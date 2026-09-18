Es ist Zeit für die tollsten Nachrichten der Woche

Cute News

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Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Eine Motte, die aussieht, wie ein vertrocknetes Blatt? Gibt es. Und diese coole Königin der Camouflage schauen wir uns heute genauer an. Dazu aber später mehr.

Erst einmal: Cuten Morgen!

Wie Stau in der Schweiz funktioniert:

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Eines Tages werde ich in einer Koala-Aufzuchtstation arbeiten!

Doggo weiss noch nicht so recht …

😘

Zunge der Woche:

Zeit für Snacks gibt es immer:

Auch die ein guter Anwärter für Zunge der Woche:

Ich wäre auch gerne klein genug, um in einer Blume zu schlafen.

Wenn Bienen müde werden, schlafen sie in Blumen ein.



Naja, ist halt 'ne orange Katze …

Aww, wie warm und kuschelig es da drin sein muss.

Wow!

Küsschen.

Hier gibt es mehr Robben:

1 / 11 Die Aqua-Pupper-Slideshow Bild: Imgur quelle: imgur

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Wieso würde das Klopapier auch einfach da draussen herumstehen?

😻

Achtung, auf dieses «vertrocknete Blatt» bitte nicht draufstehen.

Das ist nämlich eine Motte namens Uropyia meticulodina.

Wenn ausgewachsen, ist ihre Camouflage, dass sie aussieht wie ein totes Blatt.

Die Motte kommt in Taiwan, Japan und in Teilen Chinas vor.

Die Motte ist relativ klein mit einer Flügelspanne von 45–55 Millimeter.

Die Flügel sind dabei nicht wirklich aufgerollt, es handelt sich um eine Illusion. In diesem Video wird es besser sichtbar:

Spezielle, winzige Skalen auf seinen Flügeln sorgen für diese optische Täuschung.

Mehr habe ich über diese Motte leider nicht herausgefunden. Wer mehr weiss, gerne in die Kommentare damit!

Und tschüss!

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