Rosen sind rot, Veilchen sind blau, wenn du hier nicht lachst, ist das ... nicht cool

Der britische Komiker Karl Porter tat das, was er am besten kann: Er trat im Comedy-Club «Up The Creek» im Londoner Stadtteil Greenwich auf. Als er dem Publikum ankündigte, er könne einen Torjubel in Zeitlupe vorführen – und ob es diesen sehen wolle –, setzte er zu einer unglaublichen Nummer an.