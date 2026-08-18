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Fail-Dienstag

Und nun, zur Ablenkung: Die lustigste Ware der Woche ist da!

Fail-Dienstag

Und nun, zur Ablenkung: Die lustigste Ware der Woche

18.08.2026, 06:0618.08.2026, 06:06
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ja, hallo! Schön, dich zu sehen!

Also … du siehst uns doch auch, oder?

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Dann hoffen wir, dass du mindestens genauso motiviert bist wie dieser Büser hier:

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Nun. Zieh dir doch erstmal unsere lustigen Fails rein! Danach hast du vermutlich noch weniger Lust auf Arbeit, aber immerhin hattest du heute schon mal was zu lachen. Cool.

Jetzt gehen wir es aber richtig an.

Beginnen wir mit: Schwung!

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Und falls du die Sonnenfinsternis letzte Woche nicht sehen konntest, geht es dir immerhin nicht schlechter als den Leuten auf Island.

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Beweis Nummer 483, warum Schriftarten wichtig sind:

Lustige Fails: Fiese Karte für Tante
Bild: reddit

Wir hoffen, die Tante hat Humor.

Okay, Tasse, chill mal.

Lustige Fails: Tasse mit Aktion
Bild: reddit

Mein Hintern ist im Sonderangebot: 2 Dollar

Mutiger Trick der Woche: 3 ... 2 ... 1 ...

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Krass.

Unsere heutige Treppe zum Glück:

Lustige Fails: Verkehrte Treppe
Bild: instagram

Passend dazu in der Slideshow: 25 völlig lächerliche Treppendesigns

Unten geht's weiter …

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25 völlig lächerliche Treppendesigns
Wenn das Prädikat «War stets bemüht» eine Treppe wäre. (Bildquelle)
quelle: imgur
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Hach. Wir lieben Karma.

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Es ist zwar falsch, aber jeder weiss, was gemeint ist. (= Win?)

Lustige Fails: Lift Knöpfe verkehrt
Bild: reddit

Photoshop-Kunst der Woche:

Lustige Fails der Woche: Photoshop Desaster
Bild: reddit

Aber wer weiss – vielleicht sind diese Aufbewahrungsboxen von Walmart wirklich so riesig (oder der Mensch so klein).

Noch mehr Photoshop-Pannen von Amazon, Shein und Co.

Was wir uns jeweils fragen, wenn wir ein lustiges Video im Netz erspähen:

Lustige Fails: Chat GPT
Bild: reddit

Geht in die Schule, Kinder, da lernt ihr was! Zum Beispiel:

Fails: ABC falsch mit Wassermelone
Bild: reddit

A steht für Wassermelone

Die haben sich wohl nicht allzu oft gesehen.

(Annonce der Woche.)

Lustige Fails: Fernseher mit Fernbeziehung
Bild: reddit

Warum sollte dieses Guckloch sonst so gross sein?

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Da hatte wohl jemand seinen letzten Arbeitstag …

Lustige Fails: Böse Strassenschilder
Bild: instagram

Das übersetzen wir nicht

Wer auch immer dafür verantwortlich ist, gehört ebenso freigestellt:

Lustige Fails: Mosaik falsch gelegt
AAAAAAAAAARGH!Bild: reddit

Du bist der Fail, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

Lustige Fails: Optische Täuschung Hund
Bild: instagram

Hier mal wieder ein schönes Beispiel für «Was im Internet gekauft, und was schlussendlich geliefert wurde»:

Vorstellung:

Lustige Fails: Vorstellung Teppich und Realität
So hübsch!Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

«Süss».

Die Aperol-Saison ist wohl auf Weiteres gestrichen.

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(Traurigster Fail der Woche.)

Hab das Bett in der Ecke aufgebaut, Boss!

Lustige Fails: Bett im Eck
Bild: instagram

Nicht so schlimm – von Weitem sieht man es kaum.

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Fortsetzung folgt …

Ausschalten und wieder Einschalten hat schon noch immer alles geflickt.

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Mist.

Der Win ist das kleine Blümchen über dem Protest.

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Alt, aber ZAUBEREI!!!!

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Uuuuund ...

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... tschüss (Telefon)!

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Bonus-Win

So freudig-aufgeregt begrüssen können eben nur Hunde:

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Und jetzt freuen wir uns wahnsinnig auf deine Schwette Fails in der Kommentarspalte. Hau rein (in die Tasten)!

Vorher schauen wir wie immer im Archiv vorbei:

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Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
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Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
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Sogar die Kühe freuen sich über den Regen
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Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
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Im Sommer sind die Tage lang und die Nächte kurz. Letzteres liegt aber nicht zwingend daran, dass wir uns von Beiz zu Beiz saufen oder nächtelang in der Badi höckeln. Der Grund für unsere Schlaflosigkeit sind viel eher die kleinen ungeladenen Gäste, die uns nächtliche Besuche abstatten – und uns mit ihrer Anwesenheit den letzten Nerv rauben.
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