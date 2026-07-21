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Auf der Suche nach maximalem Spass? Hier wird dir geholfen!

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21.07.2026, 04:5121.07.2026, 04:51
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Neuer Dienstag, neue Fails!

Egal, ob bei der Arbeit oder vom Liegestuhl aus: Natürlich wirst du auch in den Sommerferien intensiv bespasst.

Ab geht die Post!

Beginnen wir mit ebendieser.

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gif: instagram

Plus sommerlicher Abkühlung. Yay.

Warum Design wichtig ist:

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
Bild: reddit

Schöner Furz > Schöne Kunst.

Okidoki Artischoki, mal schauen, ob wir uns das merken können.

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
Bild: reddit

Bitte nicht mähen

Eines ist sicher: Fail sind hier nicht die Geräte. :)

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
Bild: instagram

Wie funktionieren diese Handykameras nochmals?

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
Bild: reddit

Unschuldig ist anders: Ihr hättet ja früher nachbestellen können. ☝🏼

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
Bild: reddit

Wir haben leider keine heisse Schokolade mehr. Wir entschuldigen uns für die Unschuldigkeit

(Gemeint war wohl Inconvenience = Unannehmlichkeit)

Mehr aus der Sparte «Übersetzungs-Fail»: Der arme Tee ...

Die lustigsten Fails: Übersetzung bei Tee geht in die Hose
Bild: reddit

Zitronentee kräftig schlagen

Es ist (noch) kein Fail, wenn es funktioniert, oder?

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
Bild: reddit

Ich bin quasi Dua Lipa. Immer.

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gif: instagram

Das ist, als würde jemand dein High Five ignorieren, aber 1000-mal schlimmer

Immerhin wissen wir, was gemeint ist. Glaub.

Die lustigsten Fails der Woche: WC
Bild: instagram

+1 Bonuspunkt für die nette Zeichnung.

Lustigsten fails der Woche: Paket nicht geliefert (Post Fail)
Bild: instagram

Passend dazu in der Slideshow: Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

Unten geht's weiter …

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Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist
bild: via slyced
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Oh, hier mal wieder ein schöner Bestell-Fail: Die Erwartung …

Lustige Fails: Shopping: Vorstellung vs. Realität: Raupe
Bild: reddit

... und die Realität, die per Post zugeschickt kam:

Surprise
Bild: reddit

Auch ein glattes Spielzeug: «Mein erstes Zahnarzt-Set»

Lustige Fails der Woche: Ärztespielzeug
Bild: reddit

(Dies ist kein Aufruf zu Gewalt, gelled...)

Gibt es auch als Variante «Arzt».

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

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Wir lachen nicht, es geht ihm gut.

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gif: Reddit

Kleines, tapferes Kerlchen!

Aus der heutigen Folge «Warum KI blöd ist»: Dieser Flyer von einem Zirkus

Die lustigsten Fails der Woche: KI Fial
Bild: reddit

Noch schöner ist nur das Tattoo der Woche:

Die lustigsten Fails der Wioche: Tattoo
Bild: reddit

Aus halb-aktuellem Anlass fällt uns auch dieses Tattoo wieder ein:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo von Messi, der Pokal küsst
Bild: reddit

Exgüsi????

Die lustigsten Fails der Woche: Optische Täuschung mit Bein von Baby
Bild: reddit

Wo denkst du hin?????

Alt, aber süssi:

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gif: instagram

Oder: Das hat jemand mit voller Absicht gemacht.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Vor allem, wenn man sich noch das zweite Wort ansieht.

Zum Glück wissen wir jeweils nicht, was unsere Päckli durchmachen, bis sie in unseren Armen sind …

Well my package got delivered, let's hope its not raining to bad at home
by u/TranslucentTaco in mildlyinfuriating

Na ja. Dass Venedig seine Touristen hasst, ist ja auch nichts Neues.

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gif: instagram

Uuuuuund ... (es geht ihm gut, es geht ihm gut) ...

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... tschüss!

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gif: reddit

Hunde sind die besten Clowns.

Bonus-Win

Das ist mal ein wirklich cooler Trick:

Warte einen Moment!

His Son Taught Him the Cleanest Airwalk
by u/Wonderfulhumanss in nextfuckinglevel

(Hier geht's zum Video, falls dein Handy Mühe hätte.)

Das war eine wahre Freude. Mehr Spass gibt es nun in der Kommentarspalte, wenn du kräftig mithilfst. Hurra!

Du bist noch nicht satt? Na gut, schauen wir mal, ob es im Archiv etwas für dich gibt ...

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Oder hast du schon mal einen Otter gesehen, der so elegant in der Felswand steht? (Bild: imgur)
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Renato zum lustigen Thema: Waffenexporte! Jeeee!
Video: watson
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