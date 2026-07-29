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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle

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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle

29.07.2026, 04:3929.07.2026, 04:39
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Liäbi Lit, d negschta Hitzewälle steit scho wider vor dum Tirri. Leider gits nit vil, wa wer dergägu chäne machu. D einzig Chlinigkeit wani Ich cha machu, isch che immerhin ver es paar Minüte mit Meme ablänku, darum gniässets.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.07.2026 06:28
😏
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
22.07.2026 07:52
Weisheit für alle Lebenslagen
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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Zahnbürstenmann
Leser-Kommentar von Zahnbürstenmann
22.07.2026 08:46
Zugegeben: etwas flach.
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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pontian
Leser-Kommentar von pontian
22.07.2026 05:20
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.07.2026 06:51
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.07.2026 06:26
Ach so
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
22.07.2026 07:59
Kann ich das irgendwo nachlesen?
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dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
22.07.2026 07:41
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
22.07.2026 06:08
Also mir würde es so etzählt...
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.07.2026 06:47
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen\n
Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
22.07.2026 08:16
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen\n
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
22.07.2026 05:43
Lach nie über die Entscheidungen Deiner Gattin Du warst eine davon
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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rumpelpilzli
Leser-Kommentar von rumpelpilzli
22.07.2026 06:43
Zum glück ists wieder kühler
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
22.07.2026 05:31
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.07.2026 06:43
...well played...!
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen\n...well played...!
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.07.2026 06:29
👍
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.07.2026 06:41
Jup.
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
22.07.2026 05:35
Man kann auch ohne KI lustig sein^^
Zu: Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.07.2026 06:30
Uff 🙈
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
22.07.2026 05:36
Testen Sie Ihren Airbag hier
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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bild: internet

Ich und mein Blödsinn, der deinen Tag verschönern soll.

Blindes Vertrauen.

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bild: imgur

Mama: Wenn dein Freund von einer Klippe spri…
Ich:

Oder wenn du mit den Leuten vom Büro mittagessen gehst.

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Bild: reddit

Freundesgruppen im College sind so:

Wir alle haben diese eine Person im Büro.

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Hör auf, alle bei der Arbeit abzulenken!
Ich: Ich weiss nicht, was du meinst.
Auch ich, alle zehn Minuten bei meinen Kollegen und Kolleginnen.

Das ist so brutal.

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Bild: imgur

Freund: Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein.
Sie: Iiiih!

Oder wenn das Foto im Ausgang entsteht.

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Bild: instagram

Sie haben beide symmetrische Augen. So viel kann Make-up bewirken.
Meine Augen, wenn ich ein Foto von mir mit der Frontkamera mache.

Das ist wahre Liebe.

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Bild: imgur

Meine Eltern, die zwei Stunden gefahren sind, um ihr Enkelkind im Schulmusical zu sehen.
Mein Kind (Baum Nr. 2)

🫠🫠🫠

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Bild: imgur

Wenn du einen guten Tag hast und jemand in deinem Alter erzählt, dass er ein Haus gekauft hat.

Also falsch ist es ja nicht.

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Bild: instagram

KEINE MINISHORTS, KEIN MINIKLEID.
Steht in der Bibel nicht «Komm, wie du bist»?
Das war Kurt Cobain.

Wortspiele. 🥰

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Bild: reddit

Prioritäten wurden gesetzt.

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Bild: instagram

Soll ich zur Therapie gehen oder mir die Wimpern machen lassen?
Meine Familie: Therapie!
Ich:

Ach, so kleidet sich also toxische Männlichkeit.

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Bild: imgur

Hol dir den Tate-Look.

Immerhin glücklich.

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bild: instagram

Wie single bist du?
Ich:​

Wahre Worte!

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Ruhe in Frieden, Noah aus der Bibel, du hättest es geliebt, jedes Pokémon zu fangen.

Man hört dann trotzdem geduldig zu.

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Bild: imgur

Wie mein 5-Jähriger mir die Regeln eines Spiels, das er sich ausgedacht hat, erklärt.

Warum trägt er eine Maske?

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Bild: instagram

Ein Wortspiel.

Schätze, was du hast!

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Bild: imgur

Milliardäre mit zwölf Yachten und einem Privatjet.
Hund mit einem Stock.

Ein Lebemann.

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Bild: imgur

ET, der vor dem Mittagessen Bier kippt, ist mein Seelenverwandter.

So sind immerhin beide enttäuscht.

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Bild: instagram

Ich, der ich in meinem Lebenslauf gelogen habe.
Mein neuer Arbeitgeber, der in der Stellenbeschreibung gelogen hat.

Autsch …

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Bild: imgur

Du wirst in deinen Dreissigern aufblühen.
Die Blume:

Allen ihre Meinung.

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Bild: instagram

Ein Wortspiel.

Denk mal darüber nach.

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Bild: imgur

Die Grösse der Tore im Jurassic Park lässt vermuten, dass sie von Anfang an geplant hatten, die Dinosaurier freizulassen.

Nicht mehr heute!

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Bild: imgur

Wenn du am Arbeitsplatz einen Fehler entdeckst und es Freitag ist.

Eine nachvollziehbare Verbildlichung.

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Wie ich mich fühle, wenn mir Leute sagen, dass ich meinem Vater sehr ähnlich sehe.

Keine Sorge, Tony, wir werden alle älter.

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Bild: instagram

Chapeau, das war gut gekontert.

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Bild: imgur

Ich sagte meiner Mutter, sie würde meine Privatsphäre verletzen, und sie sagte mir, ich sei aus ihrer Privatsphäre rausgekommen.

Ich glaube es!

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Bild: imgur

Keine DNA-Analyse nötig …
Der Legende nach wurde er mit dem Brusttattoo als Muttermal geboren, lol.

Ein klassisches Missverständnis.

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Bild: instagram

Was ist das japanische Äquivalent zu 911?
Hiroshima und Nagasaki.
Ich glaube, sie meint die Telefonnummer.

Ach, Zeus …

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Griechischer Mann: Was stimmt nicht mit meinem Kind? Er sieht mir nicht ähnlich!
Zeus:

Ich würde es wieder tun!

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Bild: reddit

Ich im Jahr 2011, anstatt mir fünf Bitcoins zuzulegen.

Und zum Schluss noch das fieseste Meme von heute.

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Bild: instagram

Meine Frau sieht so viel besser aus als ich, dass eine Kassiererin einfach einen Warentrenner mitten in unsere Einkäufe gelegt hat.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 101
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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