3 ... 2 ... 1 ...: Creepy Spongebob! Bild: reddit/watson

SpangeBorb Schwermkopp

Oder: Die verstörendsten Fälschungen und Kopien von SpongeBob Schwammkopf, die das Internet zu bieten hat.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Jedes Kind und beinahe jeder Erwachsene auf der Welt kennt SpongeBob Schwammkopf. Es ist deshalb nicht wahnsinnig verwunderlich, dass der berühmte Schwamm aus dem Fernsehen überall auf der Welt kopiert wird. Als Spielzeug, etwa. Oder Figuren auf Spielplätzen.

Hier kommen nun ein paar der brutalsten Figuren und Fälschungen. Und wenn wir brutal schreiben, dann meinen wir brutal: Nach diesem Bilderlisticle wirst du heute Nacht kein Auge mehr zutun.

Hurra, und willkommen in der SpongeBob-Hölle!

Los, los, tretet ein!

Hier kommt der Stoff, aus dem deine Albträume sind.

Besonders auf dem Spielplatz gibt es da einige Gruseligkeiten zu sehen.

Hier mit gruseligem Patrick. Möglicherweise.

Aber auch kleine Spielsachen sind verstörend, ...

... wenn man genauer hinschaut:

Bild: reddit

Wer möchte hier spielen? Wir nicht.

Eine ... SpongeBob-Banane?

Die sieht sogar fast nach Original-Merch aus.

Mmmh, eine Torte.

... die wir bei näherem Hinsehen besser nicht essen würden.

Bild: reddit

Dieser Kerli schämt sich sogar selbst über sein Aussehen.

Er ist King. Und innerlich tot.

Maissnacks mit süssem Spongybob?

Verstörend.

Auch eher angsteinflössend:

Wieso ...

... ist das noch nicht verboten?

Er will dich kaputt machen. Ganz sicher.

Kopffffffffff.

So viel Joy mit SpongeBob ohne Nase.

Die hat er sich wohl weggekokst ...

Was ... zur und aus der Hölle ist das?!

Die herzigen Lämpchen hier helfen auch nicht.

Tschutschu...tschuldigung, das ist ein sehr angsteinflössender Zug.

Dieser hässige Ball will in dein Gesicht (und es verwüsten!)

Schnell raus aus diesem Gruselkabinett!

Bonus: Bei diesem Glace könnte es sich sogar um ein Original-Produkt handeln.

Geholfen hat's auch nicht ...