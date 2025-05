Du ... du siehst es doch auch, oder?

Pareidolie, das psychologische Phänomen, bei dem man in Gegenständen Gesichter sieht, ist weit verbreitet. Wir meinen ... gibt es wirklich Leute, die NOCH NIE in einem Türknauf eine grosse Nase erspäht haben? Oder Menschen, die in den folgenden Bildern nur langweilige Alltagsgegenstände sehen?

Das kann doch nicht sein! Wagen wir den Versuch!

Das Brot will raus. Rette es!

Oder es hat einfach etwas sehr Erschreckendes gesehen.

Bild: reddit

Dieser Tütenspender wäre irgendwie ein wahnsinnig guter Sektenführer.

Wie kommt das Faultier in diese Champignons rein?

Gibt es Leute, die hier tatsächlich etwas anderes sehen als einen blauen Affen?

Eh nicht.

Hundepullover Harry hat heute wenig Bock, seinen Job zu machen.

Die schreiende Paprika ist quasi DER Pareidolie-Klassiker.

Im gleichen Boot sitzt diese rote Zwiebel.

Sie weiss um ihr Schicksal.

Bild: reddit

Oh-oh. Was hast du ihr getan?

Hat derjenige, der das Foto gemacht hat, gerade etwas entblösst?

Huhu, Uhu!

Du freust dich morgens am meisten auf Kaffee? Nun, Kaffee freut sich morgens auch am meisten auf dich!

Jö.

Wir hoffen, es tut derjenigen leid, die es weggeschmissen hat.

:'-(

Bild: reddit

Hunger? Mach mal Kerzen rein!

Der Grinch in deiner Nudelsuppe.

Hosenstall vergessen zuzumachen?

«Vergessen».

Diese kleine Heizung freut sich, dich gleich aufwärmen zu dürfen.

Diese Fenster sind fitter als wir alle.

Softes Eis oder sprechender Hut?

Frau Kartoffel wollte noch etwas sagen.

Diese Kabellandschaft verurteilt dich.

Arbeite schneller, ich kenne deinen Browserverlauf!

Bild: reddit

Bonus: Wenn eine Birne den besseren Booty hat als du:

(sim)