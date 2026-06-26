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Cute News: Lustige Tierbilder von Robben, Tauben. Katzen und Elefanten

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Du willst Cuteness? Haben wir!

26.06.2026, 06:2326.06.2026, 06:23
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Neuer Freitag, neue supersüsse Tierbilder. Und denkt daran: Bleibt heute im Schatten und trinkt genug Wasser!

Wir fangen heute mit diesen süssen Geissli an, die ich am Wochenende gesehen habe.

ziegen
Bild: cmu

Das Kleine hätte ich am liebsten eingepackt. 😻

ziege
Bild: cmu

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Diesen Teenager-Schwänen bin ich kürzlich auch begegnet.

schwäne
Bild: cmu

Das Haus gehört jetzt ihm.

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Bild: reddit

Wenn in der Dose kein Katzenfutter drin ist … 😾

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/funny/comments/1ucmswe/my_cat_finding_out_the_tin_i_opened_contained/
Bild: reddit

Er hat's versucht …

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Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier robbe https://ch.pinterest.com/pin/720013059193332826/
Bild: pinterest

Heute schon gefrühstückt?

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Bild: reddit

😉

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1uc2pkw/wink_wink/
Bild: reddit

Heute brauchen wir alle ein bisschen Abkühlung.

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Bild: reddit

Katze hat eine Sidequest für dich.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DZ6Gf6FGBd7/?img_index=2
Bild: instagram

Wenn am Montagmorgen der erste Wecker läutet.

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Dachshund/comments/1ua211w/waking_up_from_a_nap_and_not_knowing_what_year_it/
Bild: reddit

Mach dich auf den grössten Gähner, den du je gesehen hast, gefasst:

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Bild: reddit

Hier kommen schlafende Katzen:

1 / 25
Schlafende Katzen
Katzen können in allen möglichen Positionen und an allen möglichen Orten schlafen, ...bild: imgur
quelle: imgur / imgur
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Steht der noch zur Adoption? 😻

Ich schaue auch gut zu ihm, versprochen!

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Bild: imgur

Mehr Geissli!

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Bild: reddit

Achtung, fertig, looooooos!

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Bild: instagram

Wir wollen heute auch noch etwas lernen. Ich stelle vor: Das Borneo-Hörnchen.

Borneo-Hörnchen https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1ucld50/tufted_ground_squirrel_rheithrosciurus_macrotis/
Bild: reddit

Wie ihr Name es bereits sagt, leben diese Hörnchen in den Regenwäldern von Borneo.

Borneo-Hörnchen
Bild: borneomammals

Ihre sehr langen Schneidezähne haben ihnen den Spitznamen Vampirhörnchen eingebracht.

Borneo-Hörnchen
Bild: creative commons

Der Name Vampirhörnchen kommt auch von Erzählungen von Einheimischen. Denn laut diesen machen die Hörnchen Jagd auf kleine Hirsche und fressen nur ein paar Innereien und lassen den Rest liegen.

Borneo-Hörnchen https://ch.pinterest.com/pin/327707310366581913/
Bild: pinterest

Diese Legende konnte aber von Wissenschaftlern widerlegt werden. Die Vampirhörnchen brauchen ihre spitzigen Zähne, um ganz bestimmte Samen zu knacken. Selbst mit einem Hammer sind diese fast nicht aufzukriegen.

Borneo-Hörnchen https://www.inaturalist.org/taxa/46243-Rheithrosciurus-macrotis/browse_photos
Bild: chien lee

Weshalb ihr Schwanz im Gegensatz zu ihrem Körper so flauschig ist, haben Wissenschaftler noch nicht herausgefunden. Er hat ein 30-Prozent-grösseres Volumen als der Körper. Vermutet wird, dass sie den Schwanz als Ablenkung von möglichen Feinden benutzen.

Borneo-Hörnchen
Bild: creative commons

Zurück zu unseren geliebten Eichhörnchen.

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Bild: reddit

Doggo lebt sein bestes Leben.

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Bild: reddit

Seine ersten Schritte?

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Bild: reddit

Ist das eine offizielle Beschwerde, dass das Futter nicht gut genug ist?

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Bild: reddit

Nasenstupser zum Abschied.

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/corgi/comments/1ubxwsd/boop/
Bild: reddit
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Hallo! HIER sind wir!
Schön, dass du uns gesucht und gefunden hast.
Manchmal darf man auch etwas unbescheiden sein. Deswegen würden wir heute laut verkünden, dass diese Fails, die wir dir heute präsentieren, jegliche bisher dagewesene Lustigkeit übertreffen.
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