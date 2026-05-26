Neue Woche, neue Fails! Hier gibt es was zu lachen

Bild: instagram/reddit/watson

Fail-Dienstag

Fertig langes Wochenende, jetzt geht's wieder ans Eingemachte (Fails)!

Madeleine Sigrist Folge mir

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Und ehe du dich versahst, war wieder Dienstag. Das heisst, dass du nicht nur im besten Fall eine kurze Arbeitswoche vor dir hast, sondern auch, dass diese mit den lustigsten Lustigkeiten der vergangenen Woche beginnt.

Da kommt Freude auf – wir können uns kaum halten.

Daher beginnen wir mit: Motivation und unbändiger Freude!

Bleiben wir beim Hund ...

Was für 1 Affront.

Nichts von Wert in diesem Fahrzeug

:'-)



Wir hoffen, ihr habt heute mindestens einmal die Hände gewaschen? Mit ...

... Hand-Suppe?

Passend dazu, nicht um damit Hände zu waschen:

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Aus der Kategorie «Du hattest EINEN Job und hast dennoch verkackt»:

Oder hier:

Oh ja, danke, Google Maps. Sehr freundlich von dir.

Endlich wieder da: Badi-Saison ist Tattoo-Saison!

Hier täte sich allerdings ein Käppi eignen. Wegen Sonnenschutz und so.

Da wundert es keinen mehr, wenn die Kinderli heute nicht mehr so supi schreiben tun.

Und hier eines unserer Lieblings-Gifs, passend zum Sommer diese Woche:

Photoshop-Beule für zwischendurch:

Da schauen wir doch mal etwas genauer hin ...

Bild: reddit

Was letzte Power Beng?

Passend dazu: «STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen

Unten geht's weiter ...

1 / 47 «STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen Servus Erdnuss! Viel Spass mit diesen grandiosen Ebay-Kleinanzeigen! Hasta la pasta, Echsenmensch!Alle Bilder via ebay Kleinanzeigen

Wer hier lacht, ist ein böser Mensch.

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, es ist nur Schokolade.

Kürzester Fail der Woche:

What comes around goes around.

Tierarztbesuche sind manchmal ein wilder Ritt:

Diese Woche steht Abkühlung auf dem Programm. Und immer schön Wasser trinken!

Wir lachen immer noch nicht.

Hatten wir schon Frühstück?

Sie (auch) nicht.

Alt, aber huiiiiiiiiii ...

Uuuund ...

... tschüss!

Hier [Instagram] übrigens auch noch mit Ton. Auch sehr empfehlenswert!

Bonus-Win

Awwwww ...

Fröhlich weiter geht es nun in der Kommentarspalte. Hilf mit, dass uns der Fail-Dienstag noch den ganzen Tag beschäftigt!

Oder hier, aus dem Archiv: