sonnig22°
DE | FR
burger
Spass
Leben

Freizeitpark-Ranking 2026: Die 25 besten Parks Europas

epaselect epa04385303 Visitors take a ride on the rollercoaster &#039;Silver Star&#039; as the sun sets in the background at the Europa Park, in Rust, Germany, 04 September 2014. EPA/PATRICK SEEGER
Eine Achterbahn im Europapark Rust während des Sonnenuntergangs. Bild: EPA/DPA
Ranking

Die 25 besten europäischen Freizeitparks – Europapark auf dem Podest

11.09.2026, 15:4011.09.2026, 15:44

Viele Schweizer Familien besuchen in den Herbstferien gerne Freizeitparks. Besonders beliebt ist dabei der Europapark: 2025 entfielen laut Dertour Suisse 16 Prozent der Besuche des Parks von Schweizerinnen und Schweizern auf den Oktober, mehr als in jedem anderen Monat.

Travelcircus hat es sich passend zum Herbstanfang zur Aufgabe gemacht, die besten europäischen Freizeitparks im Jahr 2026 zu küren.

Dafür hat die Online-Buchungsplattform 112 europäische Freizeitparks untersucht und die 25 besten ermittelt. Zur Bewertung wurden fünf Kategorien definiert: die durchschnittliche Bewertung der Parks auf Google und Tripadvisor, das Preis-Leistungs-Verhältnis (Anzahl Attraktionen im Vergleich zum Eintrittspreis), die Bekanntheit beziehungsweise das Suchvolumen auf Google, die Anzahl Angebote für alle Altersgruppen und die Beliebtheit auf Instagram.

Europapark weit vorne

So viel vorneweg: Ein Schweizer Freizeitpark ist unter den ersten 25 nicht vertreten. Dafür stellen Deutschland, Frankreich und Italien zusammen ganze zwölf der 25 besten Parks: Deutschland fünf, Frankreich vier und Italien drei.

https://energylandia.pl/de/blog/energylandia-hat-die-meisten-rollercoaster-europaweit/
Der beste europäische Freizeitpark 2026 liegt laut Travelcircus in Zator, Polen.Bild: energylandia.pl

Der beste Freizeitpark 2026 liegt jedoch nicht in einem unserer Nachbarländer, sondern in Polen, genauer gesagt im Süden des Landes in der Nähe der Stadt Krakau. Der Park heisst Energylandia und bietet rund 130 Attraktionen an. Punkten konnte der Park vor allem bei der durchschnittlichen Bewertung und beim Preis-Leistungs-Verhältnis. In beiden Kategorien liegt Energylandia mit 4,89 beziehungsweise 4,90 von maximal 5 Punkten mit deutlichem Abstand auf Rang 1.

https://energylandia.pl/de/blog/energylandia-hat-die-meisten-rollercoaster-europaweit/ 2. Hyperion – ist der höchste und schnellste Mega-Rollercoaster in Europa – er erreicht die Geschwindigkeit von ...
Die Stahlachterbahn Hyperion liegt im Energylandia und ist mit 77 Meter Maximalhöhe und bis zu 142 km/h Maximalgeschwindigkeit die zweithöchste und zweitschnellste Achterbahn Europas.Bild: energylandia.pl

Komplettiert wird das Podest mit zwei hierzulande sehr bekannten Freizeitparks: Der Europapark liegt auf dem zweiten und Disneyland Paris auf dem dritten Rang.

Der Europapark konnte vor allem bei der durchschnittlichen Bewertung und der Beliebtheit auf Instagram punkten. In beiden Kategorien liegt der Park auf Rang zwei. Beim Suchvolumen auf Google erreicht er zudem Rang drei der Top 25.

Disneyland Paris konnte sich trotz des mit Abstand schlechtesten Preis-Leistungs-Verhältnisses der Top 25 auf dem Podest festsetzen. Der Park erreichte in dieser Kategorie lediglich 2,45 von möglichen 5 Punkten. Beim Google-Suchvolumen und bei der Beliebtheit auf Instagram erzielte Disneyland Paris hingegen jeweils die volle Punktzahl. Beim Angebot für jedes Alter liegt der Freizeitpark zudem auf Rang zwei der Top 25. (ear)

Mehr zum Thema:

Die Gefahr durch Vögel in der Achterbahn
Die Gefahr durch Vögel in der Achterbahn
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lustige Freizeitpark-Bilder aus aller Welt
1 / 23
Lustige Freizeitpark-Bilder aus aller Welt
Wo die Konsole wohl eingesteckt ist?
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nostalgische Bilder aus Rust
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10
Pumpkin Spice war gestern: Diese Drinks liegen jetzt im Trend
In den USA scheint der Hype um das kultige Herbstgetränk Pumpkin Spice Latte vorbei zu sein. Dafür sind andere wilde Kreationen auf dem Vormarsch.
Es herbstelt wieder – und damit beginnt auch die Saison für Pumpkin Spice Latte, Chai Latte und Co. Doch ein einst gefeiertes Herbstgetränk verliert offenbar an Hype: Der Pumpkin Spice Latte könnte seinen Status als Kultgetränk langsam einbüssen.
Zur Story