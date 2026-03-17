freundlich
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

29 verwirrende Übersetzungen, die glatt Lust machen zu verreisen

Lustige Übersetzungsfails aus aller Welt
Bild: reddit/watson
Fail-Dienstag

Und hier: 29 verwirrende Übersetzungen, die glatt Lust machen zu verreisen

17.03.2026, 04:1917.03.2026, 04:19
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Der Faildienstag ist in den Ferien, und mit ihm die Autorin.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy

So. Und was machen wir nun?

Wir reisen selbstverständlch mit – in eine Welt der lustigen Übersetzungs-Fails. In diesem Sinne: Gute Reise!

Oder wie die Franzosen sagen:

Faildienstag: Lustige Übersetzungsfehler
Bild: reddit

Bong Voyage!

(Vielleicht waren das auch eher die Deutschen.)

Kleine Kinder besser wieder an die Leine, ok?

Faildienstag: Lustige Übersetzungsfails
Bild: reddit

Keine Tiere freilassen!

Aber er schmeckt doch so gut. :-(

Lustige Übersetzungsfehler
Bild: instagram

Den Teppich zu essen ist stengstens verboten

Noch so eine fiese Vorschrift:

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Keine Sellerie-Telefone

[Gemeint waren wohl Cell Phones, möglicherweise.]

Dieser Zettel sollte uns allen ein Vorbild sein.

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Heute geschlossen aus Gründen

Dafür gibt es dann wohl Piktorgramme.

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Heute lieber nicht, vielen Dank!

Lustige Übersetzungs-Fails
Bild: reddit

Fünf Farben vom Sperma

[Wir gehen davon aus, sie meinen Sōmen-Nudeln.]

Oh nein. :)

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Lassen Sie die Bett-Kacke nach dem Auschecken einfach in Ihrem Zimmer liegen

Sheets. SHEETS!

Fast.

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Insekt ≠ Inzest.

Slideshow mit weiteren Übersetzungs-Fails für zwischendurch:

Unten geht's weiter:

1 / 52
Von «Erection in Progress» bis zu «Eliminate Horniness Essence»: Die besten Übersetzungs-Fails
Hier noch eine Verbildlichung, wo denn diese Erektion stattfinden könnte.Bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Endlich mal ein interessanter Laden!

Die lustigsten Übersetzungs Fails
Bild: reddit

Passend dazu: ein netter Klassiker

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Wir lieben alles daran, vor allem aber das Brüste-Glace

Zu Deutsch wären das dann etwa: brave Kartoffeln?

Lustige Übersetzungsfehler
Bild: instagram

Scharfe, mutige Kartoffeln

Diese Schärfe-Grafik ist vermutlich nicht eins-zu-eins übersetzt, im Inhalt aber ziemlich akkurat:

Interessante Übersetzungen
Bild: reddit

Nun, es gibt sicher blödere Orte, um zu beten.

Lustige Übersetzungsfail
Bild: instagram

Toilette – Ort des Gebets

Okidoki, wird gemacht!

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Du Lady wirst diesen Knopf drücken, bevor du gehst

Was ist hier eigentlich los? Wieso ergibt hier nichts einen Sinn?

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Ja, bitte. Einfach nichts dergleichen!

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Es ist verboten, zu hunden

Na, wenn man schon so höflich gebeten wird ...

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Bitte in den Swimmingpool urinieren

Und noch ein gelber Sicherheitshinweis!

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Bitte ausserhalb einer Nudel warten

Good Appetite? Na ja, immerhin freundlich.

Lustige Übersetzungsfehler
Bild: instagram

Da sind wir aber beruhigt. 🥲

Lustige Übersetzungsfails
Bild: reddit

Alle Krankheiten erhältlich

Ich habe drei Oktopoden, reicht das?

Lustige Übersetzungsfails
Bild: reddit

Bargeld oder Oktopus

Auch das klingt nicht nach einem Ratschlag, den man zwingend beherzigen sollte.

Lustige Übersetzungsfehler
Bild: reddit

Bitte benutze jeden

Wir sind uns nicht sicher, ob dies den Vorgaben des Mitarbeiterreglements entspricht.

Lustige Übersetzungsfehler
Bild: reddit

Wenn Sie Probleme haben, können Sie Ihre Mitarbeiter gerne aufhängen

Diese Warnung klingt etwas drastisch.

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Alle Ladendiebe werden hingerichtet

Und damit wir heute noch etwas gelernt haben: Llamingos ≠ Flamingos

Die lustigsten Übersetzungsfehler
Bild: instagram

Auf Englisch klingt das fast nach einer Einladung! 🚬

Die lustigsten Übersetzungsfehler
Bild: pinterest

Bitte rauchen Sie nicht nicht

Möglicherweise ein Win zum Schluss:

Lustige Übersetzungen
Bild: reddit

Ich konnte es auf Google nicht finden, aber es ist sehr lecker!

ThanQ, dass ihr bis hier hin gescrollt habt, und eine schöne Woche allerseits!

Lustige Übersetzungsfehler
Bild: reddit

Mehr Spass aus aller Welt?

18 doofe und lustige Fragen aus dem Internetz – und die besten Antworten darauf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Skurrilitäten siehst du nur am Flughafen
1 / 49
Diese Skurrilitäten siehst du nur am Flughafen
Es ist ja schlau, seinen Koffer zu personalisieren, aber ob das die ganze Familie so sieht?
quelle: twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Leute, die sich auf Reisen selbst finden wollen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Schlinge zieht sich zu – eine unglaubliche Woche im Karikaturen-Rückblick
Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Zur Story