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Fail-Dienstag

Darauf haben wir gewartet: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram/reddit
Fail-Dienstag

[Hier steht ein sehr lustiger Titel]

05.05.2026, 04:5005.05.2026, 04:50
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Na, auch noch müde?

Lustiger Bus
Bild: instagram

Du bist nicht allein.

Die folgenden Lustigkeiten werden dich aber im Nu erquicken – wetten? Denn auch diese Woche hat das Internet ein paar tolle Fails ausgespuckt, und die schauen wir uns nun gemeinsam an.

Lassen wir den Spass beginnen!

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren.

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gif: instagram

Der Fussballgeist hat ihn verlassen.

Was könnte passieren, wenn Sänger Akon in so einem Bubble-Ball in die Fan-Menge rollt – und alle am Handy sind?

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gif: instagram

Legenden besagen, er sei heute noch dort.

Vielleicht gibt es heute Abend einfach mal einen schönen Spieleabend.

Die lustigsten Fails der Woche

Ach, das? Nur ein gewöhnliches Muster für einen Plattenboden ...

Die lustigsten Fails der Woche: Boden
Bild: instagram

«Diese gerahmte Kinderzeichnung an der Wand bei unserem Tierarzt», betitelt ein Reddit-User diese Schönheit.

Die lustigsten Fails der Woche: Zeichnung von Pferd
Bild: reddit

Meine ersten Huren

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: dieser Sponge-Bob-Grill

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Only God can fudge (?) me – Gott fudget höchstens dieses Tattoo

Die lustigsten Fails der Woche: tattoo der Woche
Bild: reddit

Ja, ja, das sollte wohl ein «J» sein.

So geht's ja auch nicht, Uwe.

Fails: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Und wenn wir schon bei den (deutschen) Schlagzeilen der Woche sind:

KI Fail auf Masskrug (Fail Schlagzeile der Woche)
Bild: instagram

Zoomen wir da mal etwas genauer heran. Ein Bier scheint auch zu schweben?

Der offizielle Masskrug zum Frühlingsfest 2026 von KI gestaltet mit zwei offensichtlichen Fehlern: Text Grüs Gott statt Grüß Gott und Frau hält bloß einen Maßkrug mit ihrer Hand, der zweite schwebt in ...
Bild: www.imago-images.de

Immerhin ist die Anzahl Finger korrekt.

In eigener Sache: Habe letzte Woche versucht, in der Eile gekauften Reis zu kochen.

Fails der Woche: Reis Anleitung bzw. Übersetzung
Bild: sim

Bin beinahe zusammengebrochen.

Fails der Woche: Reis Anleitung bzw. Übersetzung
Bild: sim

«Benutzung Einsatz» unklar.

Fail-Dienstag
Und hier: 29 verwirrende Übersetzungen, die glatt Lust machen zu verreisen

Für mich lieber keinen Salat mit Krampfanfällen, vielen Dank!

Übersetzungfehler seizure in Menükarte
Bild: instagran

Bitte nicht ... teilen?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Weitere interessante Schilder gibt es in der Slideshow:

Unten geht es weiter ...

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23 Schilder, die unwillentlich etwas anderes aussagen
quelle: reddit
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Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Early Bird Gets The Worm
by u/TheCABK in yesyesyesyesno

(Eul auch nicht. Win für Insekt.)

Der traurigste Fail der Woche (RIP, Bier) ist leider auch der lustigste.)

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gif: reddit

Hier noch etwas näher:

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gif: reddit

(Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er lacht auch.)

Produkt des Tages:

Die lustigsten Fails der Woche: Baby und Xavier
Bild: instagram

😐 ...

Surprise
Bild: instagram

Bald ist wieder Weihnachten. Hier schon mal eine süsse Deko-Idee:

Die lustigsten Fails der Woche: Weihnachtliche Deko
Bild: reddit

Das Schöne ist ja, dass solche Regeln nicht gelten, solange man dafür ein schönes Bild auf Instagram stellt.

Die lustigsten Fails der Woche: Instagrammer
Bild: reddit

Fairerweise spaziert sie ja (gerade) nicht auf dem Gras.

Die lustigsten Fails der Woche: Instagrammer
Bild: reddit

Alt, aber ... PUFF!

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gif: instagram

Uuuuuuuuuuuund ...

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gif: instagram

... tschüss!

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gif: instagram

Bonus-Win

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen besonders erheitern.

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gif: reddit
Und da wir jetzt alle wach und begeistert sind, magst du bestimmt deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare pappen, oder?
<3

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Happy Fails to you! ❤
Also eigentlich Happy Birthday to me, aber da ich bescheiden bin, geht das Geschenk des Tages heute an uns alle: Fails! Fails, so weit das Auge reicht!
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