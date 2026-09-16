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Zoff mit den Nachbarn – in 19 witzigen (und hässigen) Zetteln

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: watson/reddit/instagram

Zoff mit den Nachbarn – in 19 witzigen (oder hässigen) Zetteln und Schildern

16.09.2026, 11:0116.09.2026, 11:01

In Sachen Nachbarschaft gilt das Credo «Leben und Leben lassen» – und: allfälligen Streitereien besser aus dem Weg zu gehen. Wenn das einmal nicht möglich ist, kommen gerne mal mürrische Motz-Zettel ins Spiel.

Ob diese unliebevollen Nachrichten die Wogen glätten, sei dahingestellt. Aber immerhin wir haben etwas zum Schmunzeln:

Wo es wohl die meisten Zettelchen gibt? Wir tippen mal vorsichtig auf die Waschküche:

Zettel aus der Nachbarschaft: Waschküche
Bild: reddit

Fass meine Wäsche bloss nicht an!

Passiv aggressiv wird gerne als Sprache unter verärgerten Nachbarn gewählt.

Passiv aggressive Schilder in der Nachbarschaft
Bild: reddit

Hats noch Klebeband?

Lustige Zettel in der Nachbarschaft
Bild: instagram/notesofgermany

Aus der Sparte «kuriose Kinderhasser»:

Zettel aus der nachbarschaft
Bild: reddit

Liebe Wohnung 8609, Können Sie bitte Ihrem Kind sagen, es solle nicht so laut lachen, während es draussen spielt? Vielen Dank, Wohnung 8509!

Am schlimmsten ist eigentlich das Smiley.

Um fair zu sein: Pfeifende Leute können echt anstrengend sein.

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: instagram/notesofgermany

Wie bitte?!

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: reddit

Ich wäre echt froh, wenn Sie geräuschlos pinkeln könnten.

Okay, das ist süss.

Lustige Zettel aus der Nachbarschaftr
Bild: reddit

Und Hundegaggi gehört selbstverständlich immer weggepackt.

Andere würden sich freuen, aber na ja.

Zettel aus der Nachbarschaftr
Bild: reddit

Oder zu Deutsch:

Kamer ... wer?

Lustige Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: instagram/notesofberlin

Hier ist wenigstens ein nettes Kompliment dabei. Schön.

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: imgur

Sie haben ein schönes Haus, aber Ihr Briefkasten ist hässlich. Tauschen Sie ihn bitte durch einen besseren aus

Genau. Speuz-freie Zone für alle!

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: instagram/notesofberlin

Denn: Kleinbasel wird auch als kleines Schuhparadies bezeichnet?

Was henn Schueh mit em Glai Basel ztue?
by u/mr-raw_CH in BUENZLI

Und wenn wir schon in der Schweiz sind:

Päcklibastard
by u/Exzelzior in BUENZLI

Der «Bastard»-Teil gefällt uns am besten.

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: reddit

Hätten wir in der Schweiz gelbe Tonnen, würde es vermutlich ähnlich klingen:

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: reddit

Wer liebt sie nicht, die stampfenden Nachbarn?

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: reddit

Hört auf, zu stampfen! Es gibt noch andere Leute in diesem Haus, also hört verdammt nochmal auf zu stampfen!!!! Zeigt ein bisschen Rücksichtnahme! Meine ganze Wohnung vibriert schon. Haltet die Fresse

#Kackdreist

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: reddit

Oh, ein Quiz!

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: reddit

Kein Zettel – besser!

Botschaften aus der Nachbarschaft
Bild: imgur

Schau, Bob, ich habe den Zaun nun angemalt

Hier ist der Schilderstreit in der Nachbarschaft wohl etwas eskaliert.

Zettel aus der Nachbarschaft
Bild: reddit

Achtung, lauter Nachbar
...
Meine Nachbarin ist eine «Karen»

Bonus

Es geht aber auch so. Das ist sehr süss:

Zettel aus der Nachbarschaft (Win)
Bild: Instagram/notesofberlin
Habt ihr (kürzlich) auch einen solchen Zettel erhalten oder gar geschrieben? Teilt ihn in den Kommentaren mit uns!

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(sim)

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11 Kommentare
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Odowok
16.09.2026 11:23registriert Februar 2020
Gemäß § 1 der ungeschriebenen Hausordnung sind nicht laminierte Briefe als ungültig zu betrachten.
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Madison Pierce
16.09.2026 11:28registriert September 2015
Ein "nosey neighbor" ist ein neugieriger Nachbar. Wäre er laut, wäre er "noisy".

Ich liebe meine Nachbarn. Immer für einen Schwatz im Garten zu haben. Ob Adventsfenster oder Strassenfest, es sind immer fast alle dabei. Und wenn draussen ein Kind so laut schreit, dass man eine Verletzung befürchten muss, geht es keine Minute und drei Leute stehen auf der Strasse. <3
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