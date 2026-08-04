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Stechmücken im Schweizer Sommer 2026: Dein Leiden in 12 lustigen Memes

Lustige Memes über Stechmücken
Bild: watson

Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes

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04.08.2026, 16:4104.08.2026, 16:41
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Im Sommer sind die Tage lang und die Nächte kurz. Letzteres liegt aber nicht zwingend daran, dass wir uns von Beiz zu Beiz saufen oder nächtelang in der Badi höckeln. Der Grund für unsere Schlaflosigkeit sind viel eher die kleinen ungeladenen Gäste, die uns nächtliche Besuche abstatten – und uns mit ihrer Anwesenheit den letzten Nerv rauben.

Die folgenden Memes zeigen uns, wie wir auch heuer unsere Sommernächte verbringen – heute auf Schwiizerdüütsch, für mehr hässig Authentizität.

Da lauert sie schon …

Mücken Memes
Bild: watson

Und ehe man sich versieht (also: ehe ich meine, das Fenster aufreissen zu müssen):

Lustige Memes zu Mücken
Bild: watson

Und schon geht es los, das wunderbare Konzert:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson

(Zum grandiosen Soundtrack hier entlang.)

Diese Meme-Vorlage steht für sich selbst.

Lustige Memes bei Mücken
Bild: watson

Gibt es eigentlich etwas Schlimmeres? Wir tendieren zu: nein.

Lustige Mücken Memes
Bild: watson

Es gäbe natürlich einen Ausweg, aber der endet möglicherweise tödlich (für dich).

Lustige Memes zu Stechmücken
Bild: watson

Wie machen die das?

Lustige Mücken Memes
Bild: watson

Und wenn du das Licht wieder löschst:

Lustige Mücken Memes
Bild: watson

Aber zum Glück gibt es ja Vorsichtsmassnahmen …

Lustige Memes zu Mücken
Bild: watson

Und wenn es sich doch nicht vermeiden lässt …

Mücken Memes
Bild: watson

Na, geht doch!

Lustige Mücken Memes
Bild: watson

Deshalb: Einer der schönsten Liebesbeweise im Sommer:

Lustige Mücken Memes
Nur die Narben bleiben.Bild: watson

Zusammengefasst ist der Sommer 2026 so:

Lustige Memes zu Mücken
Bild: watson

In diesem Sinne: Einen wundervollen Sommer 2026 weiterhin!

Mehr Insekten:

Basilikum oder Alkoholverzicht: Das hilft wirklich gegen Mücken
Oder hier:

Und im Video: So ist dein Sommer mit Wespen wirklich

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent
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Weil es Sommer ist: Die seltsamsten Fragen an Dr. Sommer
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Weil es Sommer ist: Die seltsamsten Fragen an Dr. Sommer
bild: screenshot youtube/elramonitochannel, bearbeitung watson
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Video: watson
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