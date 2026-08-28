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Cute News: Lustige Tierbilder von Robben, Raben und Ziegen

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27 grandiose Bilder für einen tierischen Freitag

28.08.2026, 06:0828.08.2026, 06:08
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Alle, die gerne in ihren Gärten (und auch sonst) Vögel beobachten, kommen heute in den Genuss des Wintergoldhähnchens – eines der kleinsten Vögel Europas.

Wir fangen aber mit dieser müden Schilde an:

Noch ein bisschen früh …

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Wie wir uns diese Woche alle über Regen gefreut haben:

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<3

cute news igel https://www.reddit.com/r/pics/comments/1vw34do/i_found_a_hedgehog_in_my_backyard/
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Keine Cute News mehr verpassen:

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Die besten News der Woche: Diese Bauarbeiter retteten ein Kätzchen, das sie in ihrem Bagger fanden.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1vxotwx/a_construction_crew_in_barberton_ohio_rescued_an/
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Jetzt gehört sie auch zur Crew:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1vxotwx/a_construction_crew_in_barberton_ohio_rescued_an/
Bild: reddit

Doggo ist genau da, wo er sein möchte:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/dogswithjobs/comments/1vvbk9x/maremma_at_work_guarding_his_flock_of_chickens/
Bild: reddit

Hallo!

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/crows/comments/1vuq7us/frankie_my_rookbro/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier reh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218532276/
Bild: pinterest

Hast du Nüsse?

cute news tier eichhörnchen https://www.reddit.com/r/aww/comments/1vxmf88/enjoy_some_silly_squirrel_photos_of_my_front_yard/
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So schnell wird man Grossmutter:

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Deine orange Katze ist einen Monat lang weggelaufen und kommt mit drei Kindern zurück.

Ich will eine (oder alle drei)!

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Er lebt von Luft und Liebe.

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Neugieriger Besuch:

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/foxes/comments/1vvlso2/curious_beastie/
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Hier kommt die ultimative Füchse-Slideshow:

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

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Die ultimative Füchse-Slideshow Special Cute News Edition
Bild: Imgur
quelle: imgur
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Endlich ist wieder Kuschelwetter.

cute news tier robben https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218068507/
Bild: pinterest

Süsser Vampir:

cute news tier tasmanischer teufel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957219165410/
Bild: pinterest

Heute gibt es Grumpy Cuteness mit dem Wintergoldhähnchen:

Wintergoldhähnchen https://www.instagram.com/p/DXpwd6tAflD/
Bild: instagram

Das Wintergoldhähnchen gehört zu den kleinsten Vogelarten Europas. Mit seinen etwa neun Zentimetern Körpergrösse wiegt es nur zwischen vier und sieben Gramm.

Wintergoldhähnchen https://www.instagram.com/p/DXpwd6tAflD/
Bild: instagram

Sie sind leicht mit dem Sommergoldhähnchen zu verwechseln, das ebenfalls sehr grumpy aus der Wäsche schaut:

Sommergoldhähnchen
Bild: creative commons

Die Reviere dieser beiden Vogelarten, die eine Vielzahl ähnlicher Verhaltensweisen haben, überlappen sich gelegentlich. Sie stehen aber in keiner Nahrungskonkurrenz, da das Winterhähnchen sich auf kleinste Beutetiere spezialisiert hat.

Wintergoldhähnchen Regulus regulus Goldcrest Regulus regulus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13689155.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hins ...
Bild: imago images

Sie brüten überwiegend in Nadelbäumen. Mithilfe von Moos und Spinnstoffen aus den Eierkokons von Spinnen und einigen Raupenarten und errichten dadurch ein besonders stabiles Hängenest. Dieses ist auch so gut isoliert, dass das Weibchen das Nest bis zu 25 Minuten verlassen kann, ohne dass die Eier abkühlen.

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) füttert seine Jungen
Bild: imago images

Die Vögel putzen mehrmals am Tag ihr Gefieder und Regen wird genutzt, um zwischen den nassen Zweigen zu baden.

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) im Schnee
Bild: imago images

Während der Paarungszeit plustern sich die Männchen – sie spreizen die Federn auf dem Kopf leicht und fächern den Schwanz. Dieses Verhalten zeigen die Vögel, wenn Männchen ihre Revierkämpfe austragen.

Bildnummer: 52871864 Datum: 02.01.2008 Copyright: imago/McPHOTO/Rolf Mueller Wintergoldhähnchen (Regulus regulus); 2008, Vögel, Tiere, Goldhähnchen; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, , , Baden Württem ...
Bild: imago images

Auch bei Weibchen wird dieses Verhalten beobachtet, wenn sie im Herbst bis zu fünf andere Weibchen gegeneinander imponieren.

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Bild: imago images

Ein Wintergoldhähnchen ist immer in Bewegung; im Winter muss es mindestens 90 % des Tages fressen, nur um zu überleben.

Bildnummer: 52412467 Datum: 15.07.2007 Copyright: imago/McPHOTO/Thielscher Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) - Weibchen mit Jungvögel, Tiere; 2007, Ostalbkreis, Deutschland, Vögel, Jungvogel, Jungv ...
Bild: imago images

Ein letzter Fun Fact: Das Weibchen kann die zweite Brut legen, während sich die erste noch im Nest befindet und gefüttert wird.

Wintergoldhähnchen Regulus regulus Goldcrest Regulus regulus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13636262.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hins ...
Bild: imago images

Kleine Beere, grosses Drama:

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Das Wochenende wird gemütlich genommen. Bald ist es auch bei uns so weit!

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