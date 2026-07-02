17 skurrile Schaufensterpuppen, die mehr Energie haben als du

Ihr habt zu wenig Energie? Diese Schaufensterpuppen haben definitiv mehr als ihr – aber sind vielleicht auch ein bisschen creepy.

Mehr «Spass»

Falls du Ideen für eine gute Fotopose brauchst, könnt ihr euch vielleicht bei den japanischen Schaufensterpuppen in den folgenden fünf Bildern inspirieren lassen.

Was ist mit ihm dort hinten?

Bild: Reddit

Oder hier: Breakdance!

Anzug an und voller Motivation an die Arbeit!

(Barney Stinson wäre bestimmt stolz!)

Haltet eure Sakkos fest!

Oder für die Damen: Nehmt eure beste Pose ein!

Das sieht eher nach einer ausgekugelten Schulter als nach einer gesunden Pose aus. Aber der Gedanke zählt.

Auch diese Pose sieht eher unbequem als beeindruckt aus. Vielleicht ist sie zu lange an ihrem Laptop gesessen …

Mit wem sie wohl gerade flirtet?

Dieser Sari ist auch für Samurais passend. Oder für lange und ausgiebige Partynächte.

Wo sie wohl hin will? Motiviert wirkt sie auf alle Fälle.

Eine kurze Hose von Slenderman gefällig?

Alternativ noch «Slenderwoman» – die aus dem Schaufenster ausgebrochen ist.

Die zwei sind zwar nicht täuschend echt, dafür eher etwas gruselig.

Sehr gruselig.

Freude herrscht!

Und hier gleich noch die doppelte Portion absolute Freude und Motivation. Und ein kleiner heimlicher Schmunzler dazu.

Hier ist etwas falsch – bloss was?

(nib)