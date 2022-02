Fail-Dienstag

Ein bisschen Spass gefällig? Hier gibt's die 27 besten Fails der Woche!

Der Sturm ist vorüber, diese Woche ist nur noch schönes Wetter angesagt. Ist das nicht wunderbar?

Aber irgendwie fehlt nun die Überleitung zum Fail-Dienstag.

Macht nichts! Jetzt wird einfach Fails geschaut!

Beginnen wir mit: ein bisschen Liebe.

Gut vor allem, wie man merkt, wie der Filmende sich einen ablacht.

Wenn du die grosse Liebe gefunden hast: halte sie fest!

Halb-Win, Halb-Fail?

Mmmh ... Sommer.

Aber eigentlich ist ja immer noch Winter ...

Und Winter ist ja auch gerne mal stürmisch.

Was ist hier gerade passiert?

Probieren kann man's ja.

Zutritt verweigert.

Kinder sind A... so süss und lieb.

¯\_(ツ)_/¯

Es geht ihm gut, es geht ihm gut ...

Ihr Gesicht dazu ist eigentlich ein Win.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Upsi-dupsi.

Sudoku-Fans rasten gleich aus.

«Animal and Us»? Jeder, der lesen kann, sieht was anderes.

Was ist das vermutlich Schlimmste, das dir passieren kann?

Mmmmh, Doughnuts ...

«Silopaennim»

Noch so eine Uhr, die aggressiv macht.

Passend dazu eine Slideshow:

1 / 19 Diese 17 Bilder zeigen, dass auch Architekten und Designer mal einen schlechten Tag haben

Kommen wir nun zu den Schlagzeilen.

Frau aus North Dakota, die «Männer in Uniformen mag», droht sechsjährige Gefängnisstrafe, weil sie in einer Bar einem sexy Cop auf den Hintern geklatscht hat.

Was aber, wenn ich gerne den Antrag wie ganz unten hätte? 😞

Dieses Waffeleisen kann Zaubertricks.

Ok cool.

Dieses Panorama-Foto einer Katze.

(Wir glauben, es war eine Katze.)

Alt, aber eines meiner Lieblinge:

Giraffen sind die Coolsten!

Dieses Wildschwein aber auch.

(Hat niemand gesehen.)

Und tschüss!

Bonus-Win

Schaut nur dieses perfekte Häkchen! 🥺

Wir hatten heute aus noch unerfindlichen Gründen keine failende Kinder, über die wir selbstverständlich nicht lachen, keinen Golf-Fail und kein Win-Gif. Was ist denn das für ein Fail-Dienstag, fragst du dich? Zurecht! Aber du kannst helfen: Poste was Lustiges in die Kommentare! Aay!

Und hier, das Video der Woche!

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

