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Fail-Dienstag

Ablenkung garantiert! Die lustigsten Bilder der Woche sind da!

Die lustigsten Fails der Woche: In witzigen Bildern aus dem Netz
Her mit den Lustigkeiten, aber dalli!Bild: watson/instagram/reddit
Fail-Dienstag

Happy Fails to you! ❤

28.04.2026, 04:5928.04.2026, 04:59
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Also eigentlich Happy Birthday to me, aber da ich bescheiden bin, geht das Geschenk des Tages heute an uns alle: Fails! Fails, so weit das Auge reicht!

Da freuen wir uns aber!

Beginnen wir mit: einem Reminder, dass die Farbwahl der Hose nicht unwichtig ist.

Die lustigsten Fails der Woche: Hosen
Bild: instagram

Nur noch schnell ein fancy Tiktok-Video machen ...

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gif: instagram

Für Opi (links) war diese rasante Fahrt besonders lustig.

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gif: instagram

Aus Gründen der Gleichberechtigung hat hier auch Omi, beziehungsweise Abuela ihren Auftritt:

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gif: instagram

Verbrecher hassen diesen Trick: keine Vergehen zwischen 8 und 16 Uhr!

Die lustigsten Fails der Woche: Schild
Bild: reddit

Traurigster Fail der Woche:

Way too much meat on the spit. They lost the entire thing...
by u/Yuizun in WatchPeopleDieInside

Interessantes Fensterdesign für so eine Kirche.

die lustigsten Fails der Woche: Penis in Kirche
Bild: reddit

Passend dazu ein weiterer Design-Fail.

Design Fail der Woche
Bild: instagram

Ist es schon ... Cock'o'Clock?

Produkt der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Made in America
Bild: instagram

Stolz produziert in Amerika

...

Die lustigsten Fails der Woche: Made in America
Bild: instagram

Hergestellt in China

Eigentlich eine schöne Schlagzeile. Fast schon ein Win.

Fails: Lustigste Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Fünf Typen verhaftet nach Schlegi in «Five Guys»-Restaurant

Nachzulesen hier [Englisch].

Nicht sicher, ob Win oder Fail, aber lustig ohnehin:

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gif: instagram

Dieser Mann nimmt seine Beziehung ernst.
«Ich habe eine Freundin.»

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»:

Die lustigsten fails der Woche: Hotelzimmer Kunst
Bild: instagram

Ich mag dieses Bild in meinem Hotelzimmer nicht

19 Dinge, die dich in deinen (Alb-) Träumen verfolgen werden

Bald ist wieder Badi-Zeit. Habt ihr schon alle ein neues Tattoo?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: reddit

(Tattoo der Woche.)

Was letzte «Champion sein Mutter»?

Die lustigsten Fails und Wins der Woche: Pizza mit tausend Champignons
Bild: instagram

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Hatten wir eigentlich alle Frühstück?

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gif: instagram

Na ja, Mami muss ja auch Fail-Dienstag gucken.

Wo lässt DU eigentlich deine Haare schneiden?

Die lustigsten Fails der Woche: Hand Job
Bild: instagram

Herzigster Fail der Woche:

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gif: instagram

Nicht sicher, ob ich drauskomme, woraus dieses Material nun besteht:

Die lustigsten Fails der Woche: Polyester-Schild
Bild: reddit

Spezialität des Hauses?

Die lustigsten Fails der Woche: Übersetzungs Fails
Bild: reddit

Zucker und Öl Kacke

Passend dazu: mehr Übersetzungs-Fails

Unter der Slideshow geht's weiter …

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Wenn die Tourismusbranche auf Google-Translate setzt
Wie, da musst du sogar noch selbst kochen?
quelle: twitter
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Und der «Vater des Jahres Award» geht an ...

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gif: reddit

Alt, aber Blumentopf:

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gif: instagram

Uuuuuuuund ...

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gif: instagram

Es geht ihr gut, es geht ihr gut ...

... tschüss!

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Alt, aber eben einfach eines der besten Gifs überhaupt.

Bonus-Win

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gif: instagram

Bonus-Bonus-Win

Oh, yeah!

Skateboarding in a Wheelchair
by u/Suitable-Reading-821 in nextfuckinglevel

Hier geht's zum Original.

Und jetzt wünsche ich mir, dass ihr ganz viele Bilder oder Gifs in die Kommentare postet. Ich habe zwar frei, aber schaue mit viel Freude von zuhause aus in die Kommentarspalte.

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