Trump verwechselt Iran mit «Islamic Republic of Japan» – das Internet reagiert sofort
Die erneuten US-Angriffe auf den Iran waren auch am Nato-Gipfel das grosse Thema der Stunde. Auf die Attacken angesprochen, sorgte der US-Präsident dann aber für Verwirrung. Er behauptet, die «islamische Republik Japan hat 111 Raketen auf uns geschossen».
Nicht nur unter den anwesenden Politikerinnen und Politikern sorgte die Aussage für Stirnrunzeln, auch das Internet hatte seinen Spass an dem Versprecher. Es ging nicht lange, bis die Aussage in diversen Memes zum Besten gegeben wurde.
Eine Auswahl.
The Islamic Republic of Japan https://t.co/EXZV3PS324 pic.twitter.com/84Ui3wrd3q— dane 🚩 (@buckadeath) July 8, 2026
“Islamic republic of Japan” https://t.co/VvSgcmn3dz pic.twitter.com/SZAF3V7jZW— Reg 🇧🇳 🇨🇼 🇧🇦 (@F10baller) July 8, 2026
I JOIN DONALD TRUMP IN CONDEMNING THE FOLLOWING NATIONS: THE ISLAMIC REPUBLIC OF JAPAN, THE JAPANESE REPUBLIC OF ISLAM, THE UNITED FEDERATION OF NARNIA, THE REFLECTING POOL NATION OF ALGAE-RIA, AND THE DONALD TRUMP REPUBLIC OF DUMBODIA & TACOSTAN. https://t.co/hs85XA76Cu— Governor Newsom Press Office (parody) (@AwesomeNewsom) July 8, 2026
“Islamic Republic of Japan” https://t.co/OPKBUcChSv pic.twitter.com/0ttG0ty0yC— Giokielicious (@jokieliu) July 8, 2026
The Islamic Republic of Japan is now threatening to block The Strait of Hormuz following hostilities with the United States. pic.twitter.com/a9Gc2gXGL4— Rep. Jack Kimble (@RepJackKimble) July 8, 2026
President Trump is the only leader to successfully defeat the Islamic Republic of Japan, and wokesters still won’t give him the credit. pic.twitter.com/SpfmE2z3hj— Gary Peterson 🇺🇸 (@GaryPetersonUSA) July 8, 2026
Immer wieder Versprecher
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit einem Versprecher für Verwirrung und Belustigung sorgt. Unvergessen ist zum Beispiel seine Bezeichnung für Tim Cook, den er einst «Tim Apple» nannte.
Die Versprecher sind auch immer ein gefundenes Fressen für Late-Night-Hosts in den USA, wie eine Zusammenstellung von Komiker Jimmy Fallon zeigt:
(ome)