Cute News

Zum tierischen Freitag gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht ❤️

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Alles Schöne hat einmal ein Ende. So auch meine Cute-News-Ära bei watson. Es hat mir extrem viel Spass gemacht, die letzten fünf Jahre für euch jede Woche süsse Tierbilder zusammenzustellen und dann eure Inputs anzuschauen. Nun ist es aber an der Zeit, dass ich das Zepter weitergebe (weitere Infos folgen). Ich werde euch vermissen! 🐾

Und jetzt gibt es natürlich wieder einen Haufen grossartiger Tierbilder! Habt Spass!

Wir starten mit etwas Persönlichem – meinen Haustieren. Die gehen praktisch nur zu dritt spazieren. Supersüss!

Bild: cmu

Wer ist auch schon voller Energie?

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🐾

Wie ich denke, dass ich aussehe, wenn ich einen Köpfler mache:

Wie ich wirklich aussehe:

Das ist eure Erinnerung, um genügend Wasser zu trinken.

Ich wäre überrascht, wenn der nicht giftig ist.

Kleiner Snack:

Wenn ich so schlafen könnte, würde ich es machen:

Zunge der Woche:

Auch eine eigene Kategorie wert: Ohren der Woche.

Er schleckt sie über die Luft ab.

Baby <3

Hier gibt es mehr lustige Ziegen:

1 / 16 14 lustige Ziegen quelle: borepanda

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Am Wochenende wird gechillt.

Ganz klar Geschwister.

Nase der Woche?

Weil das heute meine letzten Cute News sind, gibt es coole Fakten über Buckelwale, mit denen du an der nächsten Party punkten kannst. (Vertraut mir!)

Sie haben einen der komplexesten Gesänge aller Tiere. Alle Buckelwale geben Laute von sich, aber nur die Männchen singen.

Bild: imago images

Buckelwale leben in allen Ozeanen der Welt. Sie schwimmen jedes Jahr bis zu 16'000 Kilometer von kälteren Gewässern, wo sie fressen, zu wärmeren Orten, um zu gebären und ihre Jungen aufzuziehen.

Sie nehmen nur etwa vier Monate im Jahr Nahrung zu sich, während sie sich in ihren Futtergebieten aufhalten. Während der Wanderung und in ihren Brutgebieten leben sie von den Reserven.

Bild: imago images

Ihre Herzen wiegen rund 200 Kilo.

Buckelwale benutzen Bubbles, um Fische zu jagen und sie zu fangen.

Die Erhebungen an den Flossen heissen Tuberkel. Diese können die Aerodynamik verbessern, da sie die Strömung in schmalere Kanäle pressen, wodurch höhere Geschwindigkeiten entstehen.

Ein Buckelwal kann etwa 18'000 Liter in seinem Mund aufnehmen.

Während ein Buckelwal schwimmt, muss er etwa alle 6 bis 8 Minuten an die Oberfläche, um zu atmen, während er im Ruhezustand seltener Luft holt, nämlich etwa alle 10 bis 20 Minuten.

Die Muttermilch ist so dickflüssig wie Hüttenkäse. Dadurch vermischt sie sich nicht gleich mit Wasser und das Junge kann in Ruhe fressen.

Wer es bis hierher geschafft hat: Es war mir eine Ehre, die vergangenen fünf Jahre für euch die Cute News zu machen. Machets guet! 💕

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!