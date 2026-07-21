Auf der Suche nach maximalem Spass? Hier wird dir geholfen!

Fail-Dienstag

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Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Neuer Dienstag, neue Fails!

Egal, ob bei der Arbeit oder vom Liegestuhl aus: Natürlich wirst du auch in den Sommerferien intensiv bespasst.

Ab geht die Post!

Beginnen wir mit ebendieser.

Plus sommerlicher Abkühlung. Yay.

Warum Design wichtig ist:

Schöner Furz > Schöne Kunst.

Okidoki Artischoki, mal schauen, ob wir uns das merken können.

Bitte nicht mähen

Eines ist sicher: Fail sind hier nicht die Geräte. :)

Wie funktionieren diese Handykameras nochmals?

Unschuldig ist anders: Ihr hättet ja früher nachbestellen können. ☝🏼

Wir haben leider keine heisse Schokolade mehr. Wir entschuldigen uns für die Unschuldigkeit

(Gemeint war wohl Inconvenience = Unannehmlichkeit)

Mehr aus der Sparte «Übersetzungs-Fail»: Der arme Tee ...

Zitronentee kräftig schlagen

Es ist (noch) kein Fail, wenn es funktioniert, oder?

Ich bin quasi Dua Lipa. Immer.

Das ist, als würde jemand dein High Five ignorieren, aber 1000-mal schlimmer

Immerhin wissen wir, was gemeint ist. Glaub.

+1 Bonuspunkt für die nette Zeichnung.

Passend dazu in der Slideshow: Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

Unten geht's weiter …

1 / 20 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist bild: via slyced

Oh, hier mal wieder ein schöner Bestell-Fail: Die Erwartung …

... und die Realität, die per Post zugeschickt kam:

Auch ein glattes Spielzeug: «Mein erstes Zahnarzt-Set»

(Dies ist kein Aufruf zu Gewalt, gelled...)

Gibt es auch als Variante «Arzt».

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Wir lachen nicht, es geht ihm gut.

Kleines, tapferes Kerlchen!

Aus der heutigen Folge «Warum KI blöd ist»: Dieser Flyer von einem Zirkus

Noch schöner ist nur das Tattoo der Woche:

Aus halb-aktuellem Anlass fällt uns auch dieses Tattoo wieder ein:

Exgüsi????

Wo denkst du hin?????

Alt, aber süssi:

Oder: Das hat jemand mit voller Absicht gemacht.

Vor allem, wenn man sich noch das zweite Wort ansieht.

Zum Glück wissen wir jeweils nicht, was unsere Päckli durchmachen, bis sie in unseren Armen sind …

Na ja. Dass Venedig seine Touristen hasst, ist ja auch nichts Neues.

Uuuuuund ... (es geht ihm gut, es geht ihm gut) ...

... tschüss!

Hunde sind die besten Clowns.

Bonus-Win

Das ist mal ein wirklich cooler Trick:

Warte einen Moment!

(Hier geht's zum Video, falls dein Handy Mühe hätte.)

Das war eine wahre Freude. Mehr Spass gibt es nun in der Kommentarspalte, wenn du kräftig mithilfst. Hurra!

Du bist noch nicht satt? Na gut, schauen wir mal, ob es im Archiv etwas für dich gibt ...