Fail-Dienstag

Neues Jahr, neue Fails! Happy 2022 euch allen mit diesen 27 Gifs! 🎉



Das neue Jahr ist knapp vier Tage alt und schon haben wir den ersten Fail-Dienstag – was fĂŒr ein herrlicher Start in das Jahr.

Was aber nicht herrlich ist, Madleine kann den Fail-Di nicht selber machen. Sie ist in den Ferien. Also ja, fĂŒr sie ist das natĂŒrlich herrlich, aber wir ZurĂŒckgelassenen mĂŒssen irgendwie mit der Situation klarkommen. Versuchen wir's!

Los geht's.

Starten wir gleich mit einem Doppelpack.

Ich: «Dieses Jahr will ich den Menschen mehr Vertrauen schenken!»



Auch ich:

Wie heisst es so schön: Des einen Freud ist des anderen Leid.

Wie es aussieht, wenn du knapp 30 bist und die Kiddies auf dem Skatepark beeindrucken willst.

FĂŒr alle, die im nĂ€chsten Jahr den Vorsatz «Mehr Sport» haben:

Warte, warte, warte, ...

Egal, wie es mit dem GIF weitergegangen ist, wir sind sicher, dem Kleinen geht es gut ...

Und du? Dabei?

... fĂŒr alle anderen können wir nicht sprechen.

Und hier ĂŒbrigens die «Erwachsenen»-Version des obigen GIFs.

Da hat man gleich ein Thema, um ins GesprĂ€ch zu kommen. đŸ˜

Es hĂ€tte viel fail-iger ausgehen können ... đŸ˜

Und hier ein Beitrag aus der Rubrik «Wunderwelt Physik».

Keine Ahnung, was hier genau vor sich geht, beziehungsweise vorgehen sollte, aber brennen sollte er sicher nicht.

Rezept: Eine Prise Zucker hinzufĂŒgen.



Ich:

Und wir dachten immer, das mit dem Ausrutschen auf einer Bananenschale sei nur ein Mythos.

Kommen wir nun zu meinem Lieblings-Fail der Woche. Die Szene könnte glatt aus einem Film sein.

Nein, das war nicht mal knapp.

Er hat den Vogel bzw. das Flugzeug buchstÀblich abgeschossen.

Dieses GIF kannst du fĂŒhlen ... đŸ˜

Wir sind sicher, dass niemand verletzt wurde.

Zumindest sehen die Tauben glĂŒcklich und zufrieden aus.

«Ich kann nicht fassen, wie schlecht manche Tauben beim Nestbau sind.»

Sorry, ich habe gespritzt!

Ach, wie langweilig, es ist so voraussehbar, was hier gleich passiert ...

Oh, das kam dann doch unerwartet.

Und whup, weg war er.

Nein, nein, wir lachen wirklich nicht ĂŒber Kinder.

Liebe Mobiliar ...

«Ich bin die Königin der Welt!»



Nope.

«Oh, das ist mir jetzt aber noch nie passiert ...»

Bonus-Win

Was fĂŒr ein Save!

Anhand des Schattens siehst du, dass er sich gerettet hat. 👌

Und hier noch ein paar interne Fails:

Ja, auch wir bei watson sind nicht fehlerfrei.