Bild: reddit/watson

Fail-Dienstag

Und hier: 29 verwirrende Übersetzungen, die glatt Lust machen zu verreisen

Madeleine Sigrist Folge mir

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Der Faildienstag ist in den Ferien, und mit ihm die Autorin.



So. Und was machen wir nun?

Wir reisen selbstverständlch mit – in eine Welt der lustigen Übersetzungs-Fails. In diesem Sinne: Gute Reise!

Oder wie die Franzosen sagen:

Bong Voyage!



(Vielleicht waren das auch eher die Deutschen.)

Kleine Kinder besser wieder an die Leine, ok?

Keine Tiere freilassen!

Aber er schmeckt doch so gut. :-(

Den Teppich zu essen ist stengstens verboten

Noch so eine fiese Vorschrift:

Keine Sellerie-Telefone



[Gemeint waren wohl Cell Phones, möglicherweise.]

Dieser Zettel sollte uns allen ein Vorbild sein.

Heute geschlossen aus Gründen

Dafür gibt es dann wohl Piktorgramme.

Heute lieber nicht, vielen Dank!

Fünf Farben vom Sperma

[Wir gehen davon aus, sie meinen Sōmen-Nudeln.]

Oh nein. :)

Lassen Sie die Bett-Kacke nach dem Auschecken einfach in Ihrem Zimmer liegen

Sheets. SHEETS!

Fast.

Insekt ≠ Inzest.

Slideshow mit weiteren Übersetzungs-Fails für zwischendurch:

Unten geht's weiter:

1 / 52 Von «Erection in Progress» bis zu «Eliminate Horniness Essence»: Die besten Übersetzungs-Fails Hier noch eine Verbildlichung, wo denn diese Erektion stattfinden könnte.Bild: imgur

Endlich mal ein interessanter Laden!

Passend dazu: ein netter Klassiker

Wir lieben alles daran, vor allem aber das Brüste-Glace

Zu Deutsch wären das dann etwa: brave Kartoffeln?

Scharfe, mutige Kartoffeln

Diese Schärfe-Grafik ist vermutlich nicht eins-zu-eins übersetzt, im Inhalt aber ziemlich akkurat:

Nun, es gibt sicher blödere Orte, um zu beten.

Toilette – Ort des Gebets

Okidoki, wird gemacht!

Du Lady wirst diesen Knopf drücken, bevor du gehst

Was ist hier eigentlich los? Wieso ergibt hier nichts einen Sinn?

¯\_(ツ)_/¯

Ja, bitte. Einfach nichts dergleichen!

Es ist verboten, zu hunden

Na, wenn man schon so höflich gebeten wird ...

Bitte in den Swimmingpool urinieren

Und noch ein gelber Sicherheitshinweis!

Bitte ausserhalb einer Nudel warten

Good Appetite? Na ja, immerhin freundlich.

Da sind wir aber beruhigt. 🥲

Alle Krankheiten erhältlich

Ich habe drei Oktopoden, reicht das?

Bargeld oder Oktopus

Auch das klingt nicht nach einem Ratschlag, den man zwingend beherzigen sollte.

Bitte benutze jeden

Wir sind uns nicht sicher, ob dies den Vorgaben des Mitarbeiterreglements entspricht.

Wenn Sie Probleme haben, können Sie Ihre Mitarbeiter gerne aufhängen

Diese Warnung klingt etwas drastisch.

Alle Ladendiebe werden hingerichtet

Und damit wir heute noch etwas gelernt haben: Llamingos ≠ Flamingos

Auf Englisch klingt das fast nach einer Einladung! 🚬

Bitte rauchen Sie nicht nicht

Möglicherweise ein Win zum Schluss:

Ich konnte es auf Google nicht finden, aber es ist sehr lecker!

ThanQ, dass ihr bis hier hin gescrollt habt, und eine schöne Woche allerseits!