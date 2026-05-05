Darauf haben wir gewartet: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Fail-Dienstag
[Hier steht ein sehr lustiger Titel]
Na, auch noch müde?
Du bist nicht allein.
Die folgenden Lustigkeiten werden dich aber im Nu erquicken – wetten? Denn auch diese Woche hat das Internet ein paar tolle Fails ausgespuckt, und die schauen wir uns nun gemeinsam an.
Lassen wir den Spass beginnen!
Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren.
Der Fussballgeist hat ihn verlassen.
Was könnte passieren, wenn Sänger Akon in so einem Bubble-Ball in die Fan-Menge rollt – und alle am Handy sind?
Legenden besagen, er sei heute noch dort.
Vielleicht gibt es heute Abend einfach mal einen schönen Spieleabend.
Ach, das? Nur ein gewöhnliches Muster für einen Plattenboden ...
«Diese gerahmte Kinderzeichnung an der Wand bei unserem Tierarzt», betitelt ein Reddit-User diese Schönheit.
Meine ersten Huren
Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: dieser Sponge-Bob-Grill
Only God can fudge (?) me – Gott fudget höchstens dieses Tattoo
Ja, ja, das sollte wohl ein «J» sein.
So geht's ja auch nicht, Uwe.
Und wenn wir schon bei den (deutschen) Schlagzeilen der Woche sind:
Zoomen wir da mal etwas genauer heran. Ein Bier scheint auch zu schweben?
Immerhin ist die Anzahl Finger korrekt.
In eigener Sache: Habe letzte Woche versucht, in der Eile gekauften Reis zu kochen.
Bin beinahe zusammengebrochen.
«Benutzung Einsatz» unklar.
Für mich lieber keinen Salat mit Krampfanfällen, vielen Dank!
Bitte nicht ... teilen?
Weitere interessante Schilder gibt es in der Slideshow:
Unten geht es weiter ...
Hatten wir eigentlich schon Frühstück?
(Eul auch nicht. Win für Insekt.)
Der traurigste Fail der Woche (RIP, Bier) ist leider auch der lustigste.)
Hier noch etwas näher:
(Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er lacht auch.)
Produkt des Tages:
😐 ...
Bald ist wieder Weihnachten. Hier schon mal eine süsse Deko-Idee:
Das Schöne ist ja, dass solche Regeln nicht gelten, solange man dafür ein schönes Bild auf Instagram stellt.
Fairerweise spaziert sie ja (gerade) nicht auf dem Gras.
Alt, aber ... PUFF!
Uuuuuuuuuuuund ...
... tschüss!
Bonus-Win
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen besonders erheitern.
Und da wir jetzt alle wach und begeistert sind, magst du bestimmt deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare pappen, oder?
Noch immer keine Lust, zu arbeiten? Dann schau doch vorher noch im Archiv vorbei!
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