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Spongebob Schwammkopf: Die fiesesten und lustigsten Fälschungen

Spongebob Schwammkopf in creepy Fälschungen
3 ... 2 ... 1 ...: Creepy Spongebob!Bild: reddit/watson

SpangeBorb Schwermkopp

Oder: Die verstörendsten Fälschungen und Kopien von SpongeBob Schwammkopf, die das Internet zu bieten hat.
17.08.2026, 06:0717.08.2026, 06:07
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Jedes Kind und beinahe jeder Erwachsene auf der Welt kennt SpongeBob Schwammkopf. Es ist deshalb nicht wahnsinnig verwunderlich, dass der berühmte Schwamm aus dem Fernsehen überall auf der Welt kopiert wird. Als Spielzeug, etwa. Oder Figuren auf Spielplätzen.

Hier kommen nun ein paar der brutalsten Figuren und Fälschungen. Und wenn wir brutal schreiben, dann meinen wir brutal: Nach diesem Bilderlisticle wirst du heute Nacht kein Auge mehr zutun.

Hurra, und willkommen in der SpongeBob-Hölle!

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Los, los, tretet ein!

Sponge Bob Fälschungen aus der Hölle
Bild: reddit

Hier kommt der Stoff, aus dem deine Albträume sind.

Die lustigsten Spongebob Fälschungen und Kopien
Bild: reddit

Besonders auf dem Spielplatz gibt es da einige Gruseligkeiten zu sehen.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Hier mit gruseligem Patrick. Möglicherweise.

Aber auch kleine Spielsachen sind verstörend, ...

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lasse
Bild: reddit

... wenn man genauer hinschaut:

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lasse
Bild: reddit

Wer möchte hier spielen? Wir nicht.

SpongeBob Fälschungen creepy
Bild: x

Eine ... SpongeBob-Banane?

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Die sieht sogar fast nach Original-Merch aus.

Mmmh, eine Torte.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

... die wir bei näherem Hinsehen besser nicht essen würden.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Dieser Kerli schämt sich sogar selbst über sein Aussehen.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Er ist King. Und innerlich tot.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Maissnacks mit süssem Spongybob?

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Verstörend.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Auch eher angsteinflössend:

Spongebob Fälschung
Bild: reddit

Wieso ...

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

... ist das noch nicht verboten?

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Er will dich kaputt machen. Ganz sicher.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Kopffffffffff.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

So viel Joy mit SpongeBob ohne Nase.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Die hat er sich wohl weggekokst ...

Was ... zur und aus der Hölle ist das?!

Die lustigsten SpongeBob Fälschungen
Bild: reddit

Die herzigen Lämpchen hier helfen auch nicht.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Tschutschu...tschuldigung, das ist ein sehr angsteinflössender Zug.

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lasse
Bild: reddit

Dieser hässige Ball will in dein Gesicht (und es verwüsten!)

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Schnell raus aus diesem Gruselkabinett!

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

Bonus: Bei diesem Glace könnte es sich sogar um ein Original-Produkt handeln.

Geholfen hat's auch nicht ...

Spongebob Schwammkopf Fälschungen, die dich in der Nacht nicht schlafen lassen
Bild: reddit

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Billige Produktfälschungen hören nie auf, lustig zu sein: Der Beweis in 33 Bildern
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Bräune buffering.Bild: via imgur
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