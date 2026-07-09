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Trump verwechselt Iran mit Japan – das Internet reagiert

Trump verwechselt Iran mit «Islamic Republic of Japan» – das Internet reagiert sofort

09.07.2026, 01:3609.07.2026, 02:32

Die erneuten US-Angriffe auf den Iran waren auch am Nato-Gipfel das grosse Thema der Stunde. Auf die Attacken angesprochen, sorgte der US-Präsident dann aber für Verwirrung. Er behauptet, die «islamische Republik Japan hat 111 Raketen auf uns geschossen».

Video: watson/x/atrupar

Nicht nur unter den anwesenden Politikerinnen und Politikern sorgte die Aussage für Stirnrunzeln, auch das Internet hatte seinen Spass an dem Versprecher. Es ging nicht lange, bis die Aussage in diversen Memes zum Besten gegeben wurde.

Eine Auswahl.

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Bild: x
Null Tage sind vergangen, seit Trump sich und die USA lächerlich gemacht hat.
Null Tage sind vergangen, seit Trump sich und die USA lächerlich gemacht hat.

Immer wieder Versprecher

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit einem Versprecher für Verwirrung und Belustigung sorgt. Unvergessen ist zum Beispiel seine Bezeichnung für Tim Cook, den er einst «Tim Apple» nannte.

Die Versprecher sind auch immer ein gefundenes Fressen für Late-Night-Hosts in den USA, wie eine Zusammenstellung von Komiker Jimmy Fallon zeigt:

Video: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

(ome)

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Hier gibt's was zu lachen: Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Du weisst, was nun kommt – Spass ohne Ende!
«Ohne Ende» muss aber noch genauer definiert werden. Es läuft üblicherweise folgendermassen ab: Erst präsentieren wir dir hier die lustigsten Bilder und Gifs, die wir seit letztem Dienstag im Internet erspäht haben, und dann postest du deine Beute in die Kommentare. Je nachdem, wie viel dort folgt, haben wir bis zum Abend was zu schauen.
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