Biasca und Rochette vorerst nicht in der NHL

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Attilio Biasca, hier an der WM in Zürich. Bild: keystone

Der Schweizer Eishockeyprofis Attilio Biasca und Théo Rochette werden bis auf Weiteres auf ihren ersten Einsatz in der nordamerikanischen NHL warten müssen.

Biasca wird von den Boston Bruins zum AHL-Farmteam in Providence, Rhode Island, geschickt. Der 23-jährige Stürmer hatte in der letzten Saison mit Fribourg-Gottéron den Meistertitel und bei der WM mit dem Schweizer Nationalteam die Silbermedaille gewonnen, ehe er sich entschied, sein Glück in Nordamerika zu versuchen. Für Fribourg erzielte er in 59 Spielen 18 Tore und 13 Assists.

Gleich geht es auch einem zweiten WM-Silbergewinner von Zürich. Théo Rochette startet beim AHL-Verein Grand Rapids Griffins anstatt bei den Detroit Red Wings in die Saison. Der Schweiz-Kanadier bestritt die letzten drei Saisons bei Lausanne. (sda)