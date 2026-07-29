Picdump

Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle

Sergio Minnig Folge mir

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Liäbi Lit, d negschta Hitzewälle steit scho wider vor dum Tirri. Leider gits nit vil, wa wer dergägu chäne machu. D einzig Chlinigkeit wani Ich cha machu, isch che immerhin ver es paar Minüte mit Meme ablänku, darum gniässets.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Ich und mein Blödsinn, der deinen Tag verschönern soll.

Blindes Vertrauen.

Mama: Wenn dein Freund von einer Klippe spri…

Ich:

Oder wenn du mit den Leuten vom Büro mittagessen gehst.

Freundesgruppen im College sind so:

Wir alle haben diese eine Person im Büro.

Hör auf, alle bei der Arbeit abzulenken!

Ich: Ich weiss nicht, was du meinst.

Auch ich, alle zehn Minuten bei meinen Kollegen und Kolleginnen.

Das ist so brutal.

Freund: Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein.

Sie: Iiiih!



Oder wenn das Foto im Ausgang entsteht.

Sie haben beide symmetrische Augen. So viel kann Make-up bewirken.

Meine Augen, wenn ich ein Foto von mir mit der Frontkamera mache.

Das ist wahre Liebe.

Meine Eltern, die zwei Stunden gefahren sind, um ihr Enkelkind im Schulmusical zu sehen.

Mein Kind (Baum Nr. 2)

🫠🫠🫠

Wenn du einen guten Tag hast und jemand in deinem Alter erzählt, dass er ein Haus gekauft hat.

Also falsch ist es ja nicht.

KEINE MINISHORTS, KEIN MINIKLEID.

Steht in der Bibel nicht «Komm, wie du bist»?

Das war Kurt Cobain.

Wortspiele. 🥰

Prioritäten wurden gesetzt.

Soll ich zur Therapie gehen oder mir die Wimpern machen lassen?

Meine Familie: Therapie!

Ich:

Ach, so kleidet sich also toxische Männlichkeit.

Hol dir den Tate-Look.

Immerhin glücklich.

Wie single bist du?

Ich:​

Wahre Worte!

Ruhe in Frieden, Noah aus der Bibel, du hättest es geliebt, jedes Pokémon zu fangen.

Man hört dann trotzdem geduldig zu.

Wie mein 5-Jähriger mir die Regeln eines Spiels, das er sich ausgedacht hat, erklärt.

Warum trägt er eine Maske?

Ein Wortspiel.

Schätze, was du hast!

Milliardäre mit zwölf Yachten und einem Privatjet.

Hund mit einem Stock.

Ein Lebemann.

ET, der vor dem Mittagessen Bier kippt, ist mein Seelenverwandter.

So sind immerhin beide enttäuscht.

Ich, der ich in meinem Lebenslauf gelogen habe.

Mein neuer Arbeitgeber, der in der Stellenbeschreibung gelogen hat.

Autsch …

Du wirst in deinen Dreissigern aufblühen.

Die Blume:

Allen ihre Meinung.

Ein Wortspiel.

Denk mal darüber nach.

Die Grösse der Tore im Jurassic Park lässt vermuten, dass sie von Anfang an geplant hatten, die Dinosaurier freizulassen.

Nicht mehr heute!

Wenn du am Arbeitsplatz einen Fehler entdeckst und es Freitag ist.

Eine nachvollziehbare Verbildlichung.

Wie ich mich fühle, wenn mir Leute sagen, dass ich meinem Vater sehr ähnlich sehe.

Keine Sorge, Tony, wir werden alle älter.

Chapeau, das war gut gekontert.

Ich sagte meiner Mutter, sie würde meine Privatsphäre verletzen, und sie sagte mir, ich sei aus ihrer Privatsphäre rausgekommen.

Ich glaube es!

Keine DNA-Analyse nötig …

Der Legende nach wurde er mit dem Brusttattoo als Muttermal geboren, lol.

Ein klassisches Missverständnis.

Was ist das japanische Äquivalent zu 911?

Hiroshima und Nagasaki.

Ich glaube, sie meint die Telefonnummer.

Ach, Zeus …

Griechischer Mann: Was stimmt nicht mit meinem Kind? Er sieht mir nicht ähnlich!

Zeus:

Ich würde es wieder tun!

Ich im Jahr 2011, anstatt mir fünf Bitcoins zuzulegen.

Und zum Schluss noch das fieseste Meme von heute.

Meine Frau sieht so viel besser aus als ich, dass eine Kassiererin einfach einen Warentrenner mitten in unsere Einkäufe gelegt hat.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 101 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!