Dienstags ist die Welt jeweils in Ordnung. Bild: reddit/watson

Fail-Dienstag

An alle Pechvögel da draussen – diese Fails sind nur für euch!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Donald Duck feiert heute Geburtstag, seinen 92., um genau zu sein. Was er sich zu seinem Ehrentag wohl wünschen würde? Vermutlich keine Fails, schliesslich ist er selbst einer der grössten Pechvögel überhaupt.

Zum Glück hat uns Donald Duck nichts vorzuschreiben.

Ahoi, Matrosen – ab gehen die Fails!

Tretet ein!

Es tut ihm leid, es tut ihm leid.

Flieg, kleine Drohne, flieg!!!

Der Fail bin ich, weil ich dachte, das sei eine infame Lüge!

Diese Fliesen sehen alle exakt gleich aus.

Braver Hund, bring das Päckli!

gif via bluesky

Da wollte wohl jemand früher Feierabend machen (Photoshop-Fail der Woche):

Alles haben wir zwar auch nicht verstanden, aber es klingt nach einem üblen Tag:

Okay, aus irgendwelchen Gründen dachten wir, Waschbären seien süss.

Eine neue Angst ist nun in meinem Sortiment verfügbar. Prima. 🙂

Das ist mal ein Paket.

Laut Empfänger eine «Auspuffanlage für mein Motorrad». Ähä, genau …

Wir hatten länger kein Tattoo der Woche mehr:

...

Bild: reddit

Deswegen präsentieren wir euch gleich zwei davon.

Stress [dich] mehr, liebe weniger – je nachdem, wo man anfängt zu lesen.

Hab eine passende Türe zum Auto gefunden, Boss!

Michael ist doch einfach ein Schelm.

Coole Schwulenbar

Scientology: Wir sind keine Schwulenbar​

Nicht sicher, ob Win oder Fail, wenn wir uns sein Gesicht so anschauen ...

In der Slideshow: 21 Menschen, die trotz guten Vorsatzes gescheitert sind

Unten geht's weiter ...

1 / 23 21 Menschen, die trotz gutem Vorsatz gescheitert sind Wenn du die perfekte Ausrede finden musst. Bild: reddit

Inserat der Woche:

(Da hat sich ausserdem ein fieser Rechtschreibfehler eingeschllichen.)

Dinge, die nur dienstags (oder im Suff) passieren:

Hach, es geht doch nichts über einen Apéro riche in der Blubber-Wanne ...

Hm.

«Immerhin haben sie den Namen richtig geschrieben», schreibt die Posterin dazu.

Wir widmen diese Geburtstagstorte jemandem aus der Userschaft, der oder die heute mit Donald seinen/ihren Ehrentag feiert. Anyone?

Aus der Abteilung «Wenige Sekunden vor dem Desaster»:

Alt, aber Melone:

Uuuuuuuuuuuund ...

... tschüss.

Der Banane geht es gut, geht es gut.

Bonus-Win

Eine beeindruckende Leistung (Lifehack für die nächsten Strandferien):

(Falls dein Handy keine Embeds anzeigen kann, hier geht's zum Original-Video)

Und du so? Poste dein gesammeltes Lustigkeits-Material in die Kommentare – wir freuen uns! <3

Falls du noch nicht Fail-satt bist, kannst du dich gerne noch im Archiv austoben: