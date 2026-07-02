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17 Skurrile Schaufensterpuppen, die mehr Energie haben als du

17 skurrile Schaufensterpuppen, die mehr Energie haben als du

Ihr habt zu wenig Energie? Diese Schaufensterpuppen haben definitiv mehr als ihr – aber sind vielleicht auch ein bisschen creepy.
02.07.2026, 04:4902.07.2026, 04:49

Falls du Ideen für eine gute Fotopose brauchst, könnt ihr euch vielleicht bei den japanischen Schaufensterpuppen in den folgenden fünf Bildern inspirieren lassen.

Schufensterpuppen Japan
Bild: Reddit

Was ist mit ihm dort hinten?

Schufensterpuppen Japan
Bild: Reddit

Oder hier: Breakdance!

Breakdance Pose Schuafensterpuppe
Bild: Instagram

Anzug an und voller Motivation an die Arbeit!

zwei Schaufensterpuppen Pose
Bild: Instagram

(Barney Stinson wäre bestimmt stolz!)

Puppen in Schaufenster Pose
Bild: Instagram

Haltet eure Sakkos fest!

Schaufensterpuppe springt
Bild: instagram

Oder für die Damen: Nehmt eure beste Pose ein!

Schaufensterpuppe Posiert
Bild: Reddit

Das sieht eher nach einer ausgekugelten Schulter als nach einer gesunden Pose aus. Aber der Gedanke zählt.

Schaufensterpuppe - zu langer Arm
Bild: Reddit

Auch diese Pose sieht eher unbequem als beeindruckt aus. Vielleicht ist sie zu lange an ihrem Laptop gesessen …

Schaufensterpuppe steht lustig
Bild: Reddit

Mit wem sie wohl gerade flirtet?

Schaufensterpuppe - Pose
Bild: Reddit

Dieser Sari ist auch für Samurais passend. Oder für lange und ausgiebige Partynächte.

Schufensterpuppe - Samurai Pose
Bild: Reddit

Wo sie wohl hin will? Motiviert wirkt sie auf alle Fälle.

Schaufensterpuppe - am Boden strampelnd
Bild: Reddit

Eine kurze Hose von Slenderman gefällig?

riesige Schaufensterpuppe
Bild: Reddit

Alternativ noch «Slenderwoman» – die aus dem Schaufenster ausgebrochen ist.

riesige Schaufensterpuppe
Bild: Reddit

Die zwei sind zwar nicht täuschend echt, dafür eher etwas gruselig.

Kinder Schuafensterpuppen zu grosse Köpfe
Bild: Reddit

Sehr gruselig.

Freude herrscht!

Kinder Schuafensteruppe - zu grosser Mund
Bild: Reddit

Und hier gleich noch die doppelte Portion absolute Freude und Motivation. Und ein kleiner heimlicher Schmunzler dazu.

lachende Kinder Schuafensterpuppen
Bild: Reddit

Hier ist etwas falsch – bloss was?

Schaufensterpuppe - Einhornkopf
Bild: Reddit

(nib)

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bild: screenshot youtube/elramonitochannel, bearbeitung watson
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