Cute News
27 grandiose Bilder für einen tierischen Freitag
Cute News, everybody!
Alle, die gerne in ihren Gärten (und auch sonst) Vögel beobachten, kommen heute in den Genuss des Wintergoldhähnchens – eines der kleinsten Vögel Europas.
Wir fangen aber mit dieser müden Schilde an:
Noch ein bisschen früh …
Wie wir uns diese Woche alle über Regen gefreut haben:
<3
Keine Cute News mehr verpassen:
Die besten News der Woche: Diese Bauarbeiter retteten ein Kätzchen, das sie in ihrem Bagger fanden.
Jetzt gehört sie auch zur Crew:
Doggo ist genau da, wo er sein möchte:
Hallo!
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(Unten geht es mit den Cute News weiter.)
Endlich ist wieder Kuschelwetter.
Süsser Vampir:
Heute gibt es Grumpy Cuteness mit dem Wintergoldhähnchen:
Das Wintergoldhähnchen gehört zu den kleinsten Vogelarten Europas. Mit seinen etwa neun Zentimetern Körpergrösse wiegt es nur zwischen vier und sieben Gramm.
Sie sind leicht mit dem Sommergoldhähnchen zu verwechseln, das ebenfalls sehr grumpy aus der Wäsche schaut:
Die Reviere dieser beiden Vogelarten, die eine Vielzahl ähnlicher Verhaltensweisen haben, überlappen sich gelegentlich. Sie stehen aber in keiner Nahrungskonkurrenz, da das Winterhähnchen sich auf kleinste Beutetiere spezialisiert hat.
Sie brüten überwiegend in Nadelbäumen. Mithilfe von Moos und Spinnstoffen aus den Eierkokons von Spinnen und einigen Raupenarten und errichten dadurch ein besonders stabiles Hängenest. Dieses ist auch so gut isoliert, dass das Weibchen das Nest bis zu 25 Minuten verlassen kann, ohne dass die Eier abkühlen.
Die Vögel putzen mehrmals am Tag ihr Gefieder und Regen wird genutzt, um zwischen den nassen Zweigen zu baden.
Während der Paarungszeit plustern sich die Männchen – sie spreizen die Federn auf dem Kopf leicht und fächern den Schwanz. Dieses Verhalten zeigen die Vögel, wenn Männchen ihre Revierkämpfe austragen.
Auch bei Weibchen wird dieses Verhalten beobachtet, wenn sie im Herbst bis zu fünf andere Weibchen gegeneinander imponieren.
Ein Wintergoldhähnchen ist immer in Bewegung; im Winter muss es mindestens 90 % des Tages fressen, nur um zu überleben.
Ein letzter Fun Fact: Das Weibchen kann die zweite Brut legen, während sich die erste noch im Nest befindet und gefüttert wird.
Kleine Beere, grosses Drama:
Das Wochenende wird gemütlich genommen. Bald ist es auch bei uns so weit!
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Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.