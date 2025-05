Cute News

Sommer, Sonne und sagenhaft tolle Tierbilder – was will man mehr?!

Cute News, everybody!

Wir hoffen, ihr geniesst alle den leider kurzzeitigen Sommereinbruch. Bevor es aber raus an die Sonne geht (Sonnencreme nicht vergessen!), schauen wir uns die besten Tierbilder der Woche an.

Wir starten mit Zähnchen.

Dieses Schild wurde von der Katze geschrieben.

Hunde sind nicht erlaubt im Laden! Danke.

Hallo!

Äste? Nein. Nachtfalter!

Hier noch ein Bild des Mondvogels:

Nochmals eine perfekte Camouflage.

Finde den Gecko:

Kurzes Nickerchen zwischendurch.

Du hast nichts gesehen.

Bild: reddit

Zunge der Woche:

Beste Freunde.

Spielzeit!

Taxi ist da!

Der ultimative Beweis: Capybaras sind mit allen Tieren befreundet

1 / 29 Capybaras sind mit allen Tieren befreundet quelle: imgur

Das Leben ist schön.

Ich möchte diesen Kommentar von letzter Woche ansprechen:

Leider ist dies noch ein weitverbreitetes Vorurteil, ähnlich wie die Annahme, dass Haie gezielt Menschen angreifen. Ja, Orcas haben Boote versenkt. Nein, Menschen passen nicht in das Beuteschema von Orcas. In der freien Wildbahn haben Orcas noch nie Menschen angegriffen. Die einzig dokumentierten tödlichen Angriffe auf Menschen gingen von Orcas in Gefangenschaft aus.

Und da wir gerade beim Orca sind, gibt es ein kleines Special über diese faszinierenden Tiere.

Orcas (auch als Schwertwal bekannt) sind äusserst neugierig.

Auf ihrem Speiseplan stehen Fische, Robben, Pinguine, Seevögel, Meeresschildkröten, Delfine und Kälber von Walen.

Bild: imago images

Es gibt auch Aufzeichnungen, dass einzelne Gruppen es mit Haien aufnehmen. Hier im Bild ein Walhai.

Orcas sind sozial und leben in Gruppen mit 5 bis 70 Tieren. Diese werden typischerweise von dem ältesten Weibchen angeführt.

Das Jagdverhalten wird von der Anführerin an ihre Nachkommen weitergegeben. Dieses kann je nach Gruppe stark variieren.

Bild: imago images

In Argentinien zum Beispiel wurde aufgezeichnet, dass Orcas sich absichtlich stranden, um Robben zu fangen.

Eine Technik, die auch den Jungtieren beigebracht wird, indem sie an den Strand geschubst werden.

Wie alle Delfinarten nutzen auch Orcas unterschiedliche Echos zur Kommunikation.

Wusstest du, dass jede Rückenflosse einzigartig ist? Genau wie unser Fingerabdruck. Anhand der Flosse können Forschende Orcas identifizieren.

Hier erkennst du relativ gut die unterschiedlichen Rückenflossen:

Bild: imago images

Zum Abschluss des Specials gibt es ein Foto eines Albino Orcas.

Bild: imago images

Der Komoran geht heute leer aus.

Wir haben heute mit Zähnen angefangen und hören damit auch wieder auf.

Und tschüss!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!