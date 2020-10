23 frische Fails für mehr Lacher am Dienstag – geniesse!

Oder so ähnlich. Mein Französisch ist etwas eingerostet.



Jedenfalls: Der Faildienstag wäre nicht der Faildienstag, wenn du nicht deinen Senf dazugeben würdest. Denn schliesslich fängt die Party erst jetzt an! Poste deinen Lieblings-Fail oder den besten Win der Woche in die Kommentare! Juhu!