Trump verwechselt Iran mit «Islamic Republic of Japan» – das Internet reagiert sofort

Mehr «Spass»

Die erneuten US-Angriffe auf den Iran waren auch am Nato-Gipfel das grosse Thema der Stunde. Auf die Attacken angesprochen, sorgte der US-Präsident dann aber für Verwirrung. Er behauptet, die «islamische Republik Japan hat 111 Raketen auf uns geschossen».

Video: watson/x/atrupar

Nicht nur unter den anwesenden Politikerinnen und Politikern sorgte die Aussage für Stirnrunzeln, auch das Internet hatte seinen Spass an dem Versprecher. Es ging nicht lange, bis die Aussage in diversen Memes zum Besten gegeben wurde.

Eine Auswahl.

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Null Tage sind vergangen, seit Trump sich und die USA lächerlich gemacht hat.

Immer wieder Versprecher

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit einem Versprecher für Verwirrung und Belustigung sorgt. Unvergessen ist zum Beispiel seine Bezeichnung für Tim Cook, den er einst «Tim Apple» nannte.

Die Versprecher sind auch immer ein gefundenes Fressen für Late-Night-Hosts in den USA, wie eine Zusammenstellung von Komiker Jimmy Fallon zeigt:

(ome)