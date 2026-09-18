Cute News
Es ist Zeit für die tollsten Nachrichten der Woche
Cute News, everybody!
Eine Motte, die aussieht, wie ein vertrocknetes Blatt? Gibt es. Und diese coole Königin der Camouflage schauen wir uns heute genauer an. Dazu aber später mehr.
Erst einmal: Cuten Morgen!
Wie Stau in der Schweiz funktioniert:
Keine Cute News mehr verpassen:
Eines Tages werde ich in einer Koala-Aufzuchtstation arbeiten!
Doggo weiss noch nicht so recht …
😘
Zunge der Woche:
Zeit für Snacks gibt es immer:
Auch die ein guter Anwärter für Zunge der Woche:
Ich wäre auch gerne klein genug, um in einer Blume zu schlafen.
Wenn Bienen müde werden, schlafen sie in Blumen ein.
Naja, ist halt 'ne orange Katze …
Aww, wie warm und kuschelig es da drin sein muss.
Wow!
Küsschen.
Hier gibt es mehr Robben:
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)
Wieso würde das Klopapier auch einfach da draussen herumstehen?
😻
Achtung, auf dieses «vertrocknete Blatt» bitte nicht draufstehen.
Das ist nämlich eine Motte namens Uropyia meticulodina.
Wenn ausgewachsen, ist ihre Camouflage, dass sie aussieht wie ein totes Blatt.
Die Motte kommt in Taiwan, Japan und in Teilen Chinas vor.
Die Motte ist relativ klein mit einer Flügelspanne von 45–55 Millimeter.
Die Flügel sind dabei nicht wirklich aufgerollt, es handelt sich um eine Illusion. In diesem Video wird es besser sichtbar:
Spezielle, winzige Skalen auf seinen Flügeln sorgen für diese optische Täuschung.
Mehr habe ich über diese Motte leider nicht herausgefunden. Wer mehr weiss, gerne in die Kommentare damit!
Und tschüss!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.