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Fail-Dienstag

Dienstags ist die Welt in Ordnung: Die besten Fails der Woche sind da!

Die lustigsten Fails der Woche sind da: Witzige Bilder und Gifs en masse!
Dienstags ist die Welt jeweils in Ordnung.Bild: reddit/watson
Fail-Dienstag

An alle Pechvögel da draussen – diese Fails sind nur für euch!

09.06.2026, 04:5209.06.2026, 04:52
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Donald Duck feiert heute Geburtstag, seinen 92., um genau zu sein. Was er sich zu seinem Ehrentag wohl wünschen würde? Vermutlich keine Fails, schliesslich ist er selbst einer der grössten Pechvögel überhaupt.

Zum Glück hat uns Donald Duck nichts vorzuschreiben.

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gif: tenor

Ahoi, Matrosen – ab gehen die Fails!

Tretet ein!

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gif: instagram

Es tut ihm leid, es tut ihm leid.

Flieg, kleine Drohne, flieg!!!

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gif: reddit

Der Fail bin ich, weil ich dachte, das sei eine infame Lüge!

Die lustigsten fails der Woche: Optische Täuschung
Bild: instagram

Diese Fliesen sehen alle exakt gleich aus.

Braver Hund, bring das Päckli!

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gif via bluesky

Da wollte wohl jemand früher Feierabend machen (Photoshop-Fail der Woche):

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop Fail
Bild: reddit

Alles haben wir zwar auch nicht verstanden, aber es klingt nach einem üblen Tag:

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Revieew
Bild: instagram

Okay, aus irgendwelchen Gründen dachten wir, Waschbären seien süss.

Bandit 🦝 tried to board a vessel and strong-arm some merchandise 😅
by u/MrKrabbs5150 in NatureBeingFunny

Eine neue Angst ist nun in meinem Sortiment verfügbar. Prima. 🙂

Das ist mal ein Paket.

Die lustigsten fails der Woche: Paket
Bild: reddit

Laut Empfänger eine «Auspuffanlage für mein Motorrad». Ähä, genau …

Wir hatten länger kein Tattoo der Woche mehr:

Fails: Tattoo der Woche
Bild: reddit

...

Fails: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Deswegen präsentieren wir euch gleich zwei davon.

Die lustigsten Fails der Woche: tattoo der Woche
Bild: instagram

Stress [dich] mehr, liebe weniger – je nachdem, wo man anfängt zu lesen.

Nichts ist für immer. Ausser diese Tattoo-Fails – über die lachen wir auch morgen noch

Hab eine passende Türe zum Auto gefunden, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Autotür
Bild: reddit

Michael ist doch einfach ein Schelm.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Coole Schwulenbar
Scientology: Wir sind keine Schwulenbar​

Nicht sicher, ob Win oder Fail, wenn wir uns sein Gesicht so anschauen ...

Die lustigsten fails der Woche: Bub mit Katzen
Bild: reddit

In der Slideshow: 21 Menschen, die trotz guten Vorsatzes gescheitert sind

Unten geht's weiter ...

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21 Menschen, die trotz gutem Vorsatz gescheitert sind

Wenn du die perfekte Ausrede finden musst. Bild: reddit
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Inserat der Woche:

Die lustigsten fails der Woche: Inserat: Badestuhl für behinderten Otter
Bild: instagram

(Da hat sich ausserdem ein fieser Rechtschreibfehler eingeschllichen.)

Weshalb wir bei watson Otte und nicht Otter schreiben

Dinge, die nur dienstags (oder im Suff) passieren:

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gif: instagram

Hach, es geht doch nichts über einen Apéro riche in der Blubber-Wanne ...

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gif: instagram

Hm.

«Immerhin haben sie den Namen richtig geschrieben», schreibt die Posterin dazu.

Die lustigsten fails der Woche: Geburtstagstorte
Brithday.Bild: reddit

Wir widmen diese Geburtstagstorte jemandem aus der Userschaft, der oder die heute mit Donald seinen/ihren Ehrentag feiert. Anyone?

Aus der Abteilung «Wenige Sekunden vor dem Desaster»:

Die lustigsten fails der Woche: Möwe klaut Glace
Bild: reddit

Alt, aber Melone:

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gif: instagram

Uuuuuuuuuuuund ...

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gif: reddit

... tschüss.

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gif: instagram

Der Banane geht es gut, geht es gut.

Bonus-Win

Eine beeindruckende Leistung (Lifehack für die nächsten Strandferien):

superhuman on the beach
by u/Early_Bicycle6884 in nextfuckinglevel

(Falls dein Handy keine Embeds anzeigen kann, hier geht's zum Original-Video)

Und du so? Poste dein gesammeltes Lustigkeits-Material in die Kommentare – wir freuen uns!
<3

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