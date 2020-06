Spass

Fail-Dienstag

Lustige Gifs gegen miese Laune: Hier kommen die besten Fails der Woche



Fail-Dienstag

Hier kommen die besten 25 Fails der Woche! Nur für dich!

Neuer Dienstag, neue Fails! Und das Internet hat zig davon. Macht es euch bequem und lasst euch von einer Prise Spass berieseln!

Dann wollen wir dich gar nicht länger aufhalten. Olé!

Beginnen wir mit: Golf. gif: instagram

Ei, ei, ei ... gif: reddit

Was könnte passieren, wenn du einen Ballon in den Einkaufswagen legst? gif: reddit

Falls du dich fragst, wo dein Paket geblieben ist, auf das du schon Wochen wartest ... gif: reddit

(Keine Sorge, es gibt ein Happy End!) gif: reddit

Es geht ihr gut, es geht ihr gut. gif: reddit

Übrigens, aus der Kategorie «Katzen sind merkwürdig»: gif: reddit

Wenn du versuchst, das Eichhörnchen zu retten. gif: reddit

Dumm du bist. – Yoda, vermutlich. gif: reddit

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Lol.

​

Passend dazu: EGG NAE. bild: reddit

Uh.

Ich würde schreien. bild: reddit

Fail oder Win? bild: reddit

Zu den Schlagzeilen: bild: reddit

Hab das Riesenrad momtiert, Chef! bild: reddit

I mean ... Wenn das dich in deinen Träumen nicht verfolgt, was dann?

Diese Werbetafel. bild: reddit

Die Geschichte zu diesem Schild würden wir nur zu gerne kennen. bild: reddit

Da hat ich auch niemand so wirklich verantwortlich gefühlt, den Fahrer zu warnen. gif: reddit

Das traurigste Gif der Woche. RIP, Big Mac. :( gif: reddit

Alt, aber gut: gif: reddit

Und wir beenden mit einem Golf-Gif. Tschüssi! gif: gfycat

Bonus-Win

Und jetzt du!

Leider haben wir es versäumt, an diesem wunderschönen Dienstag nicht-nicht über Kinder zu lachen. Quel dommage!



Poste also bitte dein Lieblings-Gif in die Kommentare. Über eine gewisse Art von Fails freuen wir uns alle sehr. Wir nehmen aber auch sehr gerne Wins. Juhu, Wins!



