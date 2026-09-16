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Zoff mit den Nachbarn – in 19 witzigen (oder hässigen) Zetteln und Schildern

Mehr «Spass»

In Sachen Nachbarschaft gilt das Credo «Leben und Leben lassen» – und: allfälligen Streitereien besser aus dem Weg zu gehen. Wenn das einmal nicht möglich ist, kommen gerne mal mürrische Motz-Zettel ins Spiel.

Ob diese unliebevollen Nachrichten die Wogen glätten, sei dahingestellt. Aber immerhin wir haben etwas zum Schmunzeln:

Wo es wohl die meisten Zettelchen gibt? Wir tippen mal vorsichtig auf die Waschküche:

Fass meine Wäsche bloss nicht an!

Passiv aggressiv wird gerne als Sprache unter verärgerten Nachbarn gewählt.

Hats noch Klebeband?

Aus der Sparte «kuriose Kinderhasser»:

Liebe Wohnung 8609, Können Sie bitte Ihrem Kind sagen, es solle nicht so laut lachen, während es draussen spielt? Vielen Dank, Wohnung 8509!

Am schlimmsten ist eigentlich das Smiley.

Um fair zu sein: Pfeifende Leute können echt anstrengend sein.

Wie bitte?!

Ich wäre echt froh, wenn Sie geräuschlos pinkeln könnten.

Okay, das ist süss.

Und Hundegaggi gehört selbstverständlich immer weggepackt.

Andere würden sich freuen, aber na ja.

Oder zu Deutsch:

Kamer ... wer?

Hier ist wenigstens ein nettes Kompliment dabei. Schön.

Sie haben ein schönes Haus, aber Ihr Briefkasten ist hässlich. Tauschen Sie ihn bitte durch einen besseren aus

Genau. Speuz-freie Zone für alle!

Denn: Kleinbasel wird auch als kleines Schuhparadies bezeichnet?

Und wenn wir schon in der Schweiz sind:

Päcklibastard

by u/Exzelzior in BUENZLI

Der «Bastard»-Teil gefällt uns am besten.

Hätten wir in der Schweiz gelbe Tonnen, würde es vermutlich ähnlich klingen:

Wer liebt sie nicht, die stampfenden Nachbarn?

Hört auf, zu stampfen! Es gibt noch andere Leute in diesem Haus, also hört verdammt nochmal auf zu stampfen!!!! Zeigt ein bisschen Rücksichtnahme! Meine ganze Wohnung vibriert schon. Haltet die Fresse

#Kackdreist

Oh, ein Quiz!

Kein Zettel – besser!

Schau, Bob, ich habe den Zaun nun angemalt

Hier ist der Schilderstreit in der Nachbarschaft wohl etwas eskaliert.

Achtung, lauter Nachbar

...

Meine Nachbarin ist eine «Karen»



Bonus

Es geht aber auch so. Das ist sehr süss:

Habt ihr (kürzlich) auch einen solchen Zettel erhalten oder gar geschrieben? Teilt ihn in den Kommentaren mit uns!

Mehr Nachbarschaftsliebe:

(sim)