Und nun, zur Ablenkung: Die lustigste Ware der Woche ist da!

Fail-Dienstag

Und nun, zur Ablenkung: Die lustigste Ware der Woche

Madeleine Sigrist Folge mir

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Ja, hallo! Schön, dich zu sehen!

Also … du siehst uns doch auch, oder?

Dann hoffen wir, dass du mindestens genauso motiviert bist wie dieser Büser hier:

Nun. Zieh dir doch erstmal unsere lustigen Fails rein! Danach hast du vermutlich noch weniger Lust auf Arbeit, aber immerhin hattest du heute schon mal was zu lachen. Cool.

Jetzt gehen wir es aber richtig an.

Beginnen wir mit: Schwung!

Und falls du die Sonnenfinsternis letzte Woche nicht sehen konntest, geht es dir immerhin nicht schlechter als den Leuten auf Island.

Beweis Nummer 483, warum Schriftarten wichtig sind:

Wir hoffen, die Tante hat Humor.

Okay, Tasse, chill mal.

Mein Hintern ist im Sonderangebot: 2 Dollar

Mutiger Trick der Woche: 3 ... 2 ... 1 ...

Krass.

Unsere heutige Treppe zum Glück:

Passend dazu in der Slideshow: 25 völlig lächerliche Treppendesigns

Unten geht's weiter …

1 / 27 25 völlig lächerliche Treppendesigns Wenn das Prädikat «War stets bemüht» eine Treppe wäre. (Bildquelle) quelle: imgur

Hach. Wir lieben Karma.

Es ist zwar falsch, aber jeder weiss, was gemeint ist. (= Win?)

Photoshop-Kunst der Woche:

Aber wer weiss – vielleicht sind diese Aufbewahrungsboxen von Walmart wirklich so riesig (oder der Mensch so klein).

Was wir uns jeweils fragen, wenn wir ein lustiges Video im Netz erspähen:

Geht in die Schule, Kinder, da lernt ihr was! Zum Beispiel:

A steht für Wassermelone

Die haben sich wohl nicht allzu oft gesehen.

(Annonce der Woche.)

Warum sollte dieses Guckloch sonst so gross sein?

Da hatte wohl jemand seinen letzten Arbeitstag …

Das übersetzen wir nicht

Wer auch immer dafür verantwortlich ist, gehört ebenso freigestellt:

Du bist der Fail, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

Bild: instagram

Hier mal wieder ein schönes Beispiel für «Was im Internet gekauft, und was schlussendlich geliefert wurde»:

Vorstellung:

Realität:

«Süss».

Die Aperol-Saison ist wohl auf Weiteres gestrichen.

(Traurigster Fail der Woche.)

Hab das Bett in der Ecke aufgebaut, Boss!

Nicht so schlimm – von Weitem sieht man es kaum.

Fortsetzung folgt …

Ausschalten und wieder Einschalten hat schon noch immer alles geflickt.

Mist.

Der Win ist das kleine Blümchen über dem Protest.

Alt, aber ZAUBEREI!!!!

Uuuuund ...

... tschüss (Telefon)!

Bonus-Win

So freudig-aufgeregt begrüssen können eben nur Hunde:

Und jetzt freuen wir uns wahnsinnig auf deine Schwette Fails in der Kommentarspalte. Hau rein (in die Tasten)!

Vorher schauen wir wie immer im Archiv vorbei: