Und hier: 29 verwirrende Übersetzungen, die glatt Lust machen zu verreisen
Der Faildienstag ist in den Ferien, und mit ihm die Autorin.
So. Und was machen wir nun?
Wir reisen selbstverständlch mit – in eine Welt der lustigen Übersetzungs-Fails. In diesem Sinne: Gute Reise!
Oder wie die Franzosen sagen:
Bong Voyage!
(Vielleicht waren das auch eher die Deutschen.)
Kleine Kinder besser wieder an die Leine, ok?
Keine Tiere freilassen!
Aber er schmeckt doch so gut. :-(
Den Teppich zu essen ist stengstens verboten
Noch so eine fiese Vorschrift:
Keine Sellerie-Telefone
[Gemeint waren wohl Cell Phones, möglicherweise.]
Dieser Zettel sollte uns allen ein Vorbild sein.
Heute geschlossen aus Gründen
Dafür gibt es dann wohl Piktorgramme.
Heute lieber nicht, vielen Dank!
Fünf Farben vom Sperma
[Wir gehen davon aus, sie meinen Sōmen-Nudeln.]
Oh nein. :)
Lassen Sie die Bett-Kacke nach dem Auschecken einfach in Ihrem Zimmer liegen
Sheets. SHEETS!
Fast.
Insekt ≠ Inzest.
Slideshow mit weiteren Übersetzungs-Fails für zwischendurch:
Unten geht's weiter:
Endlich mal ein interessanter Laden!
Passend dazu: ein netter Klassiker
Wir lieben alles daran, vor allem aber das Brüste-Glace
Zu Deutsch wären das dann etwa: brave Kartoffeln?
Scharfe, mutige Kartoffeln
Diese Schärfe-Grafik ist vermutlich nicht eins-zu-eins übersetzt, im Inhalt aber ziemlich akkurat:
Nun, es gibt sicher blödere Orte, um zu beten.
Toilette – Ort des Gebets
Okidoki, wird gemacht!
Du Lady wirst diesen Knopf drücken, bevor du gehst
Was ist hier eigentlich los? Wieso ergibt hier nichts einen Sinn?
¯\_(ツ)_/¯
Ja, bitte. Einfach nichts dergleichen!
Es ist verboten, zu hunden
Na, wenn man schon so höflich gebeten wird ...
Bitte in den Swimmingpool urinieren
Und noch ein gelber Sicherheitshinweis!
Bitte ausserhalb einer Nudel warten
Good Appetite? Na ja, immerhin freundlich.
Da sind wir aber beruhigt. 🥲
Alle Krankheiten erhältlich
Ich habe drei Oktopoden, reicht das?
Bargeld oder Oktopus
Auch das klingt nicht nach einem Ratschlag, den man zwingend beherzigen sollte.
Bitte benutze jeden
Wir sind uns nicht sicher, ob dies den Vorgaben des Mitarbeiterreglements entspricht.
Wenn Sie Probleme haben, können Sie Ihre Mitarbeiter gerne aufhängen
Diese Warnung klingt etwas drastisch.
Alle Ladendiebe werden hingerichtet
Und damit wir heute noch etwas gelernt haben: Llamingos ≠ Flamingos
Auf Englisch klingt das fast nach einer Einladung! 🚬
Bitte rauchen Sie nicht nicht
Möglicherweise ein Win zum Schluss:
Ich konnte es auf Google nicht finden, aber es ist sehr lecker!
ThanQ, dass ihr bis hier hin gescrollt habt, und eine schöne Woche allerseits!
Mehr Spass aus aller Welt?
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