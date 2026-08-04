Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
Im Sommer sind die Tage lang und die Nächte kurz. Letzteres liegt aber nicht zwingend daran, dass wir uns von Beiz zu Beiz saufen oder nächtelang in der Badi höckeln. Der Grund für unsere Schlaflosigkeit sind viel eher die kleinen ungeladenen Gäste, die uns nächtliche Besuche abstatten – und uns mit ihrer Anwesenheit den letzten Nerv rauben.
Die folgenden Memes zeigen uns, wie wir auch heuer unsere Sommernächte verbringen – heute auf Schwiizerdüütsch, für mehr
hässig Authentizität.
Da lauert sie schon …
Und ehe man sich versieht (also: ehe ich meine, das Fenster aufreissen zu müssen):
Und schon geht es los, das wunderbare Konzert:
(Zum grandiosen Soundtrack hier entlang.)
3½
Diese Meme-Vorlage steht für sich selbst.
Gibt es eigentlich etwas Schlimmeres? Wir tendieren zu: nein.
Es gäbe natürlich einen Ausweg, aber der endet möglicherweise tödlich (für dich).
Wie machen die das?
Und wenn du das Licht wieder löschst:
Aber zum Glück gibt es ja Vorsichtsmassnahmen …
Und wenn es sich doch nicht vermeiden lässt …
Na, geht doch!
Deshalb: Einer der schönsten Liebesbeweise im Sommer:
Zusammengefasst ist der Sommer 2026 so:
In diesem Sinne: Einen wundervollen Sommer 2026 weiterhin!