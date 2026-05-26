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Fail-Dienstag

Neue Woche, neue Fails! Hier gibt es was zu lachen

Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Bild: instagram/reddit/watson
Fail-Dienstag

Fertig langes Wochenende, jetzt geht's wieder ans Eingemachte (Fails)!

26.05.2026, 05:0026.05.2026, 05:00
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Und ehe du dich versahst, war wieder Dienstag. Das heisst, dass du nicht nur im besten Fall eine kurze Arbeitswoche vor dir hast, sondern auch, dass diese mit den lustigsten Lustigkeiten der vergangenen Woche beginnt.

Da kommt Freude auf – wir können uns kaum halten.

Daher beginnen wir mit: Motivation und unbändiger Freude!

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gif: instagram

Bleiben wir beim Hund ...

Was für 1 Affront.

Die lustigsten Fails der Woche: Hund
Bild: reddit

Nichts von Wert in diesem Fahrzeug
:'-)

Wir hoffen, ihr habt heute mindestens einmal die Hände gewaschen? Mit ...

Lustige Rechtschreibfehler
Bild: instagram

... Hand-Suppe?

Passend dazu, nicht um damit Hände zu waschen:

Lustige Rechtschreibfehler
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Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

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Aus der Kategorie «Du hattest EINEN Job und hast dennoch verkackt»:

Die lustigten Fails der Woche: Einen Job
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Oder hier:

Die lustigsten Fails der Woche: Fussgänger
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Oh ja, danke, Google Maps. Sehr freundlich von dir.

Die lustigsten Fails der Woche
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Endlich wieder da: Badi-Saison ist Tattoo-Saison!

Fails: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Hier täte sich allerdings ein Käppi eignen. Wegen Sonnenschutz und so.

31 grottenschlechte Tattoos, auf die der Laser schon wartet

Da wundert es keinen mehr, wenn die Kinderli heute nicht mehr so supi schreiben tun.

Die lustigsten Fails der Woche: ABC
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Und hier eines unserer Lieblings-Gifs, passend zum Sommer diese Woche:

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Photoshop-Beule für zwischendurch:

Die lustigsten fails der Woche: Photoshop
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Da schauen wir doch mal etwas genauer hin ...

Surprise
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Was letzte Power Beng?

Die lustigsten Fails der Woche: Pauer Beng
Bild: reddit

Passend dazu: «STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen

Unten geht's weiter ...

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«STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen
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Wer hier lacht, ist ein böser Mensch.

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Es geht ihr gut, es geht ihr gut, es ist nur Schokolade.

Kürzester Fail der Woche:

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What comes around goes around.

Tierarztbesuche sind manchmal ein wilder Ritt:

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Diese Woche steht Abkühlung auf dem Programm. Und immer schön Wasser trinken!

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Wir lachen immer noch nicht.

Hatten wir schon Frühstück?

Die lustigsten Fails der Woche
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Sie (auch) nicht.

Alt, aber huiiiiiiiiii ...

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Uuuund ...

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... tschüss!

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Hier [Instagram] übrigens auch noch mit Ton. Auch sehr empfehlenswert!

Bonus-Win

Awwwww ...

A cat in Türkiye visits the supermarket every day and hugs the cashier:
by u/StraightDistrict8681 in Awww
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