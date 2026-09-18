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Cute News: Lustige Tierbilder von Motten, Ziegen und Koalas

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Es ist Zeit für die tollsten Nachrichten der Woche

18.09.2026, 06:0218.09.2026, 06:02
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Eine Motte, die aussieht, wie ein vertrocknetes Blatt? Gibt es. Und diese coole Königin der Camouflage schauen wir uns heute genauer an. Dazu aber später mehr.

Erst einmal: Cuten Morgen!

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/605452743699613616/
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Wie Stau in der Schweiz funktioniert:

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Keine Cute News mehr verpassen:

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Eines Tages werde ich in einer Koala-Aufzuchtstation arbeiten!

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Doggo weiss noch nicht so recht …

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/819725569719782695/
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😘

cute news tier seal robbe https://ch.pinterest.com/pin/523895369124818792/
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Zunge der Woche:

cute news tier pferd esel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210002068/
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Zeit für Snacks gibt es immer:

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Auch die ein guter Anwärter für Zunge der Woche:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957221948055/
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Ich wäre auch gerne klein genug, um in einer Blume zu schlafen.

cute news hummel https://www.instagram.com/p/Dbn0XhaNik8/
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Wenn Bienen müde werden, schlafen sie in Blumen ein.

Naja, ist halt 'ne orange Katze …

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Aww, wie warm und kuschelig es da drin sein muss.

cute news tier reh katze https://www.instagram.com/p/CYOykdWA1tj
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Wow!

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Küsschen.

cute news tier robben https://ch.pinterest.com/pin/1121888957220862157/
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Hier gibt es mehr Robben:

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Die Aqua-Pupper-Slideshow
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(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Wieso würde das Klopapier auch einfach da draussen herumstehen?

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198851793/
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😻

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/sonarears/comments/1vv2va4/only_one_sonar_ear_but_its_radioactive/
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Achtung, auf dieses «vertrocknete Blatt» bitte nicht draufstehen.

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Das ist nämlich eine Motte namens Uropyia meticulodina.

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Wenn ausgewachsen, ist ihre Camouflage, dass sie aussieht wie ein totes Blatt.

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Die Motte kommt in Taiwan, Japan und in Teilen Chinas vor.

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Die Motte ist relativ klein mit einer Flügelspanne von 45–55 Millimeter.

dead-leaf mimicry of the Uropyia meticulodina https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/6lfsiu/the_incredible_deadleaf_mimicry_of_the_uropyia/
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Die Flügel sind dabei nicht wirklich aufgerollt, es handelt sich um eine Illusion. In diesem Video wird es besser sichtbar:

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Spezielle, winzige Skalen auf seinen Flügeln sorgen für diese optische Täuschung.

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Mehr habe ich über diese Motte leider nicht herausgefunden. Wer mehr weiss, gerne in die Kommentare damit!

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Und tschüss!

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12 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Biko
18.09.2026 06:30registriert Juli 2023
Na, dafür gibt's aber die Shiba-Lieblingsleckerlis.
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