Cute News

Coole Tierbilder für NOCH mehr Spass am heissen Wochenende!

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Und willkommen im Sommer! Ob es draussen heiss oder kalt ist – was immer gleich bleibt, sind die grossartigen Tierbilder am Freitagmorgen.

Cuten Morgen allerseits!

Ein bisschen Abkühlung gefällig?

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Wo ihr mich heute findet:

Fühl dich beobachtet.

Cheese!

Zunge der Woche:

Sieht jemand etwas anderes als zwei Bälle?

Zu zweit macht alles mehr Spass!

Hast du schon gehört …?

Kleiner Snack gefällig?

Flauschiger als eine Zuckerwatte.

Was Hundebesitzer sehen, wenn sie eine Packung Chips öffnen:

Hier kommen lachende Hunde, die dich glücklich machen:

1 / 32 Lachende Hunde, die dich glücklich machen Und nun: 31 lächelnde Hunde, die dein Herz erwärmen. (Bild: imgur

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Weil das noch nicht genug Hunde waren:

Kletterlektion mit Mama.

Immer zweimal schauen, bevor du dich hinsetzt.

Genau für solche Fotos wurden Vogelkameras entwickelt:

Schon einmal etwas vom Dreibeinfisch gehört?

Dieser Tiefseefisch steht auf drei «Beinen», um der Strömung zu trotzen. Diese «Beine» werden auch Strahlen genannt.

Die blinden Fische stehen auf dem Boden und warten, bis die Strömung kleine Krebse, die sie fressen, antreibt.

Dadurch müssen sie sich sehr wenig bewegen und sparen Energie. Denn Futter ist in der Tiefsee rar.

Diese Strahlen erscheinen beim Schwimmen flexibel, können aber zum Stehen versteift werden.

Sie sind komplett blind und müssen sich bei der Futtersuche auf die Bewegungssensoren verlassen.

Alle Dreibeinfische haben einen Ovotestis. Diese Drüse vereint männliche und weibliche Fortpflanzungsorgane.

Wenn sie keinen Partner finden, können sie also ihre eigenen Eier befruchten.

Damit aber genug aus der Tiefsee für heute.

Wir hören lesen uns nächste Woche!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!