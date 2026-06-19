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Cute News: Herzige Tierbilder von Möwen, Hunden und Delfinen

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Coole Tierbilder für NOCH mehr Spass am heissen Wochenende!

19.06.2026, 06:0219.06.2026, 06:02
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Und willkommen im Sommer! Ob es draussen heiss oder kalt ist – was immer gleich bleibt, sind die grossartigen Tierbilder am Freitagmorgen.

Cuten Morgen allerseits!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Teefers/comments/1u4xs7q/why_hello_there/
Bild: reddit

Ein bisschen Abkühlung gefällig?

cute news tier enten https://www.reddit.com/r/BirdButts/comments/1u5hr2y/young_mallards_posing/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

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Wo ihr mich heute findet:

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Bild: reddit

Fühl dich beobachtet.

cute news tier möwe https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1u6p3y2/i_am_watching_you/
Bild: reddit

Cheese!

first image
second image
twister icon
bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier hase https://ch.pinterest.com/pin/AUyFeHYx4PtXyB3fKMG4YEqwVqZaHk6d0PNhlRap52VEEv-sZtWz-iM/
Bild: pinterest

Sieht jemand etwas anderes als zwei Bälle?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1u67fgp/someone_is_pretending_to_be_a_ball/#lightbox
Bild: reddit

Zu zweit macht alles mehr Spass!

cute news tier hunde https://www.reddit.com/r/mutt/comments/1u5gbbm/these_two_found_the_perfect_stick_to_share/
Bild: reddit

Hast du schon gehört …?

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1u6imhk/my_favorite_pictures_of_my_favorite_two_guys/
Bild: reddit

Kleiner Snack gefällig?

cute news stacheltier https://www.reddit.com/r/LilGrabbies/comments/1u4bp5a/lil_porcupine_grabbies/
Bild: reddit

Flauschiger als eine Zuckerwatte.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/kittens/comments/1u4agui/found_this_baby_girl_on_a_trash_bin_i_guess_im_a/
Bild: reddit

Was Hundebesitzer sehen, wenn sie eine Packung Chips öffnen:

cute news tier hund https://imgur.com/little-bit-of-squish-to-brighten-day-8ELZAiP
Bild: imgur

Hier kommen lachende Hunde, die dich glücklich machen:

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Lachende Hunde, die dich glücklich machen
Und nun: 31 lächelnde Hunde, die dein Herz erwärmen. (Bild: imgur)
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(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Weil das noch nicht genug Hunde waren:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1u6g8bn/hello_humans/
Bild: reddit

Kletterlektion mit Mama.

cute news tier waschbären https://www.reddit.com/r/wildlifephotography/comments/1u6krv1/climbing_lessons/
Bild: reddit

Immer zweimal schauen, bevor du dich hinsetzt.

cute news tier hamster https://www.reddit.com/r/Borb/comments/1u6naur/could_it_be_an_honorary_borb_its_a_hamster_image/
Bild: reddit

Genau für solche Fotos wurden Vogelkameras entwickelt:

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/BirdBuddy/comments/1u44yc8/_/
Bild: reddit

Schon einmal etwas vom Dreibeinfisch gehört?

[b&#039; &#039;, b&quot;Photo sous-marine prise dans le cadre de la campagne Bioza\xefre 2 : poisson tripode bathypterois,\xa0une esp\xe8ce de poissons abyssaux pourvus de nageoires-\xe9chasses, lui p ...
Bild: creative commons

Dieser Tiefseefisch steht auf drei «Beinen», um der Strömung zu trotzen. Diese «Beine» werden auch Strahlen genannt.

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Bild: reddit

Die blinden Fische stehen auf dem Boden und warten, bis die Strömung kleine Krebse, die sie fressen, antreibt.

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Bild: reddit

Dadurch müssen sie sich sehr wenig bewegen und sparen Energie. Denn Futter ist in der Tiefsee rar.

Dreibeinfisch
Bild: creative commons

Diese Strahlen erscheinen beim Schwimmen flexibel, können aber zum Stehen versteift werden.

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Bild: reddit

Sie sind komplett blind und müssen sich bei der Futtersuche auf die Bewegungssensoren verlassen.

Dreibeinfisch
Bild: screenshot youtube

Alle Dreibeinfische haben einen Ovotestis. Diese Drüse vereint männliche und weibliche Fortpflanzungsorgane.

Dreibeinfisch
Bild: screenshot youtube

Wenn sie keinen Partner finden, können sie also ihre eigenen Eier befruchten.

Dreibeinfisch
Bild: screenshot youtube

Damit aber genug aus der Tiefsee für heute.

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Bild: giphy

Wir hören lesen uns nächste Woche!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/sonarears/comments/1u4v3un/marusias_ears_are_bigger_than_her/
Bild: reddit
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