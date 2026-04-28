Ablenkung garantiert! Die lustigsten Bilder der Woche sind da!

Her mit den Lustigkeiten, aber dalli! Bild: watson/instagram/reddit

Fail-Dienstag

Happy Fails to you! ❤

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Also eigentlich Happy Birthday to me, aber da ich bescheiden bin, geht das Geschenk des Tages heute an uns alle: Fails! Fails, so weit das Auge reicht!

Da freuen wir uns aber!

Beginnen wir mit: einem Reminder, dass die Farbwahl der Hose nicht unwichtig ist.

Nur noch schnell ein fancy Tiktok-Video machen ...

Für Opi (links) war diese rasante Fahrt besonders lustig.

Aus Gründen der Gleichberechtigung hat hier auch Omi, beziehungsweise Abuela ihren Auftritt:

Verbrecher hassen diesen Trick: keine Vergehen zwischen 8 und 16 Uhr!

Traurigster Fail der Woche:

Interessantes Fensterdesign für so eine Kirche.

Passend dazu ein weiterer Design-Fail.

Ist es schon ... Cock'o'Clock?

Produkt der Woche:

Stolz produziert in Amerika

...

Hergestellt in China

Eigentlich eine schöne Schlagzeile. Fast schon ein Win.

Fünf Typen verhaftet nach Schlegi in «Five Guys»-Restaurant

Nachzulesen hier [Englisch].

Nicht sicher, ob Win oder Fail, aber lustig ohnehin:

Dieser Mann nimmt seine Beziehung ernst.

«Ich habe eine Freundin.»

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»:

Ich mag dieses Bild in meinem Hotelzimmer nicht

Bald ist wieder Badi-Zeit. Habt ihr schon alle ein neues Tattoo?

(Tattoo der Woche.)

Was letzte «Champion sein Mutter»?

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Hatten wir eigentlich alle Frühstück?

Na ja, Mami muss ja auch Fail-Dienstag gucken.

Wo lässt DU eigentlich deine Haare schneiden?

Herzigster Fail der Woche:

Nicht sicher, ob ich drauskomme, woraus dieses Material nun besteht:

Spezialität des Hauses?

Zucker und Öl Kacke

Passend dazu: mehr Übersetzungs-Fails

Unter der Slideshow geht's weiter …

1 / 28 Wenn die Tourismusbranche auf Google-Translate setzt Wie, da musst du sogar noch selbst kochen? quelle: twitter

Und der «Vater des Jahres Award» geht an ...

Alt, aber Blumentopf:

Uuuuuuuund ...

Es geht ihr gut, es geht ihr gut ...

... tschüss!

Alt, aber eben einfach eines der besten Gifs überhaupt.

Bonus-Win

Bonus-Bonus-Win

Oh, yeah!

Hier geht's zum Original.

Und jetzt wünsche ich mir, dass ihr ganz viele Bilder oder Gifs in die Kommentare postet. Ich habe zwar frei, aber schaue mit viel Freude von zuhause aus in die Kommentarspalte.

Ansonsten treffen wir uns hier im Archiv: