Cuteness? Haben wir!

Cute News

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Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Neuer Freitag, neue supersüsse Tierbilder. Und denkt daran: Bleibt heute im Schatten und trinkt genug Wasser!

Wir fangen heute mit diesen süssen Geissli an, die ich am Wochenende gesehen habe.

Bild: cmu

Das Kleine hätte ich am liebsten eingepackt. 😻

Bild: cmu

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Diesen Teenager-Schwänen bin ich kürzlich auch begegnet.

Bild: cmu

Das Haus gehört jetzt ihm.

Wenn in der Dose kein Katzenfutter drin ist … 😾

Er hat's versucht …

Zunge der Woche:

Heute schon gefrühstückt?

😉

Heute brauchen wir alle ein bisschen Abkühlung.

Katze hat eine Sidequest für dich.

Wenn am Montagmorgen der erste Wecker läutet.

Mach dich auf den grössten Gähner, den du je gesehen hast, gefasst:

Hier kommen schlafende Katzen:

1 / 25 Schlafende Katzen Katzen können in allen möglichen Positionen und an allen möglichen Orten schlafen, ...bild: imgur quelle: imgur / imgur

Steht der noch zur Adoption? 😻

Ich schaue auch gut zu ihm, versprochen!

Mehr Geissli!

Achtung, fertig, looooooos!

Wir wollen heute auch noch etwas lernen. Ich stelle vor: Das Borneo-Hörnchen.

Wie ihr Name es bereits sagt, leben diese Hörnchen in den Regenwäldern von Borneo.

Ihre sehr langen Schneidezähne haben ihnen den Spitznamen Vampirhörnchen eingebracht.

Der Name Vampirhörnchen kommt auch von Erzählungen von Einheimischen. Denn laut diesen machen die Hörnchen Jagd auf kleine Hirsche und fressen nur ein paar Innereien und lassen den Rest liegen.

Diese Legende konnte aber von Wissenschaftlern widerlegt werden. Die Vampirhörnchen brauchen ihre spitzigen Zähne, um ganz bestimmte Samen zu knacken. Selbst mit einem Hammer sind diese fast nicht aufzukriegen.

Weshalb ihr Schwanz im Gegensatz zu ihrem Körper so flauschig ist, haben Wissenschaftler noch nicht herausgefunden. Er hat ein 30-Prozent-grösseres Volumen als der Körper. Vermutet wird, dass sie den Schwanz als Ablenkung von möglichen Feinden benutzen.

Zurück zu unseren geliebten Eichhörnchen.

Doggo lebt sein bestes Leben.

Seine ersten Schritte?

Ist das eine offizielle Beschwerde, dass das Futter nicht gut genug ist?

Nasenstupser zum Abschied.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!