Fail-Dienstag

Es ist angerichtet: 26 fröhliche Fails, frisch aus dem Netz

So, so, du hast also auf diesen Artikel geklickt.

Und jetzt glaubst du, dass du nun ruckzuck die lustigsten Bilder und GIFs der Woche geliefert bekommst? Einfach so?

Damit liegst du total richtig! Schön, bist du da – es wird ein Fest!

Alle wach? Dann legen wir los!

Ja, ja, ja, ja ... oh.

Der dramatischste Fail der Woche:

Wir hoffen, es geht dem Frosch gut.

Hier passiert so viel!

Mensch, ey.

Verdammt, hast du langes Fell.

Igittigittigittigitt.

Ho-hopp!



Oh, 1 Trick!

Das stellen wir uns auch sehr verstörend vor ...

Hier kommen wieder ein paar nette Bilder ...

Ein schönes Foto fürs Familien-Album.

O. K.

Nur schnell auslüften.

Dann wieder runterklappen.

Ein netter Service, eigentlich.

Tattoo der Woche:

Wenn Leute, die keine Kinder mögen, Spielplätze designen ...

Auch supi durchdachte Schaukeln.

Würde uns jetzt schon noch interessieren, was für ein «privater Anlass» das ist.

Wegen privater Veranstaltung geschlossen.

WO zieht man seine Karte da genau durch?

Oder kommt die etwa da raus?

Fälschung der Woche:

Bild: reddit

(Oh Gott.)

Wir verstehen nicht genau, wohin er geht, aber wir möchten gern in diesem ICE mitfahren.

(Es ist ein Win.)

Drin ist drin.

Du ... ähm ... Hulk ...

... Deine Hose ...

Alt, aber gut:

Danke, Jesus, nett von dir!

Uuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Erst Fail, dann ...

Huiiiiii ...

Du hast also bis hierhin gelesen und mitgemacht. Toll!

Erst noch im Archiv schmökern? Aber natürlich!