Diese 21 Situationen kennst du nur, wenn du Linkshänder(in) bist

Diese 21 Situationen kennst du vermutlich nur, wenn du Linkshänder(in) bist

Heute ist internationaler Linkshändertag! High-five (mit der linken Hand)!

Mehr «Spass»

Da du auf diesen Artikel geklickt hast, gehen wir davon aus, dass du Linkshänder/in bist. Genau wie etwa Barack Obama, Napoleon Bonaparte, Marie Curie, Scarlett Johansson, Justin Bieber und unser Toggi.

Dass das nicht nur toll ist, weisst du aus eigener Erfahrung. Denn wenn du vor allem mit der linken Hand tätig bist, kennst du wahrscheinlich die folgenden Szenen zur Genüge.

Zum Beispiel das: Wie oft bist du schon mit verschmierten Fingern von der Schule nach Hause gekommen?

Mit Fülli schreiben war damals ein besonders grosser Spass.

Wenn immerhin die Schrift nicht «verschlirpte» …

Wie hier.

Diese Tische – dein Alptraum.

Dann musst du halt so schreiben ...

(Quasi neben dem Tisch.)

Ein Geschenk des Himmels:

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Hier gibt es nur eine Lösung: Ein Blatt herausreissen (und den hässlichen Delfin-Spiralblock verbrennen).

Rechtshänder-Ordner: Aaaargh!!!​

Für immer erstaunte Freunde und Arbeitskollegen: «Ah, krass, du bist ja Linkshänder?!» 🤯🤯🤯

Die Maus rechts? Unvorstellbar!

Und diese Tastaturen mit dem Nummernblock auf der rechten Seite. ICH KANN SO NICHT ARBEITEN!!!

Welch eine Erleichterung!

Wenn es keine Linkshänder-Scheren hat, kann sich das schon mal falsch in den Händen anfühlen ...

Gerät des Teufels!!!!

Als Kind hast du womöglich erklären müssen: «Ich bin Linkshändler.» (Wir alle haben «Händler» gesagt)

Neben einem Rechtshänder essen kann unter Umständen schwierig sein.

Apropos Essen:

(Ein Fischmesser für Erdnussbutter? WTF?) bild: imgur

Wenn du etwas mit der rechten Hand malen musst ...

Nun gut, so geht es auch Rechtshänder, wenn sie mit links malen müssen.

WARUM?!

Deine Uhr trägst du wahrscheinlich rechts. Aus Gründen. Und wenn du dann die Zeit umstellen musst …

gif via Scoopwoop

Und hier ein paar Linkshänder-Probleme im Video:

Video: watson/Roberto Krone

Was haben wir vergessen? Sprecht, Linkshänder!

Mehr Spass:



(sim)