Eine Achterbahn im Europapark Rust während des Sonnenuntergangs. Bild: EPA/DPA

Ranking

Die 25 besten europäischen Freizeitparks – Europapark auf dem Podest

Mehr «Spass»

Viele Schweizer Familien besuchen in den Herbstferien gerne Freizeitparks. Besonders beliebt ist dabei der Europapark: 2025 entfielen laut Dertour Suisse 16 Prozent der Besuche des Parks von Schweizerinnen und Schweizern auf den Oktober, mehr als in jedem anderen Monat.

Travelcircus hat es sich passend zum Herbstanfang zur Aufgabe gemacht, die besten europäischen Freizeitparks im Jahr 2026 zu küren.

Dafür hat die Online-Buchungsplattform 112 europäische Freizeitparks untersucht und die 25 besten ermittelt. Zur Bewertung wurden fünf Kategorien definiert: die durchschnittliche Bewertung der Parks auf Google und Tripadvisor, das Preis-Leistungs-Verhältnis (Anzahl Attraktionen im Vergleich zum Eintrittspreis), die Bekanntheit beziehungsweise das Suchvolumen auf Google, die Anzahl Angebote für alle Altersgruppen und die Beliebtheit auf Instagram.

Europapark weit vorne

So viel vorneweg: Ein Schweizer Freizeitpark ist unter den ersten 25 nicht vertreten. Dafür stellen Deutschland, Frankreich und Italien zusammen ganze zwölf der 25 besten Parks: Deutschland fünf, Frankreich vier und Italien drei.

Der beste europäische Freizeitpark 2026 liegt laut Travelcircus in Zator, Polen. Bild: energylandia.pl

Der beste Freizeitpark 2026 liegt jedoch nicht in einem unserer Nachbarländer, sondern in Polen, genauer gesagt im Süden des Landes in der Nähe der Stadt Krakau. Der Park heisst Energylandia und bietet rund 130 Attraktionen an. Punkten konnte der Park vor allem bei der durchschnittlichen Bewertung und beim Preis-Leistungs-Verhältnis. In beiden Kategorien liegt Energylandia mit 4,89 beziehungsweise 4,90 von maximal 5 Punkten mit deutlichem Abstand auf Rang 1.

Die Stahlachterbahn Hyperion liegt im Energylandia und ist mit 77 Meter Maximalhöhe und bis zu 142 km/h Maximalgeschwindigkeit die zweithöchste und zweitschnellste Achterbahn Europas. Bild: energylandia.pl

Komplettiert wird das Podest mit zwei hierzulande sehr bekannten Freizeitparks: Der Europapark liegt auf dem zweiten und Disneyland Paris auf dem dritten Rang.

Der Europapark konnte vor allem bei der durchschnittlichen Bewertung und der Beliebtheit auf Instagram punkten. In beiden Kategorien liegt der Park auf Rang zwei. Beim Suchvolumen auf Google erreicht er zudem Rang drei der Top 25.

Disneyland Paris konnte sich trotz des mit Abstand schlechtesten Preis-Leistungs-Verhältnisses der Top 25 auf dem Podest festsetzen. Der Park erreichte in dieser Kategorie lediglich 2,45 von möglichen 5 Punkten. Beim Google-Suchvolumen und bei der Beliebtheit auf Instagram erzielte Disneyland Paris hingegen jeweils die volle Punktzahl. Beim Angebot für jedes Alter liegt der Freizeitpark zudem auf Rang zwei der Top 25. (ear)