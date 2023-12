Fail-Dienstag

Hurra, die Fails sind da! Diese 24 Bilder und Gifs machen dich heute glücklich

Glühwein, Mandarinli und Pfeffernüsse haben schon was. Aber wer braucht die winterliche Weihnachtszeit, wenn er fetzige Fails haben kann?

Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Na ja. Überleitungen sind nicht so mein Ding. Fails dafür schon eher.

Lasset uns beginnen!

Beginnen wir mit: den Nachrichten.

Huch!

Ab zu den Fails! Schnell!

Andere: Du bist nicht der einzige, der Pech hat im Leben.

Du:



Hast du dir schon einen Kaffee geholt?

Nur schnell über die Strasse gehen ...

Und hier: Süsser, begriffsstutziger Hund.

Und wenn wir schon dabei sind ...

Hatten wir heute schon Sport? Hier, Sport.

Wir lachen nicht über Kinder.

Was ist hier gerade passiert?

Oh, noch ein Hund! Diesmal als süssester Fail der Woche:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Die Geschichte zu diesem Bild würden wir zu gerne kennen.

Barbara ist möglicherweise nicht glücklich, gefunden worden zu sein.

Wie wärs mit einem creepy Schminktisch für dein Kind diese Weihnachten?

Auch bei Onlinekäufen für Weihnachtsgeschenke gilt: Immer auf die Grössenangaben achten!

Na ja. Vielleicht ist diese Hand auch einfach RIESIG.

Wunderschönes Madrid! <3

¯\_(ツ)_/¯

Lifehack.

Fälschung der Woche:

Hier ein paar weitere lustige Fälschungen in der Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 28 Die 26 lustigsten schlechten Marken-Fälschungen



bild: reddit

Aus der Rubrik «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: Bort.

Schlagzeile des Tages.

Es geht ihm gut, es geht ihm gut. Und der Veler ist inzwischen auch geflickt.

Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.

Alt, aber Büsi:

Merciiiii, adé!

Fertig, Fails. Türe zu, uuuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Heute ausnahmsweise als Bild:

Bild: Instagram

Und jetzt deine gesammelten Fails in die Kommentare? Das wäre flott!

Bonus-Fail (-Win):

Bild: enio

Die Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Nordstrasse Zürich haben watson am Freitag besucht. In ihrer Zeitung, die sie in ihrer Projektwoche gemacht haben, war dieser Fail-Cartoon zu finden. Wir finden, er gehört der Faildienstag-Community gezeigt.

